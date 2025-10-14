"Психологически подчинял": с Майкла Джексона требуют 160 миллионов фунтов

Майкл Джексон ушел из жизни более десяти лет назад, но его имя продолжает оставаться центром самых громких и скандальных разбирательств.

Короля поп-музыки снова обвиняют в насильственных действиях в отношении пятерых детей, причем истцом выступает человек, которого сам певец считал другом. Новое заявление в полицию грозит наследникам Джексона баснословным иском и обещает невиданный резонанс.

Семья Касио, долгое время находившаяся в тени скандалов вокруг Майкла Джексона, вышла на авансцену с новыми, шокирующими утверждениями. Заявление, поданное в полицию, содержит обвинения в том, что певец якобы в течение 25 лет совершал насильственные действия в отношении пятерых детей. Ситуация осложняется не только гигантской суммой требуемой компенсации, но и тем, что один из главных истцов ранее был ярым защитником певца. Клео.ру сообщил, что известно об этом новом витке старого конфликта.

Друг, который написал книгу о дружбе

Самый неожиданный истец в новом деле — это Фрэнк Касио. На протяжении многих лет он был одной из самых заметных фигур в близком окружении Майкла Джексона. Их связывала дружба, которая казалась непоколебимой.

Более того, Фрэнк Касио не просто дружил с певцом. Он активно защищал его во время предыдущих скандалов и даже написал книгу "Мой друг Майкл", где рассказывал о теплых личных отношениях с королем поп-музыки и опровергал слухи о его темной стороне.

Теперь же, по материалам нового дела, Фрэнк Касио и его семья утверждают, что стали жертвами. Обвинения затрагивают период, когда пятеро детей Касио были близки с Джексоном, что делает их заявления особенно драматичными.

Обвинения в "психологической обработке"

Семья Касио утверждает, что обвинения касаются пяти детей, которые на протяжении четверти века находились под влиянием артиста.

В материалах дела указано, что Майкл Джексон якобы:

Совершал насильственные действия. "Психологически обрабатывал и подчинял себе" детей. Внушал каждому из них, что они "особенные" для него.

Эти формулировки наводят на мысль о том, что истцы делают акцент не только на физическом аспекте, но и на многолетнем эмоциональном и психологическом манипулировании. Именно это, по их версии, позволяло певцу удерживать детей в своей орбите.

Секретная сделка 2020 года и иск на 160 миллионов

Это не первая попытка семьи Касио подать иск против наследников Майкла Джексона. Подобные обвинения уже звучали в 2020 году. По данным британских СМИ, тогда стороны сумели договориться "за кулисами". Семья Касио якобы получила 13 миллионов фунтов стерлингов в обмен на полный отказ от судебных претензий и молчание.

Теперь же родственники Касио утверждают, что та сделка была заключена под серьезным давлением и не отражала реального ущерба. В новом иске они требуют компенсацию, которая в разы превышает предыдущую сумму: 160 миллионов фунтов стерлингов.

Очевидно, что такая колоссальная сумма, если она будет удовлетворена, нанесет огромный ущерб финансовой империи Майкла Джексона и его наследникам.

Позиция защиты

На момент публикации статьи официальных комментариев от представителей наследников Майкла Джексона не поступало. Однако позиция юристов певца по подобным делам известна и остается неизменной.

Адвокаты Джексона ранее неоднократно подчеркивали, что все подобные заявления направлены исключительно на получение выгоды и не имеют доказательной базы. Юридическая команда уверена, что истцы используют имя покойной звезды, чтобы заработать. Каждое новое обвинение, особенно от людей, которые ранее публично выражали певцу поддержку, лишь усиливает подозрения в корыстных мотивах.