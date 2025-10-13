Опасный градус: доктор Мясников развеял мифы о бане и назвал идеальную температуру для здоровья

Елена Воробей оказалась в тюрьме Тесты Самойлова разводится с Джиганом Игры Сонник

Топ новостей недели

Тело посылает 3 сигнала за 24 часа до отрыва тромба – не игнорируйте ихТело посылает 3 сигнала за 24 часа до отрыва тромба – не игнорируйте их Срочная операция: фаворитка Пугачевой попала в больницу из-за скандального интервью ПримадонныСрочная операция: фаворитка Пугачевой попала в больницу из-за скандального интервью Примадонны Ваш дневной сон портит всю ночь: сомнолог объяснил, как правильно дремать, чтобы не навредить себеВаш дневной сон портит всю ночь: сомнолог объяснил, как правильно дремать, чтобы не навредить себе "Тихий" симптом, на который все машут рукой: кардиолог рассказал, какое ощущение в ногах может говорить о проблемах с сердцем "Тихий" симптом, на который все машут рукой: кардиолог рассказал, какое ощущение в ногах может говорить о проблемах с сердцем

Лента новостей

Понедельник 13 октября

13:31Опасный градус: доктор Мясников развеял мифы о бане и назвал идеальную температуру для здоровья 11:04Бояться ли слежки через камеру? Специалист назвал реальную угрозу и главное правило безопасности 09:16"Хватит это покупать!": новый тренд "деинфлюенсинг" захватывает соцсети и помогает сэкономить тысячи 05:06РЖД вводит купе "Только для своих": пассажиры с детьми получат отдельные вагоны 00:17Кармический день Григория: почему 13 октября нельзя ругаться и что нужно сделать для здоровья и богатства 21:51Скрытая угроза быстрого обеда: почему лапша моментального приготовления опасна 18:40Тест по фильму "Кавказская пленница": вспомните имена любимых героев 15:41Когда лучше всего ложиться спать? У кардиологов теперь есть точный ответ 12:32"Старости не существует": 7 правил ясного ума от нейрофизиолога Натальи Бехтеревой 09:28Эффект страуса: ученые выяснили, в каком возрасте мы начинаем выбирать невежество вместо правды 06:18Правило двух литров – миф: доктор Мясников назвал реальную норму воды в день 03:50Кухонный детокс: 11 вещей, которые убивают уют и портят даже самый дорогой ремонт 00:58Не жадничать и одеться в новое: как на Феофана Милостивого, 12 октября, привлечь в дом удачу на всю зиму 21:18Сохранить ясный ум до 90 лет: финские ученые выяснили, что защищает мозг лучше, чем диета и спорт 18:08Сила женской души: 5 книг о женщинах, способных на подвиги 15:16Полный гид по осенним пилингам: как обновить кожу после лета и какой пилинг выбрать именно вам 12:517 обыденных вещей из СССР, за которыми сегодня все гоняются 09:40Почему некоторым все удается? Нумерология назвала 3 числа судьбы, наделенных даром править реальностью 06:32Экономист рассказал о способе инвестировать в недвижимость, если нет денег 03:28Миколог рассказал, какие грибы сейчас можно собирать в лесу 00:07Эти 4 внешних признака выдают явные проблемы со здоровьем – обратите на них внимание 21:21Одиночество вредит здоровью, но кто виноват? Ученые назвали главный источник несчастья 20:42Солнце сожжет Землю? Ученый сделал неожиданный прогноз 19:28Ваши ноги "дергаются" по ночам? Ученые советуют не игнорировать этот симптом 18:39Гонщик, меценат, друг: кем на самом деле оказался загадочный спутник Анны Седоковой 17:22Новый поворот в состоянии Збруева: что на самом деле скрывалось за жалобами актера 16:25"Большой грех": Юлия Меньшова рассказала, почему пошла на аборт и вступила в конфликт с врачом 15:22Пенсия для Примадонны: стало известно, какую сумму Россия ежемесячно платит Алле Пугачевой 14:31Джоли раскрыла новые факты о нашумевшем разводе с Питтом – актриса требует от бывшего мужа деньги 13:51Мужчина хотел устроить романтичный сюрприз своей девушке и едва не получил сковородкой 12:31В Москве открыт завод крупномодульного домостроения – Собянин 12:22"Кубок Кремля – Гордость России!" укрепляет отношения между странами! 12:02Худрук "Эрмитажа" рассказал студентам о театральной профессии и искусстве 11:31Терапевт предупредила о риске отеков из-за алкоголя и сладостей – есть способ устранить проблему 09:50Юрист предупредил россиян о подводных камнях при дарении квартиры 09:05Лидия Федосеева-Шукшина была экстренно госпитализирована в Москве 06:23Синоптик ответил москвичам на вопрос о теплой погоде в октябре 03:48Ученый раскрыл одну простую привычку самых счастливых людей – это знание может изменить жизнь 00:11Кефир оказался эффективным защитником от кариеса – новое исследование 21:16Подмосковье заключило соглашения на 6 млрд рублей на выставке "Золотая осень" 21:06Пластырь от облысения: как подсластитель может ускорить рост волос 20:16Стало известно, сколько мясо надо употреблять мужчинам для здоровья сердца: ученые назвали новую норму 19:22Астрологический “Джекпот”: Василиса Володина назвала знаки, которые сорвут самый большой куш за 30 лет 18:26Минцифры опровергло масштабный фейк: слухи об отключении интернета в России не соответствуют действительности 17:18Оксана Самойлова подала на развод с Джиганом 16:34Секрет чистоты: как корейский подход к уборке изменит ваш дом и сэкономит время 15:36Врач назвала самую полезную и безопасную рыбу 13:36Дочь Брюса Уиллиса столкнулась с травлей из-за внешнего сходства с отцом 12:44Знаменитый ресторан "Золотой колос" на ВДНХ ждет вторая жизнь 12:34Собянин рассказал о развитии станкостроения и робототехники в Москве
685
400
true
Dni.expert
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.expert»
235
35

