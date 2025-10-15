Всю жизнь пили и боялись зря: доктор Мясников назвал кофе спасением для диабетиков и "больного сердца"

Елена Воробей оказалась в тюрьме Тесты Самойлова разводится с Джиганом Игры Сонник

Топ новостей недели

Елена Воробей попала в тюрьмуЕлена Воробей попала в тюрьму Пенсия для Примадонны: стало известно, какую сумму Россия ежемесячно платит Алле ПугачевойПенсия для Примадонны: стало известно, какую сумму Россия ежемесячно платит Алле Пугачевой Правило двух литров – миф: доктор Мясников назвал реальную норму воды в деньПравило двух литров – миф: доктор Мясников назвал реальную норму воды в день "Как Покров встретишь, так год и проведешь": что нельзя делать 14 октября, чтобы не привлечь несчастье и беду"Как Покров встретишь, так год и проведешь": что нельзя делать 14 октября, чтобы не привлечь несчастье и беду

Лента новостей

Среда 15 октября

12:53Ожирение "старит" легкие: ученые выяснили, почему люди с лишним весом страдают одышкой 11:52Всю жизнь пили и боялись зря: доктор Мясников назвал кофе спасением для диабетиков и "больного сердца" 10:51Как выглядеть на 10 лет моложе после 40: пять простых бьюти-привычек, которые заменят косметолога 06:38Утро начинается не с кофе: 5 роковых ошибок, которые убивают ваш день еще до завтрака 00:29"Не давай и не бери": этот запрет 15 октября спасет ваши деньги и семью от развала 18:20"Психологически подчинял": с Майкла Джексона требуют 160 миллионов фунтов 15:31"Убивает" сосуды в мозгу? Крупное исследование сняло страшное обвинение с главного средства от остеопороза 14:07Уксус в треугольнике и "танки на испуг": 13 невероятных фактов про СССР, которые заставляют открыть рот 13:59В пунктах проекта "Экоточки Москвы" начали принимать блистеры от лекарств. 13:40Пять обучающих нетворкинг-сессий проведут для молодежи с 15 по 30 октября 12:50 Они знают дату конца света? 7 самых жутких пророчеств "Симпсонов", которые сбылись с пугающей точностью 11:08Геннадий Хазанов вышел на сделку века: продал элитное жилье почти на миллиард и оставил себе только "однушку" 10:16В Подмосковье к 2028 году ликвидируют 10 тысяч незаконных торговых объектов 04:46Забудьте о счетчиках калорий: доктор Мясников предложил простую формулу для идеального веса 00:37"Как Покров встретишь, так год и проведешь": что нельзя делать 14 октября, чтобы не привлечь несчастье и беду 20:14"Пройдут сами": доктор Мясников назвал популярные болезни, в лечении которых нет смысла 19:28"СССР жив": 7 привычек из прошлого, которые вредят нам сегодня 17:27Коллаген после 40: секрет здоровья костей, сияющей кожи и гибких суставов 15:10Красота по расписанию: правда ли, что в СССР женщины красились прямо на работе? 13:31Опасный градус: доктор Мясников развеял мифы о бане и назвал идеальную температуру для здоровья 11:04Бояться ли слежки через камеру? Специалист назвал реальную угрозу и главное правило безопасности 09:16"Хватит это покупать!": новый тренд "деинфлюенсинг" захватывает соцсети и помогает сэкономить тысячи 05:06РЖД вводит купе "Только для своих": пассажиры с детьми получат отдельные вагоны 00:17Кармический день Григория: почему 13 октября нельзя ругаться и что нужно сделать для здоровья и богатства 21:51Скрытая угроза быстрого обеда: почему лапша моментального приготовления опасна 18:40Тест по фильму "Кавказская пленница": вспомните имена любимых героев 15:41Когда лучше всего ложиться спать? У кардиологов теперь есть точный ответ 12:32"Старости не существует": 7 правил ясного ума от нейрофизиолога Натальи Бехтеревой 09:28Эффект страуса: ученые выяснили, в каком возрасте мы начинаем выбирать невежество вместо правды 06:18Правило двух литров – миф: доктор Мясников назвал реальную норму воды в день 03:50Кухонный детокс: 11 вещей, которые убивают уют и портят даже самый дорогой ремонт 00:58Не жадничать и одеться в новое: как на Феофана Милостивого, 12 октября, привлечь в дом удачу на всю зиму 21:18Сохранить ясный ум до 90 лет: финские ученые выяснили, что защищает мозг лучше, чем диета и спорт 18:08Сила женской души: 5 книг о женщинах, способных на подвиги 15:16Полный гид по осенним пилингам: как обновить кожу после лета и какой пилинг выбрать именно вам 12:517 обыденных вещей из СССР, за которыми сегодня все гоняются 09:40Почему некоторым все удается? Нумерология назвала 3 числа судьбы, наделенных даром править реальностью 06:32Экономист рассказал о способе инвестировать в недвижимость, если нет денег 03:28Миколог рассказал, какие грибы сейчас можно собирать в лесу 00:07Эти 4 внешних признака выдают явные проблемы со здоровьем – обратите на них внимание 21:21Одиночество вредит здоровью, но кто виноват? Ученые назвали главный источник несчастья 20:42Солнце сожжет Землю? Ученый сделал неожиданный прогноз 19:28Ваши ноги "дергаются" по ночам? Ученые советуют не игнорировать этот симптом 18:39Гонщик, меценат, друг: кем на самом деле оказался загадочный спутник Анны Седоковой 17:22Новый поворот в состоянии Збруева: что на самом деле скрывалось за жалобами актера 16:25"Большой грех": Юлия Меньшова рассказала, почему пошла на аборт и вступила в конфликт с врачом 15:22Пенсия для Примадонны: стало известно, какую сумму Россия ежемесячно платит Алле Пугачевой 14:31Джоли раскрыла новые факты о нашумевшем разводе с Питтом – актриса требует от бывшего мужа деньги 13:51Мужчина хотел устроить романтичный сюрприз своей девушке и едва не получил сковородкой 12:31В Москве открыт завод крупномодульного домостроения – Собянин
685
400
true
Dni.expert
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.expert»
235
35

