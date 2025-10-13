Красота по расписанию: правда ли, что в СССР женщины красились прямо на работе?

Елена Воробей оказалась в тюрьме Тесты Самойлова разводится с Джиганом Игры Сонник

Топ новостей недели

Тело посылает 3 сигнала за 24 часа до отрыва тромба – не игнорируйте ихТело посылает 3 сигнала за 24 часа до отрыва тромба – не игнорируйте их Срочная операция: фаворитка Пугачевой попала в больницу из-за скандального интервью ПримадонныСрочная операция: фаворитка Пугачевой попала в больницу из-за скандального интервью Примадонны Ваш дневной сон портит всю ночь: сомнолог объяснил, как правильно дремать, чтобы не навредить себеВаш дневной сон портит всю ночь: сомнолог объяснил, как правильно дремать, чтобы не навредить себе "Тихий" симптом, на который все машут рукой: кардиолог рассказал, какое ощущение в ногах может говорить о проблемах с сердцем "Тихий" симптом, на который все машут рукой: кардиолог рассказал, какое ощущение в ногах может говорить о проблемах с сердцем

Лента новостей

Понедельник 13 октября

15:10Красота по расписанию: правда ли, что в СССР женщины красились прямо на работе? 13:31Опасный градус: доктор Мясников развеял мифы о бане и назвал идеальную температуру для здоровья 11:04Бояться ли слежки через камеру? Специалист назвал реальную угрозу и главное правило безопасности 09:16"Хватит это покупать!": новый тренд "деинфлюенсинг" захватывает соцсети и помогает сэкономить тысячи 05:06РЖД вводит купе "Только для своих": пассажиры с детьми получат отдельные вагоны 00:17Кармический день Григория: почему 13 октября нельзя ругаться и что нужно сделать для здоровья и богатства 21:51Скрытая угроза быстрого обеда: почему лапша моментального приготовления опасна 18:40Тест по фильму "Кавказская пленница": вспомните имена любимых героев 15:41Когда лучше всего ложиться спать? У кардиологов теперь есть точный ответ 12:32"Старости не существует": 7 правил ясного ума от нейрофизиолога Натальи Бехтеревой 09:28Эффект страуса: ученые выяснили, в каком возрасте мы начинаем выбирать невежество вместо правды 06:18Правило двух литров – миф: доктор Мясников назвал реальную норму воды в день 03:50Кухонный детокс: 11 вещей, которые убивают уют и портят даже самый дорогой ремонт 00:58Не жадничать и одеться в новое: как на Феофана Милостивого, 12 октября, привлечь в дом удачу на всю зиму 21:18Сохранить ясный ум до 90 лет: финские ученые выяснили, что защищает мозг лучше, чем диета и спорт 18:08Сила женской души: 5 книг о женщинах, способных на подвиги 15:16Полный гид по осенним пилингам: как обновить кожу после лета и какой пилинг выбрать именно вам 12:517 обыденных вещей из СССР, за которыми сегодня все гоняются 09:40Почему некоторым все удается? Нумерология назвала 3 числа судьбы, наделенных даром править реальностью 06:32Экономист рассказал о способе инвестировать в недвижимость, если нет денег 03:28Миколог рассказал, какие грибы сейчас можно собирать в лесу 00:07Эти 4 внешних признака выдают явные проблемы со здоровьем – обратите на них внимание 21:21Одиночество вредит здоровью, но кто виноват? Ученые назвали главный источник несчастья 20:42Солнце сожжет Землю? Ученый сделал неожиданный прогноз 19:28Ваши ноги "дергаются" по ночам? Ученые советуют не игнорировать этот симптом 18:39Гонщик, меценат, друг: кем на самом деле оказался загадочный спутник Анны Седоковой 17:22Новый поворот в состоянии Збруева: что на самом деле скрывалось за жалобами актера 16:25"Большой грех": Юлия Меньшова рассказала, почему пошла на аборт и вступила в конфликт с врачом 15:22Пенсия для Примадонны: стало известно, какую сумму Россия ежемесячно платит Алле Пугачевой 14:31Джоли раскрыла новые факты о нашумевшем разводе с Питтом – актриса требует от бывшего мужа деньги 13:51Мужчина хотел устроить романтичный сюрприз своей девушке и едва не получил сковородкой 12:31В Москве открыт завод крупномодульного домостроения – Собянин 12:22"Кубок Кремля – Гордость России!" укрепляет отношения между странами! 12:02Худрук "Эрмитажа" рассказал студентам о театральной профессии и искусстве 11:31Терапевт предупредила о риске отеков из-за алкоголя и сладостей – есть способ устранить проблему 09:50Юрист предупредил россиян о подводных камнях при дарении квартиры 09:05Лидия Федосеева-Шукшина была экстренно госпитализирована в Москве 06:23Синоптик ответил москвичам на вопрос о теплой погоде в октябре 03:48Ученый раскрыл одну простую привычку самых счастливых людей – это знание может изменить жизнь 00:11Кефир оказался эффективным защитником от кариеса – новое исследование 21:16Подмосковье заключило соглашения на 6 млрд рублей на выставке "Золотая осень" 21:06Пластырь от облысения: как подсластитель может ускорить рост волос 20:16Стало известно, сколько мясо надо употреблять мужчинам для здоровья сердца: ученые назвали новую норму 19:22Астрологический “Джекпот”: Василиса Володина назвала знаки, которые сорвут самый большой куш за 30 лет 18:26Минцифры опровергло масштабный фейк: слухи об отключении интернета в России не соответствуют действительности 17:18Оксана Самойлова подала на развод с Джиганом 16:34Секрет чистоты: как корейский подход к уборке изменит ваш дом и сэкономит время 15:36Врач назвала самую полезную и безопасную рыбу 13:36Дочь Брюса Уиллиса столкнулась с травлей из-за внешнего сходства с отцом 12:44Знаменитый ресторан "Золотой колос" на ВДНХ ждет вторая жизнь
685
400
true
Dni.expert
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.expert»
235
35

