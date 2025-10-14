"Убивает" сосуды в мозгу? Крупное исследование сняло страшное обвинение с главного средства от остеопороза

Кальций является основой здоровья скелета, и врачи активно назначают его пожилым людям для профилактики остеопороза и снижения риска переломов. Однако в научном сообществе давно витало зловещее предположение: кальциевые добавки, попадая в организм, могут повреждать кровеносные сосуды, в том числе в головном мозге, тем самым увеличивая риск развития деменции.
Долгое время этот страх мешал многим пациентам принимать жизненно важные БАДы. Новое грандиозное исследование, проведенное австралийскими университетами, решительно поставило точку в этом споре. RidLife объяснил, почему теперь можно смело принимать кальций без страха за свое ментальное здоровье.
Загадка "поврежденных сосудов"
Предположение о вреде кальция возникло из простой логики. Кальций необходим для костей, но его избыток может откладываться в мягких тканях, включая стенки артерий. Когда кальций оседает в сосудах (кальцификация), он делает их жесткими и менее эластичными.
Поврежденные сосуды в мозге — это прямой путь к сосудистой деменции или ухудшению когнитивных функций. Поэтому существовал обоснованный риск: если мы потребляем кальций в виде добавок, не перенасыщаем ли мы сосуды, рискуя собственным интеллектом?
Эта гипотеза вызывала настоящий стресс у миллионов людей, особенно у женщин старшего возраста, которые находятся в группе риска по остеопорозу. Выбор стоял тяжелый: либо крепкие кости, либо здоровый мозг.
Грандиозный эксперимент: 14,5 лет под наблюдением
Чтобы получить недвусмысленный ответ, ученые Университета Эдит Коуэн и Университета Западной Австралии провели анализ данных крупного рандомизированного исследования, которое отличалось своей длительностью и масштабом.
Участники: 1460 женщин в возрасте 70 лет и старше.
Условия эксперимента:
- Активная группа: Половина женщин ежедневно принимала 1200 мг карбоната кальция в течение пяти лет.
- Контрольная группа: Вторая половина принимала плацебо (пустышку).
Ключевой момент — это срок наблюдения. После пяти лет приема добавок, ученые продолжили отслеживать состояние участниц с помощью медицинских карт еще 9,5 лет. Таким образом, общее время наблюдения составило 14,5 лет.
Приговор вынесен: почему деменции бояться не стоит
В конце этого почти пятнадцатилетнего марафона ученые подвели итоги. За весь период наблюдения деменция развилась у 269 человек (18,4%). И вот тут наступает самое главное: не было обнаружено никакой статистически значимой разницы в риске развития деменции между теми, кто принимал кальций, и теми, кто пил плацебо.
Иными словами, кальциевые добавки никак не повлияли на когнитивное здоровье пожилых женщин. Риск был абсолютно одинаковым, что полностью дезавуирует старые пугающие предположения.
Главный вывод исследования: долгосрочный прием добавок кальция для здоровья костей является безопасным и не увеличивает риск развития деменции у пожилых женщин. Эти результаты стали настоящей сенсацией и подтвердили необходимость приема кальция для его первоначальной цели — предотвращения переломов, которые являются одной из главных угроз для качества жизни в старости.
Ложка дегтя: для кого результаты пока недействительны
Несмотря на обнадеживающие выводы, ученые, как всегда, честны в ограничениях своего исследования. Использованная выборка включала только женщин в возрасте 70 лет и старше.
Ограничения, которые стоит учитывать:
- Возрастные рамки. Мы пока не знаем, экстраполируется ли этот результат на женщин, которые начали принимать кальций в более раннем возрасте (например, в 50 или 60 лет).
- Мужчины. Исследование не включало мужчин. Хотя физиологические процессы схожи, нельзя со стопроцентной уверенностью утверждать, что добавка будет столь же нейтральной для мужского мозга.
Тем не менее, для тех, кто находится в самой уязвимой группе риска по остеопорозу (женщины 70+), эти результаты — настоящая победа.