Тест по фильму "Кавказская пленница": вспомните имена любимых героев

Когда лучше всего ложиться спать? У кардиологов теперь есть точный ответ

Оказывается, для здоровья сердца важна не только продолжительность сна, но и точное время, когда вы ложитесь спать. Масштабное исследование, опубликованное в престижном журнале European Heart Journal, определило "золотой час" для засыпания — промежуток между 22:00 и 23:00.