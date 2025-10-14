Елена Воробей оказалась в тюрьме Тесты Самойлова разводится с Джиганом Игры Сонник

Елена Воробей попала в тюрьму Пенсия для Примадонны: стало известно, какую сумму Россия ежемесячно платит Алле Пугачевой Правило двух литров – миф: доктор Мясников назвал реальную норму воды в день "Как Покров встретишь, так год и проведешь": что нельзя делать 14 октября, чтобы не привлечь несчастье и беду

Вторник 14 октября

18:20"Психологически подчинял": с Майкла Джексона требуют 160 миллионов фунтов 15:31"Убивает" сосуды в мозгу? Крупное исследование сняло страшное обвинение с главного средства от остеопороза 14:07Уксус в треугольнике и "танки на испуг": 13 невероятных фактов про СССР, которые заставляют открыть рот 13:59В пунктах проекта "Экоточки Москвы" начали принимать блистеры от лекарств. 13:40Пять обучающих нетворкинг-сессий проведут для молодежи с 15 по 30 октября 12:50 Они знают дату конца света? 7 самых жутких пророчеств "Симпсонов", которые сбылись с пугающей точностью 11:08Геннадий Хазанов вышел на сделку века: продал элитное жилье почти на миллиард и оставил себе только "однушку" 10:16В Подмосковье к 2028 году ликвидируют 10 тысяч незаконных торговых объектов 04:46Забудьте о счетчиках калорий: доктор Мясников предложил простую формулу для идеального веса 00:37"Как Покров встретишь, так год и проведешь": что нельзя делать 14 октября, чтобы не привлечь несчастье и беду 20:14"Пройдут сами": доктор Мясников назвал популярные болезни, в лечении которых нет смысла 19:28"СССР жив": 7 привычек из прошлого, которые вредят нам сегодня 17:27Коллаген после 40: секрет здоровья костей, сияющей кожи и гибких суставов 15:10Красота по расписанию: правда ли, что в СССР женщины красились прямо на работе? 13:31Опасный градус: доктор Мясников развеял мифы о бане и назвал идеальную температуру для здоровья 11:04Бояться ли слежки через камеру? Специалист назвал реальную угрозу и главное правило безопасности 09:16"Хватит это покупать!": новый тренд "деинфлюенсинг" захватывает соцсети и помогает сэкономить тысячи 05:06РЖД вводит купе "Только для своих": пассажиры с детьми получат отдельные вагоны 00:17Кармический день Григория: почему 13 октября нельзя ругаться и что нужно сделать для здоровья и богатства 21:51Скрытая угроза быстрого обеда: почему лапша моментального приготовления опасна 18:40Тест по фильму "Кавказская пленница": вспомните имена любимых героев 15:41Когда лучше всего ложиться спать? У кардиологов теперь есть точный ответ 12:32"Старости не существует": 7 правил ясного ума от нейрофизиолога Натальи Бехтеревой 09:28Эффект страуса: ученые выяснили, в каком возрасте мы начинаем выбирать невежество вместо правды 06:18Правило двух литров – миф: доктор Мясников назвал реальную норму воды в день 03:50Кухонный детокс: 11 вещей, которые убивают уют и портят даже самый дорогой ремонт 00:58Не жадничать и одеться в новое: как на Феофана Милостивого, 12 октября, привлечь в дом удачу на всю зиму 21:18Сохранить ясный ум до 90 лет: финские ученые выяснили, что защищает мозг лучше, чем диета и спорт 18:08Сила женской души: 5 книг о женщинах, способных на подвиги 15:16Полный гид по осенним пилингам: как обновить кожу после лета и какой пилинг выбрать именно вам 12:517 обыденных вещей из СССР, за которыми сегодня все гоняются 09:40Почему некоторым все удается? Нумерология назвала 3 числа судьбы, наделенных даром править реальностью 06:32Экономист рассказал о способе инвестировать в недвижимость, если нет денег 03:28Миколог рассказал, какие грибы сейчас можно собирать в лесу 00:07Эти 4 внешних признака выдают явные проблемы со здоровьем – обратите на них внимание 21:21Одиночество вредит здоровью, но кто виноват? Ученые назвали главный источник несчастья 20:42Солнце сожжет Землю? Ученый сделал неожиданный прогноз 19:28Ваши ноги "дергаются" по ночам? Ученые советуют не игнорировать этот симптом 18:39Гонщик, меценат, друг: кем на самом деле оказался загадочный спутник Анны Седоковой 17:22Новый поворот в состоянии Збруева: что на самом деле скрывалось за жалобами актера 16:25"Большой грех": Юлия Меньшова рассказала, почему пошла на аборт и вступила в конфликт с врачом 15:22Пенсия для Примадонны: стало известно, какую сумму Россия ежемесячно платит Алле Пугачевой 14:31Джоли раскрыла новые факты о нашумевшем разводе с Питтом – актриса требует от бывшего мужа деньги 13:51Мужчина хотел устроить романтичный сюрприз своей девушке и едва не получил сковородкой 12:31В Москве открыт завод крупномодульного домостроения – Собянин 12:22"Кубок Кремля – Гордость России!" укрепляет отношения между странами! 12:02Худрук "Эрмитажа" рассказал студентам о театральной профессии и искусстве 11:31Терапевт предупредила о риске отеков из-за алкоголя и сладостей – есть способ устранить проблему 09:50Юрист предупредил россиян о подводных камнях при дарении квартиры 09:05Лидия Федосеева-Шукшина была экстренно госпитализирована в Москве
"Психологически подчинял": с Майкла Джексона требуют 160 миллионов фунтов