Красота по расписанию: правда ли, что в СССР женщины красились прямо на работе?

Красота по расписанию: правда ли, что в СССР женщины красились прямо на работе?
99

Это было не признаком лени или неорганизованности, а целым культурным явлением, рожденным из уникальных реалий советской жизни.

Современному офисному работнику трудно представить, как можно прийти на рабочее место и перед включением компьютера достать косметичку, чтобы нарисовать стрелки и накрасить губы. Сегодня это, скорее всего, сочли бы моветоном. Но в СССР это было абсолютной нормой на заводах, в НИИ, конструкторских бюро и госучреждениях. Давайте разберемся, почему так происходило.

Суровые реалии утра: "коммуналка" и долгая дорога

Главная причина крылась в бытовых условиях и логистике.

  • Ранний подъем и общественный транспорт. Рабочий день на многих предприятиях начинался в 7 или 8 утра. Это означало, что вставать нужно было в 5-6 утра. Впереди ждала долгая, часто утомительная поездка в переполненном автобусе или метро. Любой макияж, нанесенный дома, рисковал "поплыть" или размазаться в толкучке.
  • Коммунальные квартиры. Огромное количество семей жили в "коммуналках", где ванная комната и туалет были общими на несколько семей. Утром у санузла выстраивалась очередь, и занимать его на 15-20 минут для нанесения макияжа было просто невозможно и считалось эгоизмом. Проще было умыться, собраться и уйти, оставив косметические процедуры на потом.

В таких условиях было гораздо практичнее и удобнее прийти на работу за 15 минут до начала смены, спокойно сесть за свой стол и привести себя в порядок.

"Тушь-плевалка" и косметика, требующая времени

Советская косметика была далека от современных продуктов «нанес и пошел». Она требовала сноровки и времени.

  • Легендарная ленинградская тушь "Бархатная" — та самая "плевалка" в коробочке. Чтобы ею накраситься, нужно было смочить щеточку (чаще всего слюной), потереть о твердый брусок туши и аккуратно нанести на ресницы. Затем иголкой или булавкой приходилось разделять слипшиеся реснички. Этот процесс был небыстрым и требовал концентрации.
  • Тональный крем "Балет". Он имел очень плотную текстуру, и чтобы его ровно распределить по лицу, не создавая эффекта маски, нужно было постараться.
  • Румяна из помады. Специализированных румян было мало, поэтому женщины часто использовали для этого обычную помаду, которую нужно было тщательно растушевать на щеках.

Все эти манипуляции было гораздо удобнее проводить в спокойной обстановке за рабочим столом, поставив перед собой маленькое зеркальце.

Социальный ритуал и негласное правило

Утреннее "наведение красоты" на работе было не просто необходимостью, а своего рода социальным ритуалом. Это было время для неформального общения с коллегами. Женщины собирались небольшими группами, обсуждали новости, делились советами, одалживали друг другу зеркальце или помаду "дефицитного" оттенка.