Опасный градус: доктор Мясников развеял мифы о бане и назвал идеальную температуру для здоровья

Опасный градус: доктор Мясников развеял мифы о бане и назвал идеальную температуру для здоровья
194

Баня в России – не просто гигиеническая процедура, а национальный ритуал.

Популярное стремление к экстремальным температурам — чем горячее, тем лучше — является серьезной ошибкой, которая может навредить здоровью. Об этом в своей авторской программе рассказал доктор Александр Мясников, предложив новые правила безопасного парения.

По мнению популярного телеведущего и врача, ключевое заблуждение связано с градусом в парной. Многие считают, что настоящая баня начинается только при 90–95 градусах Цельсия, однако Мясников категорически не согласен.

"Главная ошибка — стремление к экстремально высоким температурам. Оптимальной температурой, которая приносит пользу, а не вред, я считаю 60 градусов", — подчеркнул специалист.

Врач напомнил, что турецкий хаммам, где температура держится около 40 градусов, является полноценной баней. Главный критерий полезности — не обжигающий жар, а личный комфорт и мягкий прогрев организма изнутри.

Баня для всех, но без экстрима

Переход к умеренным температурам не только делает баню более приятной, но и расширяет круг людей, которые могут ее посещать.

Доктор Мясников отмечает, что при правильном подходе к парению баня не противопоказана даже людям с хроническими заболеваниями, включая гипертонию, проблемы с желудочно-кишечным трактом (ЖКТ) и нарушения работы щитовидной железы.

Исключениями остаются лишь острые состояния: активные инфекционные процессы, лихорадка и обострения кожных заболеваний.

Более того, предпочтение умеренным температурам отдают даже профессионалы. По словам врача, спортсмены также выбирают мягкий режим, который обеспечивает глубокое, но бережное прогревание, не перегружая сердечно-сосудистую систему и не обжигая кожу.

Три главных правила безопасного парения от доктора Мясникова

Чтобы баня приносила исключительно пользу, а не становилась испытанием на прочность, доктор Мясников дал три обязательных рекомендации:

1. Никакого алкоголя до и во время.

