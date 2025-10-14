Елена Воробей оказалась в тюрьме Тесты Самойлова разводится с Джиганом Игры Сонник

Елена Воробей попала в тюрьму Пенсия для Примадонны: стало известно, какую сумму Россия ежемесячно платит Алле Пугачевой Правило двух литров – миф: доктор Мясников назвал реальную норму воды в день "Как Покров встретишь, так год и проведешь": что нельзя делать 14 октября, чтобы не привлечь несчастье и беду

Вторник 14 октября

15:31"Убивает" сосуды в мозгу? Крупное исследование сняло страшное обвинение с главного средства от остеопороза 14:07Уксус в треугольнике и "танки на испуг": 13 невероятных фактов про СССР, которые заставляют открыть рот 13:59В пунктах проекта "Экоточки Москвы" начали принимать блистеры от лекарств. 13:40Пять обучающих нетворкинг-сессий проведут для молодежи с 15 по 30 октября 12:50 Они знают дату конца света? 7 самых жутких пророчеств "Симпсонов", которые сбылись с пугающей точностью 11:08Геннадий Хазанов вышел на сделку века: продал элитное жилье почти на миллиард и оставил себе только "однушку" 10:16В Подмосковье к 2028 году ликвидируют 10 тысяч незаконных торговых объектов 04:46Забудьте о счетчиках калорий: доктор Мясников предложил простую формулу для идеального веса 00:37"Как Покров встретишь, так год и проведешь": что нельзя делать 14 октября, чтобы не привлечь несчастье и беду 20:14"Пройдут сами": доктор Мясников назвал популярные болезни, в лечении которых нет смысла 19:28"СССР жив": 7 привычек из прошлого, которые вредят нам сегодня 17:27Коллаген после 40: секрет здоровья костей, сияющей кожи и гибких суставов 15:10Красота по расписанию: правда ли, что в СССР женщины красились прямо на работе? 13:31Опасный градус: доктор Мясников развеял мифы о бане и назвал идеальную температуру для здоровья 11:04Бояться ли слежки через камеру? Специалист назвал реальную угрозу и главное правило безопасности 09:16"Хватит это покупать!": новый тренд "деинфлюенсинг" захватывает соцсети и помогает сэкономить тысячи 05:06РЖД вводит купе "Только для своих": пассажиры с детьми получат отдельные вагоны 00:17Кармический день Григория: почему 13 октября нельзя ругаться и что нужно сделать для здоровья и богатства 21:51Скрытая угроза быстрого обеда: почему лапша моментального приготовления опасна 18:40Тест по фильму "Кавказская пленница": вспомните имена любимых героев 15:41Когда лучше всего ложиться спать? У кардиологов теперь есть точный ответ 12:32"Старости не существует": 7 правил ясного ума от нейрофизиолога Натальи Бехтеревой 09:28Эффект страуса: ученые выяснили, в каком возрасте мы начинаем выбирать невежество вместо правды 06:18Правило двух литров – миф: доктор Мясников назвал реальную норму воды в день 03:50Кухонный детокс: 11 вещей, которые убивают уют и портят даже самый дорогой ремонт 00:58Не жадничать и одеться в новое: как на Феофана Милостивого, 12 октября, привлечь в дом удачу на всю зиму 21:18Сохранить ясный ум до 90 лет: финские ученые выяснили, что защищает мозг лучше, чем диета и спорт 18:08Сила женской души: 5 книг о женщинах, способных на подвиги 15:16Полный гид по осенним пилингам: как обновить кожу после лета и какой пилинг выбрать именно вам 12:517 обыденных вещей из СССР, за которыми сегодня все гоняются 09:40Почему некоторым все удается? Нумерология назвала 3 числа судьбы, наделенных даром править реальностью 06:32Экономист рассказал о способе инвестировать в недвижимость, если нет денег 03:28Миколог рассказал, какие грибы сейчас можно собирать в лесу 00:07Эти 4 внешних признака выдают явные проблемы со здоровьем – обратите на них внимание 21:21Одиночество вредит здоровью, но кто виноват? Ученые назвали главный источник несчастья 20:42Солнце сожжет Землю? Ученый сделал неожиданный прогноз 19:28Ваши ноги "дергаются" по ночам? Ученые советуют не игнорировать этот симптом 18:39Гонщик, меценат, друг: кем на самом деле оказался загадочный спутник Анны Седоковой 17:22Новый поворот в состоянии Збруева: что на самом деле скрывалось за жалобами актера 16:25"Большой грех": Юлия Меньшова рассказала, почему пошла на аборт и вступила в конфликт с врачом 15:22Пенсия для Примадонны: стало известно, какую сумму Россия ежемесячно платит Алле Пугачевой 14:31Джоли раскрыла новые факты о нашумевшем разводе с Питтом – актриса требует от бывшего мужа деньги 13:51Мужчина хотел устроить романтичный сюрприз своей девушке и едва не получил сковородкой 12:31В Москве открыт завод крупномодульного домостроения – Собянин 12:22"Кубок Кремля – Гордость России!" укрепляет отношения между странами! 12:02Худрук "Эрмитажа" рассказал студентам о театральной профессии и искусстве 11:31Терапевт предупредила о риске отеков из-за алкоголя и сладостей – есть способ устранить проблему 09:50Юрист предупредил россиян о подводных камнях при дарении квартиры 09:05Лидия Федосеева-Шукшина была экстренно госпитализирована в Москве 06:23Синоптик ответил москвичам на вопрос о теплой погоде в октябре
"Убивает" сосуды в мозгу? Крупное исследование сняло страшное обвинение с главного средства от остеопороза

