Всю жизнь пили и боялись зря: доктор Мясников назвал кофе спасением для диабетиков и "больного сердца"

Многие годы мы пили кофе с чувством вины, считая, что он медленно убивает наш главный мотор и провоцирует скачки сахара. Но известный врач Александр Мясников разрушил эти мифы.

Доктор Александр Мясников, популярный телеведущий и практикующий врач, в эфире программы "О самом главном" на канале "Россия 1" выступил с сенсационным заявлением, которое переворачивает привычные представления о здоровом образе жизни. Если раньше нам советовали резко ограничить потребление кофе при проблемах с сердцем или диабете, то доктор Мясников в программе "О самом главном" на телеканале "Россия 1" призывает к обратному.

Как выяснилось, напиток, содержащий, по словам медика, более тысячи биологически активных веществ, является мощным защитником организма.

Почему диабетикам пить кофе не просто можно, а нужно

Исторически пациентам с диабетом часто рекомендовали исключить кофе из рациона, опасаясь его стимулирующего эффекта. Однако доктор Мясников категорически опроверг этот подход, сделав кофе чуть ли не обязательным пунктом в меню.

"У вас диабет? Пейте кофе", – заявил врач.

Какая польза скрыта в чашке:

Ключевой момент, по мнению Мясникова, — это уникальный химический состав напитка. Кофе — это не только кофеин, но и сложный комплекс антиоксидантов и других соединений.

Снижение воспаления. Кофе активно борется с внутренним воспалением, которое является частой причиной развития и прогрессирования диабета 2-го типа. Регулирование метаболизма. Некоторые исследования указывают, что компоненты кофе могут улучшать чувствительность клеток к инсулину, что критически важно для контроля уровня сахара в крови.

В итоге, умеренное потребление кофе для диабетиков может стать эффективной частью комплексной терапии.

Кофе для сердца: защита от аритмии и инфаркта

Главный страх всех кофеманов — спровоцировать проблемы с сердцем. Мясников не только снял эти опасения, но и назвал кофе кардиопротектором.

"У вас больное сердце? Пейте кофе. У вас будут реже инфаркты, понимаете?" — заявил он, подчеркивая, что современные данные полностью реабилитировали напиток.

Профилактика инфарктов. Регулярное, но умеренное потребление кофе связано со снижением частоты сердечных приступов. Секрет, опять же, кроется в антиоксидантах, которые защищают сосуды от повреждений.

Регулярное, но умеренное потребление кофе связано со снижением частоты сердечных приступов. Секрет, опять же, кроется в антиоксидантах, которые защищают сосуды от повреждений. Борьба с аритмией. Доктор Мясников подчеркнул, что кофе снижает частоту аритмий. Ранее считалось, что кофеин только провоцирует нарушения ритма, но сегодня большинство специалистов признают, что это относится лишь к чрезмерным дозам или пациентам с индивидуальной непереносимостью.

Доктор Мясников подчеркнул, что кофе снижает частоту аритмий. Ранее считалось, что кофеин только провоцирует нарушения ритма, но сегодня большинство специалистов признают, что это относится лишь к чрезмерным дозам или пациентам с индивидуальной непереносимостью. Стабилизация давления. Привыкание к кофе со временем может нивелировать кратковременный скачок давления. Более того, общее положительное влияние на сосудистую систему способствует поддержанию нормального кровотока.

Секрет тысячи полезных веществ

Александр Мясников особо отметил, что кофе является настоящим природным кладезем. В нем содержится более тысячи биологически полезных веществ, которые комплексно влияют на организм.

Благодаря этим компонентам, кофе обладает еще одним неожиданным свойством, о котором доктор говорил ранее: он улучшает когнитивные функции.

Кофеин помогает: