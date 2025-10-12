Эффект страуса: ученые выяснили, в каком возрасте мы начинаем выбирать невежество вместо правды

Елена Воробей оказалась в тюрьме Тесты Самойлова разводится с Джиганом Игры Сонник

Топ новостей недели

Тело посылает 3 сигнала за 24 часа до отрыва тромба – не игнорируйте ихТело посылает 3 сигнала за 24 часа до отрыва тромба – не игнорируйте их Срочная операция: фаворитка Пугачевой попала в больницу из-за скандального интервью ПримадонныСрочная операция: фаворитка Пугачевой попала в больницу из-за скандального интервью Примадонны Ваш дневной сон портит всю ночь: сомнолог объяснил, как правильно дремать, чтобы не навредить себеВаш дневной сон портит всю ночь: сомнолог объяснил, как правильно дремать, чтобы не навредить себе "Тихий" симптом, на который все машут рукой: кардиолог рассказал, какое ощущение в ногах может говорить о проблемах с сердцем "Тихий" симптом, на который все машут рукой: кардиолог рассказал, какое ощущение в ногах может говорить о проблемах с сердцем

Лента новостей

Воскресенье 12 октября

09:28Эффект страуса: ученые выяснили, в каком возрасте мы начинаем выбирать невежество вместо правды 06:18Правило двух литров – миф: доктор Мясников назвал реальную норму воды в день 03:50Кухонный детокс: 11 вещей, которые убивают уют и портят даже самый дорогой ремонт 00:58Не жадничать и одеться в новое: как на Феофана Милостивого, 12 октября, привлечь в дом удачу на всю зиму 21:18Сохранить ясный ум до 90 лет: финские ученые выяснили, что защищает мозг лучше, чем диета и спорт 18:08Сила женской души: 5 книг о женщинах, способных на подвиги 15:16Полный гид по осенним пилингам: как обновить кожу после лета и какой пилинг выбрать именно вам 12:517 обыденных вещей из СССР, за которыми сегодня все гоняются 09:40Почему некоторым все удается? Нумерология назвала 3 числа судьбы, наделенных даром править реальностью 06:32Экономист рассказал о способе инвестировать в недвижимость, если нет денег 03:28Миколог рассказал, какие грибы сейчас можно собирать в лесу 00:07Эти 4 внешних признака выдают явные проблемы со здоровьем – обратите на них внимание 21:21Одиночество вредит здоровью, но кто виноват? Ученые назвали главный источник несчастья 20:42Солнце сожжет Землю? Ученый сделал неожиданный прогноз 19:28Ваши ноги "дергаются" по ночам? Ученые советуют не игнорировать этот симптом 18:39Гонщик, меценат, друг: кем на самом деле оказался загадочный спутник Анны Седоковой 17:22Новый поворот в состоянии Збруева: что на самом деле скрывалось за жалобами актера 16:25"Большой грех": Юлия Меньшова рассказала, почему пошла на аборт и вступила в конфликт с врачом 15:22Пенсия для Примадонны: стало известно, какую сумму Россия ежемесячно платит Алле Пугачевой 14:31Джоли раскрыла новые факты о нашумевшем разводе с Питтом – актриса требует от бывшего мужа деньги 13:51Мужчина хотел устроить романтичный сюрприз своей девушке и едва не получил сковородкой 12:31В Москве открыт завод крупномодульного домостроения – Собянин 12:22"Кубок Кремля – Гордость России!" укрепляет отношения между странами! 12:02Худрук "Эрмитажа" рассказал студентам о театральной профессии и искусстве 11:31Терапевт предупредила о риске отеков из-за алкоголя и сладостей – есть способ устранить проблему 09:50Юрист предупредил россиян о подводных камнях при дарении квартиры 09:05Лидия Федосеева-Шукшина была экстренно госпитализирована в Москве 06:23Синоптик ответил москвичам на вопрос о теплой погоде в октябре 03:48Ученый раскрыл одну простую привычку самых счастливых людей – это знание может изменить жизнь 00:11Кефир оказался эффективным защитником от кариеса – новое исследование 21:16Подмосковье заключило соглашения на 6 млрд рублей на выставке "Золотая осень" 21:06Пластырь от облысения: как подсластитель может ускорить рост волос 20:16Стало известно, сколько мясо надо употреблять мужчинам для здоровья сердца: ученые назвали новую норму 19:22Астрологический “Джекпот”: Василиса Володина назвала знаки, которые сорвут самый большой куш за 30 лет 18:26Минцифры опровергло масштабный фейк: слухи об отключении интернета в России не соответствуют действительности 17:18Оксана Самойлова подала на развод с Джиганом 16:34Секрет чистоты: как корейский подход к уборке изменит ваш дом и сэкономит время 15:36Врач назвала самую полезную и безопасную рыбу 13:36Дочь Брюса Уиллиса столкнулась с травлей из-за внешнего сходства с отцом 12:44Знаменитый ресторан "Золотой колос" на ВДНХ ждет вторая жизнь 12:34Собянин рассказал о развитии станкостроения и робототехники в Москве 11:31В Москве экстренно госпитализировали народного артиста РСФСР Александра Збруева 10:19В суде взыскали с Ксении Собчак долги по коммунальным платежам 08:5977-летнего Шуфутинского экстренно прооперировали на фоне подозрений на рак 06:51Психотерапевт назвала эффективные способы преодолеть "аппетитный кризис" осенью 03:44Россиян предупредили о рисках для здоровья из-за ношения распахнутой одежды в холод 00:28Как понять, что растение пора пересадить – 5 явных признаков 21:23Не только матрешки и икра: 6 российских продуктов, которые покорили мир 20:33Ваш второй мозг: как кишечник управляет здоровьем, кожей и настроением 19:35Три "золотых" правила приема лекарств от доктора Мясникова, которые должен знать каждый
685
400
true
Dni.expert
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.expert»
235
35

