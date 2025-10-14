Елена Воробей оказалась в тюрьме Тесты Самойлова разводится с Джиганом Игры Сонник

Вторник 14 октября

Вторник 14 октября
Забудьте о счетчиках калорий: доктор Мясников предложил простую формулу для идеального веса

Забудьте о счетчиках калорий: доктор Мясников предложил простую формулу для идеального веса
114

Многие считают, что контроль веса невозможен без ежедневного утомительного подсчета калорий.

Доктор Мясников утверждает: чтобы оставаться в рамках суточной нормы в 2000 килокалорий, совершенно не обязательно проводить часы с калькулятором.

"Если изначально правильно выбирать пищу, то и необходимость что-то считать отпадет сама", — убежден специалист.

Вместо сложной математики врач предлагает ориентироваться на состав продуктовой корзины и пропорции на тарелке.

Формула 2000 ккал: "Полтора килограмма здоровья"

По словам Мясникова, сбалансированный и полноценный стол, не превышающий норму в 2000 ккал, выглядит следующим образом:

  1. Основа рациона: полтора килограмма растительной пищи. Это включает полкило овощей и полкило фруктов.
  2. Белок: рыба, курица (птица) и бобовые.
  3. Молочные продукты: немного натуральных молочных продуктов.
  4. Углеводы: продукты из цельных зерен.
  5. Бонус: бокал красного вина.

Врач подчеркивает, что такой набор не только укладывается в 2000 ккал, но и обеспечивает организм оптимальным и сбалансированным количеством белков, жиров и углеводов.

Главные условия успешной диеты

Чтобы эта простая формула работала, доктор Мясников назвал три главных принципа, которым необходимо следовать:

1. Минимальная обработка: все продукты следует употреблять в максимально натуральном, минимально обработанном виде. Это позволяет сохранить питательную ценность и избежать скрытых жиров и сахаров.

2. Контроль порций: важно следить за количеством и не переедать, даже если речь идет о полезных продуктах.

3. Движение: диета должна обязательно сопровождаться физической активностью. Много двигаться — необходимое условие для поддержания нормального веса и здоровья в целом.

Таким образом, по мнению Александра Мясникова, ключ к здоровому весу лежит не в мучительном подсчете каждой калории, а в осознанном выборе цельных, натуральных продуктов и активном образе жизни.

14 октября 2025, 04:46
Фото: freepik.com
Россия 1 / "О самом главном"✓ Надежный источник

"Как Покров встретишь, так год и проведешь": что нельзя делать 14 октября, чтобы не привлечь несчастье и беду
Этот день символизирует защиту и покровительство Девы Марии, а его название связано как с чудом явления Богородицы, покрывающей людей своим омофором (покровом), так и с первым "покровом" земли снегом, знаменующим наступление холодов. 14 октября православные верующие отмечают один из важнейших осенних праздников – Покров Пресвятой Богородицы.

"Пройдут сами": доктор Мясников назвал популярные болезни, в лечении которых нет смысла

"Пройдут сами": доктор Мясников назвал популярные болезни, в лечении которых нет смысла
Многие патологии, на лечение которых мы тратим время и деньги, обладают удивительной способностью проходить самостоятельно, без активного медицинского вмешательства. Доктор Мясников привел в пример известную поговорку: "Если насморк лечить, он проходит за неделю, а если не лечить — то за семь дней".

"СССР жив": 7 привычек из прошлого, которые вредят нам сегодня

"СССР жив": 7 привычек из прошлого, которые вредят нам сегодня
Советский Союз давно стал частью истории, но его невидимый дух до сих пор прочно укоренился в наших домах, разговорах и даже в том, как мы ведем быт. Многие привычки настолько глубоко засели в повседневности, что мы не замечаем, как следуем "инструкциям" сорокалетней давности.

Коллаген после 40: секрет здоровья костей, сияющей кожи и гибких суставов

Коллаген после 40: секрет здоровья костей, сияющей кожи и гибких суставов
После 40 лет наш организм начинает меняться: выработка собственного коллагена – ключевого структурного белка – замедляется, и он начинает распределяться фрагментарно, становясь более рыхлым. Курение, алкоголь, избыток сахара, обработанные продукты и активное воздействие солнца лишь ускоряют этот процесс.

Красота по расписанию: правда ли, что в СССР женщины красились прямо на работе?

Красота по расписанию: правда ли, что в СССР женщины красились прямо на работе?
Это было не признаком лени или неорганизованности, а целым культурным явлением, рожденным из уникальных реалий советской жизни. Современному офисному работнику трудно представить, как можно прийти на рабочее место и перед включением компьютера достать косметичку, чтобы нарисовать стрелки и накрасить губы.