"Психологически подчинял": с Майкла Джексона требуют 160 миллионов фунтов
165

Майкл Джексон ушел из жизни более десяти лет назад, но его имя продолжает оставаться центром самых громких и скандальных разбирательств.

Короля поп-музыки снова обвиняют в насильственных действиях в отношении пятерых детей, причем истцом выступает человек, которого сам певец считал другом. Новое заявление в полицию грозит наследникам Джексона баснословным иском и обещает невиданный резонанс.

Семья Касио, долгое время находившаяся в тени скандалов вокруг Майкла Джексона, вышла на авансцену с новыми, шокирующими утверждениями. Заявление, поданное в полицию, содержит обвинения в том, что певец якобы в течение 25 лет совершал насильственные действия в отношении пятерых детей. Ситуация осложняется не только гигантской суммой требуемой компенсации, но и тем, что один из главных истцов ранее был ярым защитником певца. Клео.ру сообщил, что известно об этом новом витке старого конфликта.

Друг, который написал книгу о дружбе

Самый неожиданный истец в новом деле — это Фрэнк Касио. На протяжении многих лет он был одной из самых заметных фигур в близком окружении Майкла Джексона. Их связывала дружба, которая казалась непоколебимой.

Более того, Фрэнк Касио не просто дружил с певцом. Он активно защищал его во время предыдущих скандалов и даже написал книгу "Мой друг Майкл", где рассказывал о теплых личных отношениях с королем поп-музыки и опровергал слухи о его темной стороне.

Теперь же, по материалам нового дела, Фрэнк Касио и его семья утверждают, что стали жертвами. Обвинения затрагивают период, когда пятеро детей Касио были близки с Джексоном, что делает их заявления особенно драматичными.

Обвинения в "психологической обработке"

Семья Касио утверждает, что обвинения касаются пяти детей, которые на протяжении четверти века находились под влиянием артиста.

В материалах дела указано, что Майкл Джексон якобы:

  1. Совершал насильственные действия.
  2. "Психологически обрабатывал и подчинял себе" детей.
  3. Внушал каждому из них, что они "особенные" для него.

Эти формулировки наводят на мысль о том, что истцы делают акцент не только на физическом аспекте, но и на многолетнем эмоциональном и психологическом манипулировании. Именно это, по их версии, позволяло певцу удерживать детей в своей орбите.

Секретная сделка 2020 года и иск на 160 миллионов

Это не первая попытка семьи Касио подать иск против наследников Майкла Джексона. Подобные обвинения уже звучали в 2020 году. По данным британских СМИ, тогда стороны сумели договориться "за кулисами". Семья Касио якобы получила 13 миллионов фунтов стерлингов в обмен на полный отказ от судебных претензий и молчание.

Теперь же родственники Касио утверждают, что та сделка была заключена под серьезным давлением и не отражала реального ущерба. В новом иске они требуют компенсацию, которая в разы превышает предыдущую сумму: 160 миллионов фунтов стерлингов.

Очевидно, что такая колоссальная сумма, если она будет удовлетворена, нанесет огромный ущерб финансовой империи Майкла Джексона и его наследникам.

Позиция защиты

На момент публикации статьи официальных комментариев от представителей наследников Майкла Джексона не поступало. Однако позиция юристов певца по подобным делам известна и остается неизменной.

Адвокаты Джексона ранее неоднократно подчеркивали, что все подобные заявления направлены исключительно на получение выгоды и не имеют доказательной базы. Юридическая команда уверена, что истцы используют имя покойной звезды, чтобы заработать. Каждое новое обвинение, особенно от людей, которые ранее публично выражали певцу поддержку, лишь усиливает подозрения в корыстных мотивах.