Эффект страуса: ученые выяснили, в каком возрасте мы начинаем выбирать невежество вместо правды

Эффект страуса: ученые выяснили, в каком возрасте мы начинаем выбирать невежество вместо правды
66

Бывало ли у вас такое? Вы намеренно не открываете банковское приложение в конце месяца, откладываете визит к врачу из-за тревожного симптома или пролистываете важные, но неприятные новости. Это распространенное поведение – сознательный выбор в пользу невежества, чтобы сохранить душевный комфорт.

Ученые называют это "эффектом страуса". И недавно исследователи из Чикагского университета определили точный возраст, когда мы начинаем "прятать голову в песок", и выяснили, почему так происходит.

Поворотный момент: от любопытства к избеганию

Все дети — неутомимые "почемучки". Они стремятся узнать все и обо всем. Но где та точка, в которой врожденное любопытство сменяется желанием отгородиться от информации?

В серии экспериментов с участием более 300 детей в возрасте от 5 до 10 лет ученые обнаружили поразительную закономерность.

  • Дети до 7 лет активно искали любую информацию, будь она хорошей или плохой.
  • Начиная с 7 лет поведение резко менялось: дети начинали сознательно избегать знаний, если они могли вызвать негативные эмоции.

"Почему дети такие любопытные, а мы, став взрослыми, каким-то образом становимся избегателями информации? Чем обусловлен этот переход?" — задается вопросом доктор Радхика Сантханагопалан, руководитель исследования.

Причина №1: защита от плохих новостей

Чтобы понять мотивы детей, ученые провели простой и гениальный эксперимент с конфетами. Каждого ребенка просили назвать свои любимые и нелюбимые сладости. Затем им предлагали посмотреть видео о том, почему эти конфеты вредны для зубов.

Результат был показательным. Дети старшего возраста с радостью смотрели ролик о вреде нелюбимых конфет, но категорически отказывались узнавать, почему вредны их любимые сладости. Они инстинктивно защищали то, что приносит им удовольствие, от негативной информации.

Причина №2: "моральный маневр" — как мы обманываем свою совесть

Еще более сложный механизм избегания связан с желанием поступать эгоистично, но при этом сохранять лицо и не чувствовать себя виноватым. Это было продемонстрировано в эксперименте с наклейками.

Детям, работавшим в паре, предлагали два ведерка с наклейками. В одном было известное (и большое) количество наклеек. Другое было закрыто, и сколько в нем наклеек — неизвестно. Ребенок должен был выбрать, какое ведерко отдать себе, а какое — партнеру. Но перед выбором его спрашивали: "Хочешь узнать, сколько наклеек в закрытом ведерке?"

Дети постарше чаще всего отвечали "нет". Почему? Потому что "завеса невежества" давала им моральное право забрать себе ведерко с гарантированно большим количеством наклеек, оставив партнеру "кота в мешке". Не зная, что они обделяют другого, они не испытывали чувства вины.

"Мы хотим действовать в собственных интересах, но при этом очень заботимся о том, чтобы выглядеть справедливыми в глазах других. Эта свобода незнания позволяет достичь обеих целей", — объясняет доктор Сантханагопалан.

Единственное исключение: плохие оценки

Любопытно, что был один сценарий, где дети не боялись плохих новостей — результаты тестов в школе. Они без колебаний хотели знать, даже если плохо справились с заданием.

