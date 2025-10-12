Правило двух литров – миф: доктор Мясников назвал реальную норму воды в день

Врач развеял один из самых стойких мифов о здоровом образе жизни, касающийся употребления воды.

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире своей программы "О самом главном" на канале "Россия 1" развеял один из самых стойких мифов о здоровом образе жизни, касающийся употребления воды. Специалист объяснил, сколько жидкости на самом деле необходимо человеку и почему популярный совет пить по два литра в день не является универсальной истиной.

Многие уверены, что для поддержания здоровья и хорошего самочувствия необходимо выпивать не менее двух литров чистой воды ежедневно, не считая чая, супов и соков. Однако, по словам доктора Мясникова, это утверждение не совсем корректно.

Он напомнил, что значительную часть жидкости мы получаем вместе с пищей: из супов, овощей, фруктов и других продуктов. Поэтому заставлять себя выпивать ровно два литра сверх этого рациона не всегда нужно и полезно.

Так сколько же воды действительно нужно пить? Мясников назвал конкретный минимум — пол-литра в день.

Как уточнил специалист, именно этого количества чистой воды достаточно, чтобы компенсировать так называемые перспирационные потери — жидкость, которую организм постоянно выделяет с дыханием, потом и мочой. По его словам, выпивая минимум 500 мл воды, человек покрывает этот неизбежный дефицит.

При этом врач подчеркнул, что пол-литра — это необходимый минимум, а не строгая граница. Главным ориентиром для человека должно оставаться чувство жажды. Если вы занимаетесь спортом, находитесь в жарком климате или просто хотите пить — норму, разумеется, нужно увеличивать.

Таким образом, популярный совет о двух литрах воды не является универсальной догмой. Важно помнить о необходимом минимуме в 500 мл и прислушиваться к сигналам собственного организма, не заставляя себя пить через силу.