Всю жизнь пили и боялись зря: доктор Мясников назвал кофе спасением для диабетиков и "больного сердца"

Всю жизнь пили и боялись зря: доктор Мясников назвал кофе спасением для диабетиков и "больного сердца"
178

Многие годы мы пили кофе с чувством вины, считая, что он медленно убивает наш главный мотор и провоцирует скачки сахара. Но известный врач Александр Мясников разрушил эти мифы.

Доктор Александр Мясников, популярный телеведущий и практикующий врач, в эфире программы "О самом главном" на канале "Россия 1" выступил с сенсационным заявлением, которое переворачивает привычные представления о здоровом образе жизни. Если раньше нам советовали резко ограничить потребление кофе при проблемах с сердцем или диабете, то доктор Мясников в программе "О самом главном" на телеканале "Россия 1" призывает к обратному.

Как выяснилось, напиток, содержащий, по словам медика, более тысячи биологически активных веществ, является мощным защитником организма.

Почему диабетикам пить кофе не просто можно, а нужно

Исторически пациентам с диабетом часто рекомендовали исключить кофе из рациона, опасаясь его стимулирующего эффекта. Однако доктор Мясников категорически опроверг этот подход, сделав кофе чуть ли не обязательным пунктом в меню.

"У вас диабет? Пейте кофе", – заявил врач.

Какая польза скрыта в чашке:

Ключевой момент, по мнению Мясникова, — это уникальный химический состав напитка. Кофе — это не только кофеин, но и сложный комплекс антиоксидантов и других соединений.

  1. Снижение воспаления. Кофе активно борется с внутренним воспалением, которое является частой причиной развития и прогрессирования диабета 2-го типа.
  2. Регулирование метаболизма. Некоторые исследования указывают, что компоненты кофе могут улучшать чувствительность клеток к инсулину, что критически важно для контроля уровня сахара в крови.

В итоге, умеренное потребление кофе для диабетиков может стать эффективной частью комплексной терапии.

Кофе для сердца: защита от аритмии и инфаркта

Главный страх всех кофеманов — спровоцировать проблемы с сердцем. Мясников не только снял эти опасения, но и назвал кофе кардиопротектором.

"У вас больное сердце? Пейте кофе. У вас будут реже инфаркты, понимаете?" — заявил он, подчеркивая, что современные данные полностью реабилитировали напиток.

    • Профилактика инфарктов. Регулярное, но умеренное потребление кофе связано со снижением частоты сердечных приступов. Секрет, опять же, кроется в антиоксидантах, которые защищают сосуды от повреждений.
    • Борьба с аритмией. Доктор Мясников подчеркнул, что кофе снижает частоту аритмий. Ранее считалось, что кофеин только провоцирует нарушения ритма, но сегодня большинство специалистов признают, что это относится лишь к чрезмерным дозам или пациентам с индивидуальной непереносимостью.
    • Стабилизация давления. Привыкание к кофе со временем может нивелировать кратковременный скачок давления. Более того, общее положительное влияние на сосудистую систему способствует поддержанию нормального кровотока.

