Понедельник 13 октября

Понедельник 13 октября
"Пройдут сами": доктор Мясников назвал популярные болезни, в лечении которых нет смысла

"Пройдут сами": доктор Мясников назвал популярные болезни, в лечении которых нет смысла
189

Многие патологии, на лечение которых мы тратим время и деньги, обладают удивительной способностью проходить самостоятельно, без активного медицинского вмешательства.

Доктор Мясников привел в пример известную поговорку: "Если насморк лечить, он проходит за неделю, а если не лечить — то за семь дней". По его словам, это правило применимо ко многим состояниям.

Врач разделил все болезни на категории. Есть неизлечимые патологии, которые требуют постоянного контроля (гипертония, диабет, атеросклероз). А есть те, которые излечимы, но при этом делятся на требующие лечения и проходящие сами по себе.

1. Вирусные инфекции

Активное лечение вирусных заболеваний, по мнению Мясникова, часто не имеет смысла, поскольку многие противовирусные препараты не обладают доказанной эффективностью.

"Все эти противовирусные препараты не работают. Мы даем осельтамивир при гриппе, и человек болеет вместо 11 дней девять. Это не эффект", — считает врач.

Медицинское наблюдение в таких случаях направлено не на излечение, а на предотвращение осложнений (например, энцефалита). Исключением является лишь гепатит С, для которого разработано действительно эффективное лечение, ведущее к полному искоренению вируса.

2. Позиционное головокружение

Это состояние, которое часто возникает из-за проблем с внутренним ухом (например, лабиринтит) или доброкачественной патологии, может сопровождаться сильной тошнотой и рвотой.

Мясников отмечает, что хотя с головокружением можно бороться при помощи специальных упражнений, даже если ничего не предпринимать, состояние проходит само через месяц-полтора.

Важно: шум в ушах (тиннитус), в отличие от головокружения, сам не пройдет и остается с человеком.

3. Мелкие грыжи позвоночника

Грыжа образуется, когда полужидкое содержимое межпозвоночного диска выпирает через разрыв оболочки, сдавливая нерв и вызывая боль.

Врач подчеркнул, что операцию необходимо проводить только в исключительных случаях, когда грыжа очень большая и сильно влияет на качество жизни. В большинстве случаев мелкие грыжи, вызывающие боль, рассасываются сами через полтора-два месяца.

"У каждого третьего человека, у которого при этом не болит спина, есть грыжа… Операция ускорит выздоровление, но и без нее все пройдет через месяц-другой-третий", — объяснил Мясников, добавив, что в пожилом возрасте восстановление может занимать больше времени.

4. Синдром раздраженного кишечника (СРК)

Это состояние, которое требует предварительной колоноскопии для исключения серьезных патологий (например, опухолей), но после диагностики не нуждается в агрессивном медикаментозном лечении. СРК корректируется в основном с помощью диеты и, при необходимости, спазмолитиков.

5. Пониженное давление (гипотония)

По словам Мясникова, низкое давление, если оно не сопровождается выраженными симптомами (головокружением, слабостью), вообще не является болезнью и не требует лечения.

"Что я могу сказать пациенту — пейте чай или кофе. Ну я так и скажу. Нас низкое давление не интересует, пока нет симптомов", — отметил он.

13 октября 2025, 20:14
Александр Мясников. Фото: кадр из шоу "О самом главном"
Россия 1 / "О самом главном"✓ Надежный источник

Три "золотых" правила приема лекарств от доктора Мясникова, которые должен знать каждый

Правило двух литров – миф: доктор Мясников назвал реальную норму воды в день

"СССР жив": 7 привычек из прошлого, которые вредят нам сегодня

"СССР жив": 7 привычек из прошлого, которые вредят нам сегодня
Советский Союз давно стал частью истории, но его невидимый дух до сих пор прочно укоренился в наших домах, разговорах и даже в том, как мы ведем быт. Многие привычки настолько глубоко засели в повседневности, что мы не замечаем, как следуем "инструкциям" сорокалетней давности.

Коллаген после 40: секрет здоровья костей, сияющей кожи и гибких суставов

Коллаген после 40: секрет здоровья костей, сияющей кожи и гибких суставов
После 40 лет наш организм начинает меняться: выработка собственного коллагена – ключевого структурного белка – замедляется, и он начинает распределяться фрагментарно, становясь более рыхлым. Курение, алкоголь, избыток сахара, обработанные продукты и активное воздействие солнца лишь ускоряют этот процесс.

Красота по расписанию: правда ли, что в СССР женщины красились прямо на работе?

Красота по расписанию: правда ли, что в СССР женщины красились прямо на работе?
Это было не признаком лени или неорганизованности, а целым культурным явлением, рожденным из уникальных реалий советской жизни. Современному офисному работнику трудно представить, как можно прийти на рабочее место и перед включением компьютера достать косметичку, чтобы нарисовать стрелки и накрасить губы.

Опасный градус: доктор Мясников развеял мифы о бане и назвал идеальную температуру для здоровья

Опасный градус: доктор Мясников развеял мифы о бане и назвал идеальную температуру для здоровья
Баня в России – не просто гигиеническая процедура, а национальный ритуал. Популярное стремление к экстремальным температурам — чем горячее, тем лучше — является серьезной ошибкой, которая может навредить здоровью.

Бояться ли слежки через камеру? Специалист назвал реальную угрозу и главное правило безопасности

Бояться ли слежки через камеру? Специалист назвал реальную угрозу и главное правило безопасности
Многих пугает мысль, что за ними могут наблюдать через камеру смартфона или ноутбука. Директор по развитию центра мониторинга внешних цифровых угроз Solar AURA ГК "Солар" Александр Вураско прокомментировал ситуацию, призвав не переоценивать опасность, но и не пренебрегать простыми правилами кибергигиены.

12/10ВскПравило двух литров – миф: доктор Мясников назвал реальную норму воды в день 12/10Вск"Старости не существует": 7 правил ясного ума от нейрофизиолога Натальи Бехтеревой 12/10ВскКогда лучше всего ложиться спать? У кардиологов теперь есть точный ответ 11/10СбтСохранить ясный ум до 90 лет: финские ученые выяснили, что защищает мозг лучше, чем диета и спорт 13/10ПндКармический день Григория: почему 13 октября нельзя ругаться и что нужно сделать для здоровья и богатства 12/10ВскНе жадничать и одеться в новое: как на Феофана Милостивого, 12 октября, привлечь в дом удачу на всю зиму