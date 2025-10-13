Елена Воробей оказалась в тюрьме Тесты Самойлова разводится с Джиганом Игры Сонник

Понедельник 13 октября

РЖД вводит купе "Только для своих": пассажиры с детьми получат отдельные вагоны

РЖД вводит купе "Только для своих": пассажиры с детьми получат отдельные вагоны
178

Федеральная пассажирская компания объявила о введении новой опции.

РЖД предпринимает шаги для повышения комфорта семейных поездок, реагируя на частые жалобы пассажиров как с детьми, так и без них. Как сообщает официальный Telegram-канал компании, в купейных вагонах всех поездов "ФПК" введены специальные места, которые можно приобрести только при наличии ребенка в составе бронирования.

"Таких купе в поезде может быть одно или два. При покупке билета они отмечаются специальными пиктограммами", — уточняет перевозчик.

Это решение призвано обеспечить более спокойное и предсказуемое путешествие: родители смогут не беспокоиться о дискомфорте, который их дети могут доставить соседям, а другие пассажиры, желающие тишины, смогут избежать купе с маленькими детьми.

Расширение программы: от Юга до всей страны

Данная инициатива является логическим продолжением сервиса, который ранее был запущен на тестовой основе. До недавнего времени подобные купе были доступны в поездах южных направлений и предназначались для многодетных семей. Теперь же опция распространяется на всю маршрутную сеть "ФПК".

Ввод специальных купе также совпадает с политикой компании по поддержке семейного туризма. РЖД напомнила пассажирам о ряде скидок и льготных тарифов, предусмотренных для путешествующих с детьми.

Важное уточнение: документы для льготы

Вместе с анонсом новых купе компания сделала важное напоминание для тех, кто оформляет билеты по льготным тарифам.

Чтобы воспользоваться скидкой, при посадке в поезд необходимо подтвердить наличие у несовершеннолетнего пассажира гражданства Российской Федерации. Это можно сделать одним из двух способов:

  1. Предъявить свидетельство о рождении со штампом, подтверждающим наличие гражданства.
  2. Предъявить паспорт гражданина РФ (если ребенок достиг 14 лет).

Это требование является обязательным для корректного применения льготных тарифов.

13 октября 2025, 05:06
Фото: freepik.com
Незримая связь: как тревога матери передается ребенку

Кармический день Григория: почему 13 октября нельзя ругаться и что нужно сделать для здоровья и богатства

Кармический день Григория: почему 13 октября нельзя ругаться и что нужно сделать для здоровья и богатства
Сегодняшний день, согласно народному календарю – день Григория, – является критически важным рубежом, когда наши предки не только готовились к приходу первых морозов, но и проводили ритуалы для защиты семьи от зимних бед. День Григория Настовицы: время чистить кармуПравославный календарь отмечает в этот день память святителя Григория.

Скрытая угроза быстрого обеда: почему лапша моментального приготовления опасна

Скрытая угроза быстрого обеда: почему лапша моментального приготовления опасна
Вопреки расхожему мнению, лапша быстрого приготовления давно перестала быть продуктом исключительно студентов и подростков. Россия является лидером по объему потребления "быстрой" лапши в Европе, занимая 12-е место в мировом рейтинге (по данным World Instant Noodles Association, ежегодно продается около 2,2 миллиарда порций).

Тест по фильму "Кавказская пленница": вспомните имена любимых героев

Тест по фильму "Кавказская пленница": вспомните имена любимых героев
Вы наизусть знаете тосты, помните места съемок и цитируете Труса, Балбеса и Бывалого? Пришло время проверить вашу память на знание имен! Готовы ли вы доказать, что вы настоящий знаток этой бессмертной классики? Фильм "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика" — это настоящий кладезь крылатых фраз, уморительных ситуаций и, конечно, незабываемых персонажей.

Когда лучше всего ложиться спать? У кардиологов теперь есть точный ответ

Когда лучше всего ложиться спать? У кардиологов теперь есть точный ответ
Оказывается, для здоровья сердца важна не только продолжительность сна, но и точное время, когда вы ложитесь спать. Масштабное исследование, опубликованное в престижном журнале European Heart Journal, определило "золотой час" для засыпания — промежуток между 22:00 и 23:00.

"Старости не существует": 7 правил ясного ума от нейрофизиолога Натальи Бехтеревой

"Старости не существует": 7 правил ясного ума от нейрофизиолога Натальи Бехтеревой
"Мы не умираем, пока у нас есть цель. Старости не существует. Все заканчивается тогда, когда мы сами этого захотим", – говорила выдающийся нейрофизиолог Наталья Бехтерева. Эти слова — не красивая метафора, а научный факт.