"Убивает" сосуды в мозгу? Крупное исследование сняло страшное обвинение с главного средства от остеопороза
287

Ученые провели самый масштабный анализ, который длился почти 15 лет, и получили однозначный ответ, который заставит всех вздохнуть с облегчением.

Кальций является основой здоровья скелета, и врачи активно назначают его пожилым людям для профилактики остеопороза и снижения риска переломов. Однако в научном сообществе давно витало зловещее предположение: кальциевые добавки, попадая в организм, могут повреждать кровеносные сосуды, в том числе в головном мозге, тем самым увеличивая риск развития деменции.

Долгое время этот страх мешал многим пациентам принимать жизненно важные БАДы. Новое грандиозное исследование, проведенное австралийскими университетами, решительно поставило точку в этом споре. RidLife объяснил, почему теперь можно смело принимать кальций без страха за свое ментальное здоровье.

Загадка "поврежденных сосудов"

Предположение о вреде кальция возникло из простой логики. Кальций необходим для костей, но его избыток может откладываться в мягких тканях, включая стенки артерий. Когда кальций оседает в сосудах (кальцификация), он делает их жесткими и менее эластичными.

Поврежденные сосуды в мозге — это прямой путь к сосудистой деменции или ухудшению когнитивных функций. Поэтому существовал обоснованный риск: если мы потребляем кальций в виде добавок, не перенасыщаем ли мы сосуды, рискуя собственным интеллектом?

Эта гипотеза вызывала настоящий стресс у миллионов людей, особенно у женщин старшего возраста, которые находятся в группе риска по остеопорозу. Выбор стоял тяжелый: либо крепкие кости, либо здоровый мозг.

Грандиозный эксперимент: 14,5 лет под наблюдением

Чтобы получить недвусмысленный ответ, ученые Университета Эдит Коуэн и Университета Западной Австралии провели анализ данных крупного рандомизированного исследования, которое отличалось своей длительностью и масштабом.

Участники: 1460 женщин в возрасте 70 лет и старше.

Условия эксперимента:

  1. Активная группа: Половина женщин ежедневно принимала 1200 мг карбоната кальция в течение пяти лет.
  2. Контрольная группа: Вторая половина принимала плацебо (пустышку).

Ключевой момент — это срок наблюдения. После пяти лет приема добавок, ученые продолжили отслеживать состояние участниц с помощью медицинских карт еще 9,5 лет. Таким образом, общее время наблюдения составило 14,5 лет.

Приговор вынесен: почему деменции бояться не стоит

В конце этого почти пятнадцатилетнего марафона ученые подвели итоги. За весь период наблюдения деменция развилась у 269 человек (18,4%). И вот тут наступает самое главное: не было обнаружено никакой статистически значимой разницы в риске развития деменции между теми, кто принимал кальций, и теми, кто пил плацебо.