    Секрет тысячи полезных веществ

    Александр Мясников особо отметил, что кофе является настоящим природным кладезем. В нем содержится более тысячи биологически полезных веществ, которые комплексно влияют на организм.

    Благодаря этим компонентам, кофе обладает еще одним неожиданным свойством, о котором доктор говорил ранее: он улучшает когнитивные функции.

    Кофеин помогает:

    • Улучшить память. Стимуляция нервной системы способствует более быстрому усвоению информации.
    • Повысить концентрацию. Особенно полезно для тех, кто занимается умственным трудом.
    • Снизить риски. Некоторые исследования связывают регулярное потребление кофе с уменьшением вероятности развития нейродегенеративных заболеваний, таких как болезнь Паркинсона и Альцгеймера.

    Шоу-бизнес в Telegram

    15 октября 2025, 11:52
    Фото: freepik.com
    "Россия 1" / "О самом главном"✓ Надежный источник

    По теме

    Опасный удар по почкам: доктор Мясников назвал лекарства, которые могут вызвать почечную недостаточность

    "Пройдут сами": доктор Мясников назвал популярные болезни, в лечении которых нет смысла

    Ожирение "старит" легкие: ученые выяснили, почему люди с лишним весом страдают одышкой

    Ожирение "старит" легкие: ученые выяснили, почему люди с лишним весом страдают одышкой
    Тяжелое ожирение – это не только нагрузка на сердце и суставы, но и серьезная угроза для дыхательной системы. Ученые обнаружили, что избыток жира буквально "ускоряет часы" в легких, заставляя их стареть раньше времени.

    Как выглядеть на 10 лет моложе после 40: пять простых бьюти-привычек, которые заменят косметолога

    Как выглядеть на 10 лет моложе после 40: пять простых бьюти-привычек, которые заменят косметолога
    После 40–45 лет кожа неизбежно начинает меняться: теряет влагу, истончается и покрывается морщинами. Кажется, что без дорогих косметологических процедур и инъекций вернуть лицу свежесть невозможно. Перешагнув за сорокалетний рубеж, многие женщины констатируют, что привычный крем уже не справляется с задачей.

    Утро начинается не с кофе: 5 роковых ошибок, которые убивают ваш день еще до завтрака

    Утро начинается не с кофе: 5 роковых ошибок, которые убивают ваш день еще до завтрака
    Качество вашей жизни на 80% зависит от первых 60 минут после пробуждения. Все слышали поговорку: "Как день начнешь — так его и проведешь".

    "Не давай и не бери": этот запрет 15 октября спасет ваши деньги и семью от развала

    "Не давай и не бери": этот запрет 15 октября спасет ваши деньги и семью от развала
    В середине осени, когда природа готовится к зиме, каждый день имеет особое значение. 15 октября – дата, отмеченная строгими запретами и суровыми приметами. Если вы не хотите, чтобы в доме поселились нужда и ссоры, лучше не нарушать эти правила. Наши предки жили в полном согласии с циклами природы и верили, что каждый день недели и месяца несет определенную энергетику.

    "Психологически подчинял": с Майкла Джексона требуют 160 миллионов фунтов

    "Психологически подчинял": с Майкла Джексона требуют 160 миллионов фунтов
    Майкл Джексон ушел из жизни более десяти лет назад, но его имя продолжает оставаться центром самых громких и скандальных разбирательств. Короля поп-музыки снова обвиняют в насильственных действиях в отношении пятерых детей, причем истцом выступает человек, которого сам певец считал другом.

    Выбор читателей

    14/10Втр"Как Покров встретишь, так год и проведешь": что нельзя делать 14 октября, чтобы не привлечь несчастье и беду 13/10Пнд"Пройдут сами": доктор Мясников назвал популярные болезни, в лечении которых нет смысла 14/10Втр"Убивает" сосуды в мозгу? Крупное исследование сняло страшное обвинение с главного средства от остеопороза 14/10ВтрГеннадий Хазанов вышел на сделку века: продал элитное жилье почти на миллиард и оставил себе только "однушку" 13/10Пнд"СССР жив": 7 привычек из прошлого, которые вредят нам сегодня 14/10ВтрЗабудьте о счетчиках калорий: доктор Мясников предложил простую формулу для идеального веса