Исследователи связывают это с тем, что школьная среда учит "расти над ошибками". Ребенок верит, что плохой результат — это не клеймо, а лишь стимул приложить больше усилий и стать лучше.

К чему это приводит во взрослой жизни?

Привычка избегать информации, усвоенная в детстве, остается с нами на всю жизнь. Во взрослом мире она может приводить к серьезным последствиям: от отказа от профилактических медосмотров до углубления политической поляризации, когда люди читают только те новости, которые подтверждают их точку зрения.

Исследователи считают, что ключ к преодолению этого — развитие терпимости к неопределенности. Способность принять тот факт, что не вся информация будет приятной, но знание в конечном счете полезнее, чем краткосрочный комфорт от невежества, — это и есть признак зрелости.

Шоу-бизнес в Telegram

12 октября 2025, 09:28
Фото сгенерировано в Шедеврум
Хабр✓ Надежный источник

По теме

Сохранить ясный ум до 90 лет: финские ученые выяснили, что защищает мозг лучше, чем диета и спорт

Правило двух литров – миф: доктор Мясников назвал реальную норму воды в день

Правило двух литров – миф: доктор Мясников назвал реальную норму воды в день
Врач развеял один из самых стойких мифов о здоровом образе жизни, касающийся употребления воды. Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире своей программы "О самом главном" на канале "Россия 1" развеял один из самых стойких мифов о здоровом образе жизни, касающийся употребления воды.

Кухонный детокс: 11 вещей, которые убивают уют и портят даже самый дорогой ремонт

Кухонный детокс: 11 вещей, которые убивают уют и портят даже самый дорогой ремонт
Вы вложили душу (и немало средств) в свою кухню: выбрали идеальный гарнитур, подобрали столешницу, купили современную технику. Но что-то не так. Ощущения как в журнале по дизайну интерьеров не возникает, а пространство кажется захламленным и неряшливым. В чем же дело? Ответ часто кроется в мелочах.

Не жадничать и одеться в новое: как на Феофана Милостивого, 12 октября, привлечь в дом удачу на всю зиму

Не жадничать и одеться в новое: как на Феофана Милостивого, 12 октября, привлечь в дом удачу на всю зиму
12 октября в народном календаре – особенная дата. Это день памяти святого Феофана Милостивого, и само его имя подсказывает, какой энергией наполнена эта среда осени. Наши предки верили, что это время, когда щедрость и доброта возвращаются сторицей, а одно правильное действие может обеспечить семью теплом и благополучием на долгие холодные месяцы. Кто такой Феофан Милостивый?Согласно преданию, Феофан был богатым и знатным жителем палестинского города Газы.

Сохранить ясный ум до 90 лет: финские ученые выяснили, что защищает мозг лучше, чем диета и спорт

Сохранить ясный ум до 90 лет: финские ученые выяснили, что защищает мозг лучше, чем диета и спорт
Мы привыкли считать, что залог ясной памяти в старости – это здоровый образ жизни: правильное питание, контроль давления и холестерина, физическая активность. Однако новое масштабное исследование финских ученых показывает, что есть фактор куда более мощный, и закладывается он еще в юности. Этим "щитом" для мозга оказалось высшее образование. Образование против холестерина: неожиданный результатУченые из Финляндии проанализировали данные людей, достигших впечатляющего возраста — 90 лет и старше.

Полный гид по осенним пилингам: как обновить кожу после лета и какой пилинг выбрать именно вам

Полный гид по осенним пилингам: как обновить кожу после лета и какой пилинг выбрать именно вам
Лето закончилось, оставив после себя не только приятные воспоминания, но и следы на нашей коже: обезвоженность, мелкие морщинки от солнца и неравномерный тон. Впереди нас ждет зима с ее сухим воздухом и резкими перепадами температур. Именно поэтому осень – золотое время для настоящей "перезагрузки" кожи. Главный инструмент в этом деле — пилинги.

Выбор читателей

10/10ПтнПенсия для Примадонны: стало известно, какую сумму Россия ежемесячно платит Алле Пугачевой 10/10ПтнНовый поворот в состоянии Збруева: что на самом деле скрывалось за жалобами актера 12/10ВскПравило двух литров – миф: доктор Мясников назвал реальную норму воды в день 10/10Птн"Большой грех": Юлия Меньшова рассказала, почему пошла на аборт и вступила в конфликт с врачом 11/10СбтЭти 4 внешних признака выдают явные проблемы со здоровьем – обратите на них внимание 10/10ПтнВаши ноги "дергаются" по ночам? Ученые советуют не игнорировать этот симптом