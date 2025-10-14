Елена Воробей оказалась в тюрьме Тесты Самойлова разводится с Джиганом Игры Сонник

Геннадий Хазанов вышел на сделку века: продал элитное жилье почти на миллиард и оставил себе только "однушку"

Геннадий Хазанов вышел на сделку века: продал элитное жилье почти на миллиард и оставил себе только "однушку"
34

Артист Геннадий Хазанов провернул одну из самых крупных сделок года на российском рынке недвижимости, избавившись от роскошных апартаментов в самых престижных районах столицы. Теперь остается гадать, зачем мэтру такой радикальный "квартирный детокс", и что он будет делать с внезапно появившейся суммой.

Геннадий Хазанов всегда был образцом сдержанности и профессионализма, но его последние финансовые маневры заставили прессу вздрогнуть. Комик и телеведущий, судя по всему, решил провести полномасштабную ревизию своих активов, продав почти все, что было нажито непосильным трудом в центре Москвы и ближайшем Подмосковье. Цифры, которые фигурируют в документах, действительно впечатляют и приближаются к заветной отметке в миллиард рублей. Telegram-канал Shot выяснил, от каких именно богатств избавился артист и какой "запасной аэродром" он оставил себе.

Сделка, которая потрясла Пресню и Арбат

Если звезды продают квартиру, то это обычно новость. Если звезда продает несколько квартир и элитный особняк разом — это уже финансовое событие года. По данным СМИ, общая стоимость пяти проданных объектов Геннадия Хазанова составила около 706 миллионов рублей (хотя в медиа фигурировала и более округленная и привлекательная цифра "почти в миллиард").

Продажа таких крупных активов свидетельствует о серьезном шаге, который, вероятно, связан с изменением жизненных или деловых приоритетов артиста. Как правило, недвижимость в "золотом квадрате" Москвы является надежной инвестицией, и чтобы от нее избавиться, нужна веская причина.

Впрочем, сам Геннадий Викторович комментариев относительно своих финансовых дел не дает, предпочитая говорить о творчестве.

Избавился от "тяжелого люкса": список проданных объектов

Портфель недвижимости, который Хазанов выставил на продажу, можно назвать по-настоящему роскошным. Это не просто "квадратные метры", а престижные лоты, расположенные в самых дорогих и исторически значимых районах столицы.

Особое внимание привлекают две гигантские квартиры в центре города.

ОбъектПлощадьРайонПриблизительная стоимость
Квартира 1246 кв. мАрбатОколо 237 млн рублей
Квартира 2255 кв. мПресненский районОколо 232 млн рублей
Загородный особняк845 кв. м (дом) + 2722 кв. м (земля)Село Дубки, Одинцовский г. о.Около 112 млн рублей
Квартира 3112 кв. мПоселок Сосны, Одинцовский г. о.Около 23 млн рублей

О чем говорят эти цифры?

Продав две квартиры, чья площадь превышает 250 квадратных метров каждая, Хазанов, по сути, покинул два самых дорогих московских района. Апартаменты на Арбате — это недвижимость, которая ценится за близость к историческому центру и идеальную инфраструктуру. Пресненский район — один из самых динамичных и современных, но не менее дорогой.

При этом дом в Дубках, который по площади больше напоминает небольшой дворец (свыше 800 кв. м), в этом списке кажется самой "скромной" инвестицией по цене. Вероятно, это связано с датой покупки и общими тенденциями рынка в Подмосковье, но в любом случае, продажа такого родового гнезда — серьезный шаг.

39 квадратных метров на "запасном аэродроме"

Самый интригующий момент этой истории — что осталось у знаменитого артиста. По данным источника, Геннадий Викторович сохранил за собой лишь одну, весьма скромную по сравнению с остальным портфелем, квартиру.

Речь идет о недвижимости площадью всего 39 квадратных метров в районе Замоскворечье. На фоне сотен проданных "квадратов" этот объект выглядит, как маленький островок стабильности.

Почему осталась именно эта квартира?

Существует несколько версий, зачем публичный человек, ворочающий сотнями миллионов, сохраняет за собой небольшую студию в центре:

  1. Регистрация и юридический адрес. Для ведения бизнеса и поддержания статуса налогового резидента России необходима прописка. Самая маленькая квартира идеально подходит для выполнения этой функции.
  2. "База" для работы. Артист, несмотря на продажу недвижимости, остается активным в российском творческом поле. Он сохраняет действующее ИП, связанное с искусством, и долю в ООО "Гидроресурс" (41% акций). Маленькая, но своя квартира в центре — это удобная точка для отдыха между спектаклями или съемками.
  3. Сентиментальность. Возможно, именно с этой квартирой связаны какие-то личные воспоминания, и она несет не финансовую, а эмоциональную ценность.

Так или иначе, артист избавился от тяжелого бремени владения и обслуживания огромного количества элитной недвижимости, оставив себе достаточно средств для комфортной жизни, путешествий или новых инвестиций.

Шоу-бизнес в Telegram

14 октября 2025, 11:08
Геннадий Хазанов. Фото: Youtube / @gennady.hazanov
Telegram / @shot_shot✓ Надежный источник

