14 октября

12:50 Они знают дату конца света? 7 самых жутких пророчеств "Симпсонов", которые сбылись с пугающей точностью
Они знают дату конца света? 7 самых жутких пророчеств "Симпсонов", которые сбылись с пугающей точностью

Они знают дату конца света? 7 самых жутких пророчеств "Симпсонов", которые сбылись с пугающей точностью
180

Создатели знаменитого мультсериала уже три десятилетия с пугающей точностью рисуют наше будущее.

Каждый раз, когда в новостной ленте мелькает что-то невероятное, фанаты по всему миру бегут проверять, а не было ли это уже в "Симпсонах". И, что самое удивительное, в 99% случаев ответ положительный. Этот мультсериал, рассказывающий о сатирическом изображении американской жизни в городке Спрингфилд, давно перестал быть просто комедией. Он превратился в нечто вроде современного оракула. От политических скандалов до технологических прорывов — команда сценаристов будто заглядывает на десятилетия вперед.

Techinsider решили разобраться, какие самые невероятные предсказания уже стали нашей реальностью.

Дональд Трамп — президент: от шутки до инаугурации

Возможно, самое обсуждаемое и ошеломляющее предсказание, которое полностью изменило отношение публики к мультсериалу.

В 2000 году, когда Дональд Трамп был известен преимущественно как медиамагнат и владелец казино, в эпизоде "Барт в будущем" (Сезон 11, Эпизод 17) была показана Лиза Симпсон в кресле президента США. Она заявляет: ее главная задача — исправить экономику после катастрофического президентства Дональда Трампа.

Тогда это выглядело как абсурдная шутка, демонстрирующая высшую степень финансового краха. Но когда Трамп действительно победил на выборах 2016 года, миллионы зрителей испытали настоящий шок.

Помимо самого факта избрания, сценаристы с ювелирной точностью воспроизвели сцену, которая произошла в реальной жизни. В мультсериале была показана толпа людей, наблюдающая, как Трамп спускается по эскалатору. В 2015 году президент Трамп точно так же, спускаясь по эскалатору вместе с Меланией Трамп, объявил о начале своей кампании. Кадр из мультфильма и кадр из новостей оказались идентичными.

Слияние медиа-гигантов: Disney поглощает Fox

Для мира кино и телевидения слияние компании Walt Disney и 20th Century Fox стало главной новостью 2019 года. Сумма сделки составила 71 миллиард долларов, и она изменила всю структуру Голливуда.

А что "Симпсоны"? Еще в 1998 году, за 21 год до реального события, в эпизоде "Когда загадываешь желание на звезду" (Сезон 10, Эпизод 5), Гомер становится помощником знаменитостей. В одной из сцен, когда он связывается с руководством киностудии 20th Century Fox, на здании компании отчетливо видна табличка: "Подразделение Walt Disney Co.".

Это предсказание выглядит не как случайное совпадение, а как тонкий анализ рынка, доведенный до сатирического предела. Сценаристы, видимо, уже тогда видели, насколько жаден "Мышиный дом" до поглощения конкурентов.

9/11: жуткий намек в журнале Лизы

Это, пожалуй, самое зловещее и спорное "пророчество", которое заставило фанатов пересматривать старые серии с холодком ужаса.

В 1997 году, в эпизоде "Город Нью-Йорк против Гомера Симпсона" (Сезон 9, Эпизод 1), семья отправляется в Нью-Йорк. Лиза держит в руках рекламный журнал, на обложке которого написано "New York $9". При этом цифра 9 расположена таким образом, что стоит прямо рядом с силуэтом башен-близнецов Всемирного торгового центра.

Визуально иллюстрация создает жуткое изображение: 9.11. Когда четыре года спустя, в сентябре 2001 года, произошла трагедия, фанаты немедленно вспомнили эту сцену, убедившись, что создатели мультсериала не просто угадывают будущее, а иногда намекают на по-настоящему страшные события.