Это было негласное женское время перед началом трудового дня. Руководство, как правило, относилось к этому с пониманием и не делало замечаний, если к началу смены все были на своих местах и готовы к работе.

Обязательный атрибут советской женщины

Важно понимать, что в СССР женщина должна была быть не только передовиком производства, но и "спортсменкой, комсомолкой и просто красавицей". Ухоженный внешний вид, аккуратная прическа и легкий макияж считались неотъемлемой частью образа советской женщины. Поэтому появление на работе без макияжа могло быть воспринято как небрежность.

Таким образом, макияж на рабочем месте был не прихотью, а разумным компромиссом между суровыми бытовыми условиями, особенностями косметики и социальными ожиданиями. Это маленькая, но очень яркая деталь, иллюстрирующая, как люди приспосабливались к эпохе и находили способы оставаться красивыми и женственными в любых обстоятельствах.

Шоу-бизнес в Telegram

13 октября 2025, 15:10
Фото: кадр из кинофильма "Служебный роман"
"ДНИ.РУ"✓ Надежный источник

По теме

Стоимость этих книг СССР доходит до 5 миллионов рублей, проверьте свою библиотеку

Сейчас от них воротят нос, а в СССР считалось деликатесом: 7 советских блюд, которые остались в прошлом

Опасный градус: доктор Мясников развеял мифы о бане и назвал идеальную температуру для здоровья

Опасный градус: доктор Мясников развеял мифы о бане и назвал идеальную температуру для здоровья
Баня в России – не просто гигиеническая процедура, а национальный ритуал. Популярное стремление к экстремальным температурам — чем горячее, тем лучше — является серьезной ошибкой, которая может навредить здоровью.

Бояться ли слежки через камеру? Специалист назвал реальную угрозу и главное правило безопасности

Бояться ли слежки через камеру? Специалист назвал реальную угрозу и главное правило безопасности
Многих пугает мысль, что за ними могут наблюдать через камеру смартфона или ноутбука. Директор по развитию центра мониторинга внешних цифровых угроз Solar AURA ГК "Солар" Александр Вураско прокомментировал ситуацию, призвав не переоценивать опасность, но и не пренебрегать простыми правилами кибергигиены.

"Хватит это покупать!": новый тренд "деинфлюенсинг" захватывает соцсети и помогает сэкономить тысячи

"Хватит это покупать!": новый тренд "деинфлюенсинг" захватывает соцсети и помогает сэкономить тысячи
Разбираемся, что это за тренд, почему он появился именно сейчас и как он может реально сэкономить ваши деньги. Давайте начистоту: все мы немного устали от бесконечного потока рекламы, замаскированной под "искренние рекомендации".

РЖД вводит купе "Только для своих": пассажиры с детьми получат отдельные вагоны

РЖД вводит купе "Только для своих": пассажиры с детьми получат отдельные вагоны
Федеральная пассажирская компания объявила о введении новой опции. РЖД предпринимает шаги для повышения комфорта семейных поездок, реагируя на частые жалобы пассажиров как с детьми, так и без них.

Кармический день Григория: почему 13 октября нельзя ругаться и что нужно сделать для здоровья и богатства

Кармический день Григория: почему 13 октября нельзя ругаться и что нужно сделать для здоровья и богатства
Сегодняшний день, согласно народному календарю – день Григория, – является критически важным рубежом, когда наши предки не только готовились к приходу первых морозов, но и проводили ритуалы для защиты семьи от зимних бед. День Григория Настовицы: время чистить кармуПравославный календарь отмечает в этот день память святителя Григория.

Выбор читателей

12/10ВскПравило двух литров – миф: доктор Мясников назвал реальную норму воды в день 12/10Вск"Старости не существует": 7 правил ясного ума от нейрофизиолога Натальи Бехтеревой 12/10ВскКогда лучше всего ложиться спать? У кардиологов теперь есть точный ответ 11/10СбтСохранить ясный ум до 90 лет: финские ученые выяснили, что защищает мозг лучше, чем диета и спорт 13/10ПндКармический день Григория: почему 13 октября нельзя ругаться и что нужно сделать для здоровья и богатства 12/10ВскНе жадничать и одеться в новое: как на Феофана Милостивого, 12 октября, привлечь в дом удачу на всю зиму