Врач категорически запрещает употреблять спиртное до посещения парной. "Баня не терпит пьяных. После – пожалуйста, но до и во время – категорически нет", — предупреждает Мясников, напоминая, что сочетание жара и алкоголя — это прямой путь к сердечному приступу.

2. Слушайте тело, а не часы.

Забудьте о правиле "обязательных 15 минут". Выходить из парной нужно сразу, как только организм подаст первый сигнал — возникло желание охладиться или стало некомфортно.

3. Не соревнуйтесь.

Баня должна быть удовольствием, а не соревнованием на выносливость. Доктор советует забыть про народное "правило семи потов" и любые попытки "пересидеть" соседа. Главная цель — расслабление и оздоровление, а не установление рекордов.

Шоу-бизнес в Telegram

13 октября 2025, 13:31
Фото: freepik.com
Россия 1 / "О самом главном"✓ Надежный источник

По теме

Правило двух литров – миф: доктор Мясников назвал реальную норму воды в день

Три "золотых" правила приема лекарств от доктора Мясникова, которые должен знать каждый

Бояться ли слежки через камеру? Специалист назвал реальную угрозу и главное правило безопасности

Бояться ли слежки через камеру? Специалист назвал реальную угрозу и главное правило безопасности
Многих пугает мысль, что за ними могут наблюдать через камеру смартфона или ноутбука. Директор по развитию центра мониторинга внешних цифровых угроз Solar AURA ГК "Солар" Александр Вураско прокомментировал ситуацию, призвав не переоценивать опасность, но и не пренебрегать простыми правилами кибергигиены.

"Хватит это покупать!": новый тренд "деинфлюенсинг" захватывает соцсети и помогает сэкономить тысячи

"Хватит это покупать!": новый тренд "деинфлюенсинг" захватывает соцсети и помогает сэкономить тысячи
Разбираемся, что это за тренд, почему он появился именно сейчас и как он может реально сэкономить ваши деньги. Давайте начистоту: все мы немного устали от бесконечного потока рекламы, замаскированной под "искренние рекомендации".

РЖД вводит купе "Только для своих": пассажиры с детьми получат отдельные вагоны

РЖД вводит купе "Только для своих": пассажиры с детьми получат отдельные вагоны
Федеральная пассажирская компания объявила о введении новой опции. РЖД предпринимает шаги для повышения комфорта семейных поездок, реагируя на частые жалобы пассажиров как с детьми, так и без них.

Кармический день Григория: почему 13 октября нельзя ругаться и что нужно сделать для здоровья и богатства

Кармический день Григория: почему 13 октября нельзя ругаться и что нужно сделать для здоровья и богатства
Сегодняшний день, согласно народному календарю – день Григория, – является критически важным рубежом, когда наши предки не только готовились к приходу первых морозов, но и проводили ритуалы для защиты семьи от зимних бед. День Григория Настовицы: время чистить кармуПравославный календарь отмечает в этот день память святителя Григория.

Скрытая угроза быстрого обеда: почему лапша моментального приготовления опасна

Скрытая угроза быстрого обеда: почему лапша моментального приготовления опасна
Вопреки расхожему мнению, лапша быстрого приготовления давно перестала быть продуктом исключительно студентов и подростков. Россия является лидером по объему потребления "быстрой" лапши в Европе, занимая 12-е место в мировом рейтинге (по данным World Instant Noodles Association, ежегодно продается около 2,2 миллиарда порций).

Выбор читателей

12/10ВскПравило двух литров – миф: доктор Мясников назвал реальную норму воды в день 12/10Вск"Старости не существует": 7 правил ясного ума от нейрофизиолога Натальи Бехтеревой 12/10ВскКогда лучше всего ложиться спать? У кардиологов теперь есть точный ответ 11/10СбтСохранить ясный ум до 90 лет: финские ученые выяснили, что защищает мозг лучше, чем диета и спорт 13/10ПндКармический день Григория: почему 13 октября нельзя ругаться и что нужно сделать для здоровья и богатства 12/10ВскНе жадничать и одеться в новое: как на Феофана Милостивого, 12 октября, привлечь в дом удачу на всю зиму