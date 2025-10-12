Елена Воробей оказалась в тюрьме Тесты Самойлова разводится с Джиганом Игры Сонник

Когда лучше всего ложиться спать? У кардиологов теперь есть точный ответ

Когда лучше всего ложиться спать? У кардиологов теперь есть точный ответ
154

Оказывается, для здоровья сердца важна не только продолжительность сна, но и точное время, когда вы ложитесь спать.

Масштабное исследование, опубликованное в престижном журнале European Heart Journal, определило "золотой час" для засыпания — промежуток между 22:00 и 23:00. Ученые выяснили, что люди, которые ложатся спать в это время, имеют значительно более низкий риск развития сердечно-сосудистых заболеваний по сравнению с теми, кто засыпает раньше или позже.

Сбой внутренних часов

Ключ к разгадке кроется в наших внутренних биологических часах, известных как циркадные ритмы. Эти 24-часовые циклы регулируют практически все процессы в организме, от гормонов до температуры тела.

"Ранний или поздний отход ко сну может нарушить работу биологических часов, что приводит к неблагоприятным последствиям для здоровья сердечно-сосудистой системы", — объясняет автор исследования, доктор Дэвид Плэнс из Университета Эксетера (Великобритания).

По его словам, самое рискованное время для засыпания — после полуночи. Это может привести к тому, что человек пропустит утренний солнечный свет, который играет ключевую роль в "перезагрузке" и синхронизации наших внутренних часов.

Масштабное исследование и точные данные

Чтобы прийти к таким выводам, ученые проанализировали данные более 88 тысяч человек в возрасте от 43 до 79 лет. В отличие от предыдущих исследований, основанных на опросниках, в этот раз использовались объективные данные. В течение недели участники носили на запястье специальные датчики (акселерометры), которые точно фиксировали время засыпания и пробуждения. Затем за состоянием здоровья участников наблюдали в среднем почти шесть лет.

Цифры и риски

Результаты оказались весьма наглядными. За точку отсчета был взят "идеальный" промежуток с 22:00 до 22:59. По сравнению с ним, риски развития проблем с сердцем и сосудами (инфаркт, инсульт, ишемическая болезнь) распределились следующим образом:

  • Ложащиеся спать в полночь и позже: риск повышен на 25%.
  • Засыпающие до 22:00: риск выше на 24%.
  • Отправляющиеся в постель с 23:00 до 23:59: риск увеличен на 12%.

Интересно, что эта связь оказалась сильнее выражена у женщин. Ученые предполагают, что это может быть связано с особенностями реакции женской эндокринной системы на сбой циркадных ритмов или с возрастными изменениями в постменопаузе.

Простая привычка для здоровья сердца

Авторы подчеркивают: исследование выявило стойкую связь, а не прямую причинно-следственную зависимость. Однако результаты настолько убедительны, что время отхода ко сну можно рассматривать как самостоятельный фактор риска, наряду с курением, питанием и отсутствием физической активности.

Если выводы подтвердятся в дальнейших исследованиях, то соблюдение простого правила — ложиться спать в "золотой час" — может стать простым и доступным способом снизить риск сердечных заболеваний для миллионов людей.

12 октября 2025, 15:41
Фото: freepik.com
"Научная Россия"

