Красота по расписанию: правда ли, что в СССР женщины красились прямо на работе?

Это было не признаком лени или неорганизованности, а целым культурным явлением, рожденным из уникальных реалий советской жизни.

Современному офисному работнику трудно представить, как можно прийти на рабочее место и перед включением компьютера достать косметичку, чтобы нарисовать стрелки и накрасить губы. Сегодня это, скорее всего, сочли бы моветоном. Но в СССР это было абсолютной нормой на заводах, в НИИ, конструкторских бюро и госучреждениях. Давайте разберемся, почему так происходило.

Суровые реалии утра: "коммуналка" и долгая дорога

Главная причина крылась в бытовых условиях и логистике.

Ранний подъем и общественный транспорт. Рабочий день на многих предприятиях начинался в 7 или 8 утра. Это означало, что вставать нужно было в 5-6 утра. Впереди ждала долгая, часто утомительная поездка в переполненном автобусе или метро. Любой макияж, нанесенный дома, рисковал "поплыть" или размазаться в толкучке.

Коммунальные квартиры. Огромное количество семей жили в "коммуналках", где ванная комната и туалет были общими на несколько семей. Утром у санузла выстраивалась очередь, и занимать его на 15-20 минут для нанесения макияжа было просто невозможно и считалось эгоизмом. Проще было умыться, собраться и уйти, оставив косметические процедуры на потом.

В таких условиях было гораздо практичнее и удобнее прийти на работу за 15 минут до начала смены, спокойно сесть за свой стол и привести себя в порядок.

"Тушь-плевалка" и косметика, требующая времени

Советская косметика была далека от современных продуктов «нанес и пошел». Она требовала сноровки и времени.

Легендарная ленинградская тушь "Бархатная" — та самая "плевалка" в коробочке. Чтобы ею накраситься, нужно было смочить щеточку (чаще всего слюной), потереть о твердый брусок туши и аккуратно нанести на ресницы. Затем иголкой или булавкой приходилось разделять слипшиеся реснички. Этот процесс был небыстрым и требовал концентрации.

Тональный крем "Балет" . Он имел очень плотную текстуру, и чтобы его ровно распределить по лицу, не создавая эффекта маски, нужно было постараться.

. Он имел очень плотную текстуру, и чтобы его ровно распределить по лицу, не создавая эффекта маски, нужно было постараться. Румяна из помады. Специализированных румян было мало, поэтому женщины часто использовали для этого обычную помаду, которую нужно было тщательно растушевать на щеках.

Все эти манипуляции было гораздо удобнее проводить в спокойной обстановке за рабочим столом, поставив перед собой маленькое зеркальце.

Социальный ритуал и негласное правило

Утреннее "наведение красоты" на работе было не просто необходимостью, а своего рода социальным ритуалом. Это было время для неформального общения с коллегами. Женщины собирались небольшими группами, обсуждали новости, делились советами, одалживали друг другу зеркальце или помаду "дефицитного" оттенка.

Это было негласное женское время перед началом трудового дня. Руководство, как правило, относилось к этому с пониманием и не делало замечаний, если к началу смены все были на своих местах и готовы к работе.

Обязательный атрибут советской женщины

Важно понимать, что в СССР женщина должна была быть не только передовиком производства, но и "спортсменкой, комсомолкой и просто красавицей". Ухоженный внешний вид, аккуратная прическа и легкий макияж считались неотъемлемой частью образа советской женщины. Поэтому появление на работе без макияжа могло быть воспринято как небрежность.

Таким образом, макияж на рабочем месте был не прихотью, а разумным компромиссом между суровыми бытовыми условиями, особенностями косметики и социальными ожиданиями. Это маленькая, но очень яркая деталь, иллюстрирующая, как люди приспосабливались к эпохе и находили способы оставаться красивыми и женственными в любых обстоятельствах.