Иными словами, кальциевые добавки никак не повлияли на когнитивное здоровье пожилых женщин. Риск был абсолютно одинаковым, что полностью дезавуирует старые пугающие предположения.

Главный вывод исследования: долгосрочный прием добавок кальция для здоровья костей является безопасным и не увеличивает риск развития деменции у пожилых женщин. Эти результаты стали настоящей сенсацией и подтвердили необходимость приема кальция для его первоначальной цели — предотвращения переломов, которые являются одной из главных угроз для качества жизни в старости.

Ложка дегтя: для кого результаты пока недействительны

Несмотря на обнадеживающие выводы, ученые, как всегда, честны в ограничениях своего исследования. Использованная выборка включала только женщин в возрасте 70 лет и старше.

Ограничения, которые стоит учитывать:

  1. Возрастные рамки. Мы пока не знаем, экстраполируется ли этот результат на женщин, которые начали принимать кальций в более раннем возрасте (например, в 50 или 60 лет).
  2. Мужчины. Исследование не включало мужчин. Хотя физиологические процессы схожи, нельзя со стопроцентной уверенностью утверждать, что добавка будет столь же нейтральной для мужского мозга.

Тем не менее, для тех, кто находится в самой уязвимой группе риска по остеопорозу (женщины 70+), эти результаты — настоящая победа.

14 октября 2025, 15:31
Фото: freepik.com
RidLife✓ Надежный источник

Коллаген после 40: секрет здоровья костей, сияющей кожи и гибких суставов

Уксус в треугольнике и "танки на испуг": 13 невероятных фактов про СССР, которые заставляют открыть рот

Уксус в треугольнике и "танки на испуг": 13 невероятных фактов про СССР, которые заставляют открыть рот
Советский Союз – это не только идеология, но и страна, в которой происходили вещи, немыслимые для современного человека. СССР был государством-континентом, растянувшимся на полтора экватора.

Они знают дату конца света? 7 самых жутких пророчеств "Симпсонов", которые сбылись с пугающей точностью

Они знают дату конца света? 7 самых жутких пророчеств "Симпсонов", которые сбылись с пугающей точностью
Создатели знаменитого мультсериала уже три десятилетия с пугающей точностью рисуют наше будущее. Каждый раз, когда в новостной ленте мелькает что-то невероятное, фанаты по всему миру бегут проверять, а не было ли это уже в "Симпсонах".

Геннадий Хазанов вышел на сделку века: продал элитное жилье почти на миллиард и оставил себе только "однушку"

Геннадий Хазанов вышел на сделку века: продал элитное жилье почти на миллиард и оставил себе только "однушку"
Артист Геннадий Хазанов провернул одну из самых крупных сделок года на российском рынке недвижимости, избавившись от роскошных апартаментов в самых престижных районах столицы. Теперь остается гадать, зачем мэтру такой радикальный "квартирный детокс", и что он будет делать с внезапно появившейся суммой. Геннадий Хазанов всегда был образцом сдержанности и профессионализма, но его последние финансовые маневры заставили прессу вздрогнуть.

Забудьте о счетчиках калорий: доктор Мясников предложил простую формулу для идеального веса

Забудьте о счетчиках калорий: доктор Мясников предложил простую формулу для идеального веса
Многие считают, что контроль веса невозможен без ежедневного утомительного подсчета калорий. Доктор Мясников утверждает: чтобы оставаться в рамках суточной нормы в 2000 килокалорий, совершенно не обязательно проводить часы с калькулятором.

"Как Покров встретишь, так год и проведешь": что нельзя делать 14 октября, чтобы не привлечь несчастье и беду

"Как Покров встретишь, так год и проведешь": что нельзя делать 14 октября, чтобы не привлечь несчастье и беду
Этот день символизирует защиту и покровительство Девы Марии, а его название связано как с чудом явления Богородицы, покрывающей людей своим омофором (покровом), так и с первым "покровом" земли снегом, знаменующим наступление холодов. 14 октября православные верующие отмечают один из важнейших осенних праздников – Покров Пресвятой Богородицы.