Технологии, которые казались фантастикой

В 90-е годы идея разговаривать с часами или знать, что правительство подслушивает ваш телефон, звучала как чистая научная фантастика. Но и тут "Симпсоны" опередили прогресс.

Смарт-часы

В 1995 году, в серии "Свадьба Лизы" (Сезон 6, Эпизод 19), Лиза обручается с богатым и образованным британцем Хью. В одной из сцен Хью разговаривает со своими наручными часами, используя их для связи.

Спустя два десятилетия Apple, Samsung и другие гиганты превратили эту фантазию в повседневную реальность.

Тотальный шпионаж АНБ

В полнометражном "Симпсоны в кино" (2007) показано, как правительство США использует тотальную слежку за гражданами. В одной из сцен Мардж успокаивает Лизу: "О, Лиза, не похоже, что правительство прослушивает все разговоры".

Сразу после этой фразы нам показывают секретный бункер Агентства национальной безопасности, где аналитики прослушивают буквально все разговоры Симпсонов. Шесть лет спустя, в 2013 году, Эдвард Сноуден обнародовал данные о том, что АНБ действительно ведет масштабную слежку за коммуникациями американцев, что вызвало один из крупнейших политических скандалов десятилетия.

Болезни и большой футбол: точность прогнозов

Сценаристы не ограничиваются политикой и технологиями. Они сумели предсказать как мировой медицинский кризис, так и коррупцию в главных спортивных организациях.

Вспышка Эболы

В эпизоде "Саксофон Лизы" (Сезон 9, Эпизод 3, 1997 год) Мардж пытается подбодрить заболевшего Барта, читая ему книгу. Книга имеет крайне специфическое название: "Любопытный Джордж и вирус Эбола".

Масштабные вспышки лихорадки Эбола, которые попали в заголовки мировых газет, произошли позже — уже в 2000-х годах (Конго и Уганда), а затем и в 2014 году. Выбор такой узкоспециализированной и опасной темы в 1997 году кажется невероятно пророческим.

Коррупционный скандал в ФИФА и победа Германии

В 2015 году грянул громкий коррупционный скандал в ФИФА, связанный со взяточничеством и мошенничеством, что привело к арестам и большим реформам.

Но в "Симпсонах" это было показано еще в 2014 году в эпизоде "Ты не должен жить как судья" (Сезон 25, Эпизод 16). Гомер становится судьей на Чемпионате мира, потому что ФИФА "пытается преодолеть нехватку кадров, вызванную коррупционным скандалом".

В этом же эпизоде сценаристы точно предсказали финал чемпионата мира по футболу: победу одержала Германия, обыгравшая Аргентину со счетом 1:0.

Может показаться, что сценаристы "Симпсонов" прячут магический кристалл в своем офисе в Лос-Анджелесе. Однако эксперты уверены: никакой мистики тут нет. Это пример гениальной работы аналитиков и сатириков.

Мультсериал выходит уже более 30 лет. Это сотни серий и тысячи скетчей, охватывающих абсолютно все сферы жизни: от политики и науки до бытовых проблем. Чем больше шуток, тем выше вероятность совпадения.

Сценаристы "Симпсонов" всегда берут текущие политические или технологические тренды и доводят их до абсурда. Если они видят, что крупные компании жаждут монополии, они рисуют слияние Disney и Fox. Если видят, что политик не воспринимается всерьез, они делают его президентом-банкротом.

Команда, работающая над мультсериалом, состоит из высокообразованных людей, выпускников престижных вузов. Они прекрасно понимают, куда движется мир. "Симпсоны" не предсказывают будущее; они предсказывают неизбежное. И если какая-то сатирическая шутка из 1997 года становится реальностью через 20 лет, это говорит не о магии, а о том, что мы, к сожалению, так и не научились исправлять свои ошибки.

14 октября 2025, 12:50
Фото: кадр из мультфильма "Симпсоны"
