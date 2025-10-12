Елена Воробей оказалась в тюрьме Тесты Самойлова разводится с Джиганом Игры Сонник

Воскресенье 12 октября

12:32"Старости не существует": 7 правил ясного ума от нейрофизиолога Натальи Бехтеревой
"Старости не существует": 7 правил ясного ума от нейрофизиолога Натальи Бехтеревой

"Старости не существует": 7 правил ясного ума от нейрофизиолога Натальи Бехтеревой
27

"Мы не умираем, пока у нас есть цель. Старости не существует. Все заканчивается тогда, когда мы сами этого захотим", – говорила выдающийся нейрофизиолог Наталья Бехтерева.

Эти слова — не красивая метафора, а научный факт. Наш мозг обладает фантастической способностью создавать новые нейронные связи до последнего дня жизни. А это значит, что наша способность учиться, удивляться и развиваться не имеет срока годности.

Неожиданный эликсир молодости — интернет

Посмотрите на современных пожилых людей. Поколение, выросшее в эпоху дефицита и информационной сдержанности, сегодня осваивает технологии с азартом юношества. Бабушки и дедушки ведут блоги, создают забавные видео, спорят в комментариях и осваивают новые гаджеты.

Они превратились из пассивных зрителей в активных творцов своей цифровой жизни. И это, возможно, лучшая гимнастика для ума из всех существующих. Старость отступает перед теми, кто постоянно бросает себе вызов, осваивая то, что кажется сложным и непривычным.

Главный секрет — разнообразие, а не зубрежка

Ключевой вывод исследований Бехтеревой прост: память и ясность ума укрепляются не механическим заучиванием, а постоянным разнообразием впечатлений и задач. Мозг, как мышца, нуждается не в однотипных повторениях, а в комплексной и постоянно меняющейся нагрузке.

На основе этого принципа Наталья Бехтерева сформулировала несколько практических правил, которые должны стать ежедневной нормой для каждого, кто хочет сохранить остроту ума на долгие годы.

7 правил для мозга, который не стареет:

Учитесь новому — понемногу, но каждый день. Неважно, что это будет: новое иностранное слово, рецепт сложного соуса, аккорд на гитаре или функция в смартфоне. Главное — сам процесс познания, который заставляет мозг прокладывать свежие нейронные тропы.

Тренируйте логику: решайте задачи, а не только кроссворды. Кроссворды чаще всего задействуют уже имеющиеся знания. Настоящая тренировка — это задачи, которые требуют поиска решения: головоломки, шахматы, судоку или даже планирование сложного маршрута путешествия.

Общайтесь с оппонентами: споры — это фитнес для ума. Окружая себя только теми, кто с вами во всем согласен, вы помещаете мозг в "зону комфорта". Дискуссии с людьми, чьи взгляды отличаются от ваших, заставляют искать аргументы, выстраивать логические цепочки и смотреть на вещи под новым углом. Это не дает мозгу "заржаветь".

Двигайтесь: тело — главный союзник мозга. Связь физической активности и когнитивных функций неразрывна. Прогулки, гимнастика, танцы — все это улучшает кровоснабжение мозга, насыщает его кислородом и стимулирует выработку веществ, отвечающих за рост нейронов.

Ломайте рутину: главный враг мозга — автопилот. Когда мы действуем на автомате, мозг практически не включается в работу. Ломайте привычные шаблоны: пройдите домой новым маршрутом, переставьте мебель в комнате, попробуйте почистить зубы левой рукой. Любое такое действие вырывает мозг из спячки.

Культивируйте радость: счастье — это нейрохимия молодости. Положительные эмоции, смех, восторг — это мощнейшие стимуляторы для нейронов. Ищите поводы для радости в мелочах, общайтесь с приятными людьми, занимайтесь любимым хобби. Счастливый человек мыслит яснее.

Разрешите себе быть несерьезным. Чрезмерная серьезность и страх выглядеть смешно сковывают не только тело, но и разум. Позвольте себе дурачиться, пробовать новое без оглядки на чужое мнение. Душевная легкость напрямую связана с гибкостью ума.

Как видите, секрет вечной молодости мозга — не в волшебных таблетках, а в образе жизни. Старость — это не диагноз в паспорте, а решение прекратить учиться, удивляться и радоваться. Решение, которое мы принимаем (или не принимаем) каждый день.

Шоу-бизнес в Telegram

12 октября 2025, 12:32
Фото: freepik.com
"Литературная газета"✓ Надежный источник

Бывало ли у вас такое? Вы намеренно не открываете банковское приложение в конце месяца, откладываете визит к врачу из-за тревожного симптома или пролистываете важные, но неприятные новости. Это распространенное поведение – сознательный выбор в пользу невежества, чтобы сохранить душевный комфорт. Ученые называют это "эффектом страуса".

Врач развеял один из самых стойких мифов о здоровом образе жизни, касающийся употребления воды. Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире своей программы "О самом главном" на канале "Россия 1" развеял один из самых стойких мифов о здоровом образе жизни, касающийся употребления воды.

Вы вложили душу (и немало средств) в свою кухню: выбрали идеальный гарнитур, подобрали столешницу, купили современную технику. Но что-то не так. Ощущения как в журнале по дизайну интерьеров не возникает, а пространство кажется захламленным и неряшливым. В чем же дело? Ответ часто кроется в мелочах.

12 октября в народном календаре – особенная дата. Это день памяти святого Феофана Милостивого, и само его имя подсказывает, какой энергией наполнена эта среда осени. Наши предки верили, что это время, когда щедрость и доброта возвращаются сторицей, а одно правильное действие может обеспечить семью теплом и благополучием на долгие холодные месяцы. Кто такой Феофан Милостивый?Согласно преданию, Феофан был богатым и знатным жителем палестинского города Газы.

Мы привыкли считать, что залог ясной памяти в старости – это здоровый образ жизни: правильное питание, контроль давления и холестерина, физическая активность. Однако новое масштабное исследование финских ученых показывает, что есть фактор куда более мощный, и закладывается он еще в юности. Этим "щитом" для мозга оказалось высшее образование. Образование против холестерина: неожиданный результатУченые из Финляндии проанализировали данные людей, достигших впечатляющего возраста — 90 лет и старше.

