Понедельник 13 октября

Понедельник 13 октября
"Хватит это покупать!": новый тренд "деинфлюенсинг" захватывает соцсети и помогает сэкономить тысячи

"Хватит это покупать!": новый тренд "деинфлюенсинг" захватывает соцсети и помогает сэкономить тысячи
138

Разбираемся, что это за тренд, почему он появился именно сейчас и как он может реально сэкономить ваши деньги.

Давайте начистоту: все мы немного устали от бесконечного потока рекламы, замаскированной под "искренние рекомендации". Кажется, каждый второй пост призывает нас что-то купить, попробовать, заказать. И вот, в ответ на эту потребительскую усталость, родился "деинфлюенсинг".

Что такое деинфлюенсинг?

Если коротко, деинфлюенсинг — это когда блогеры и обычные пользователи рассказывают, какие популярные и разрекламированные товары НЕ стоит покупать.

Это не просто негативные отзывы. Это целая философия, которая проявляется в нескольких форматах:

  • "Не покупайте это, купите лучше вот то". Блогер разоблачает дорогой и популярный продукт (например, люксовый крем), а взамен предлагает более дешевый и эффективный аналог.
  • "Вам это вообще не нужно". Самая честная форма. Автор объясняет, почему очередной модный гаджет для кухни, 15-й оттенок помады или нашумевшая книга на самом деле не принесут вам счастья, а лишь захламят пространство и опустошат кошелек.
  • Развенчание мифов. Честный разбор состава косметики, который доказывает, что "инновационные частицы золота" — всего лишь маркетинг.

Цель деинфлюенсинга — не просто захейтить продукт, а призвать к осознанному потреблению.

Почему этот тренд "выстрелил" именно сейчас?

Популярность деинфлюенсинга — это не случайность, а результат нескольких факторов, сошедшихся в одной точке.

  1. Экономическая ситуация. Все просто: цены растут, а доходы — не всегда. Люди стали более внимательно относиться к тратам и ищут способы сэкономить. Совет "не покупать" то, что не является необходимостью, попал в самое сердце этого запроса.

  2. Усталость от "идеальности". Социальные сети годами транслировали картинку безупречной жизни, где у всех идеальная кожа, дизайнерские вещи и путешествия нон-стоп. Эта глянцевая реальность начала вызывать отторжение. Людям захотелось честности, аутентичности и контента, который отражает их реальную жизнь, а не выдуманный идеал.

  3. Кризис доверия к инфлюенсерам. Когда один и тот же блогер сегодня рекламирует банк, завтра — марафон желаний, а послезавтра — пельмени, доверие к его "искренним" рекомендациям падает. Аудитория научилась распознавать проплаченные посты и ищет тех, чьему мнению действительно можно доверять.

Но так ли все честно? Подводные камни тренда

Казалось бы, вот она — святая простота и честность. Но, как и в любом тренде, в деинфлюенсинге есть свои нюансы.

  • Скрытый маркетинг. Иногда деинфлюенсинг — это просто более хитрый способ рекламы. Блогер ругает продукт-гигант (у которого и так все хорошо с продажами), чтобы на его фоне прорекламировать менее известный, но "свой" бренд, с которым у него контракт или партнерская ссылка.
  • Борьба за доверие. Честность — новая валюта в соцсетях. Рассказывая, что не нужно покупать, инфлюенсер зарабатывает очки доверия. И когда он в следующий раз что-то порекомендует, вы с большей вероятностью ему поверите. И купите.

Как использовать деинфлюенсинг себе во благо?

Несмотря на все нюансы, этот тренд несет огромную пользу. Он учит нас быть более критичными и осознанными потребителями. Вот несколько советов:

  1. Задавайте себе вопрос "Зачем?". Перед покупкой очередной разрекламированной вещи, даже если это "дешевый аналог", спросите себя: "А мне это действительно нужно? Или я просто поддался влиянию?".
  2. Ищите отзывы из разных источников. Не доверяйте одному мнению, даже если оно кажется очень честным.
  3. Помните главную идею. Суть деинфлюенсинга — не заменить одну покупку другой, а в принципе покупать меньше.

В конечном счете, деинфлюенсинг — это здоровый ответ общества на культуру гиперпотребления. Это напоминание о том, что для счастья нам не нужен очередной хайлайтер или новомодный блендер. Иногда лучшая покупка — это та, которую вы не совершили.

13 октября 2025, 09:16
Фото: freepik.com
