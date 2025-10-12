Не жадничать и одеться в новое: как на Феофана Милостивого, 12 октября, привлечь в дом удачу на всю зиму

Елена Воробей оказалась в тюрьме Тесты Самойлова разводится с Джиганом Игры Сонник

Топ новостей недели

Тело посылает 3 сигнала за 24 часа до отрыва тромба – не игнорируйте ихТело посылает 3 сигнала за 24 часа до отрыва тромба – не игнорируйте их Срочная операция: фаворитка Пугачевой попала в больницу из-за скандального интервью ПримадонныСрочная операция: фаворитка Пугачевой попала в больницу из-за скандального интервью Примадонны Ваш дневной сон портит всю ночь: сомнолог объяснил, как правильно дремать, чтобы не навредить себеВаш дневной сон портит всю ночь: сомнолог объяснил, как правильно дремать, чтобы не навредить себе "Тихий" симптом, на который все машут рукой: кардиолог рассказал, какое ощущение в ногах может говорить о проблемах с сердцем "Тихий" симптом, на который все машут рукой: кардиолог рассказал, какое ощущение в ногах может говорить о проблемах с сердцем

Лента новостей

Суббота 11 октября

00:58Не жадничать и одеться в новое: как на Феофана Милостивого, 12 октября, привлечь в дом удачу на всю зиму 21:18Сохранить ясный ум до 90 лет: финские ученые выяснили, что защищает мозг лучше, чем диета и спорт 18:08Сила женской души: 5 книг о женщинах, способных на подвиги 15:16Полный гид по осенним пилингам: как обновить кожу после лета и какой пилинг выбрать именно вам 12:517 обыденных вещей из СССР, за которыми сегодня все гоняются 09:40Почему некоторым все удается? Нумерология назвала 3 числа судьбы, наделенных даром править реальностью 06:32Экономист рассказал о способе инвестировать в недвижимость, если нет денег 03:28Миколог рассказал, какие грибы сейчас можно собирать в лесу 00:07Эти 4 внешних признака выдают явные проблемы со здоровьем – обратите на них внимание 21:21Одиночество вредит здоровью, но кто виноват? Ученые назвали главный источник несчастья 20:42Солнце сожжет Землю? Ученый сделал неожиданный прогноз 19:28Ваши ноги "дергаются" по ночам? Ученые советуют не игнорировать этот симптом 18:39Гонщик, меценат, друг: кем на самом деле оказался загадочный спутник Анны Седоковой 17:22Новый поворот в состоянии Збруева: что на самом деле скрывалось за жалобами актера 16:25"Большой грех": Юлия Меньшова рассказала, почему пошла на аборт и вступила в конфликт с врачом 15:22Пенсия для Примадонны: стало известно, какую сумму Россия ежемесячно платит Алле Пугачевой 14:31Джоли раскрыла новые факты о нашумевшем разводе с Питтом – актриса требует от бывшего мужа деньги 13:51Мужчина хотел устроить романтичный сюрприз своей девушке и едва не получил сковородкой 12:31В Москве открыт завод крупномодульного домостроения – Собянин 12:22"Кубок Кремля – Гордость России!" укрепляет отношения между странами! 12:02Худрук "Эрмитажа" рассказал студентам о театральной профессии и искусстве 11:31Терапевт предупредила о риске отеков из-за алкоголя и сладостей – есть способ устранить проблему 09:50Юрист предупредил россиян о подводных камнях при дарении квартиры 09:05Лидия Федосеева-Шукшина была экстренно госпитализирована в Москве 06:23Синоптик ответил москвичам на вопрос о теплой погоде в октябре 03:48Ученый раскрыл одну простую привычку самых счастливых людей – это знание может изменить жизнь 00:11Кефир оказался эффективным защитником от кариеса – новое исследование 21:16Подмосковье заключило соглашения на 6 млрд рублей на выставке "Золотая осень" 21:06Пластырь от облысения: как подсластитель может ускорить рост волос 20:16Стало известно, сколько мясо надо употреблять мужчинам для здоровья сердца: ученые назвали новую норму 19:22Астрологический “Джекпот”: Василиса Володина назвала знаки, которые сорвут самый большой куш за 30 лет 18:26Минцифры опровергло масштабный фейк: слухи об отключении интернета в России не соответствуют действительности 17:18Оксана Самойлова подала на развод с Джиганом 16:34Секрет чистоты: как корейский подход к уборке изменит ваш дом и сэкономит время 15:36Врач назвала самую полезную и безопасную рыбу 13:36Дочь Брюса Уиллиса столкнулась с травлей из-за внешнего сходства с отцом 12:44Знаменитый ресторан "Золотой колос" на ВДНХ ждет вторая жизнь 12:34Собянин рассказал о развитии станкостроения и робототехники в Москве 11:31В Москве экстренно госпитализировали народного артиста РСФСР Александра Збруева 10:19В суде взыскали с Ксении Собчак долги по коммунальным платежам 08:5977-летнего Шуфутинского экстренно прооперировали на фоне подозрений на рак 06:51Психотерапевт назвала эффективные способы преодолеть "аппетитный кризис" осенью 03:44Россиян предупредили о рисках для здоровья из-за ношения распахнутой одежды в холод 00:28Как понять, что растение пора пересадить – 5 явных признаков 21:23Не только матрешки и икра: 6 российских продуктов, которые покорили мир 20:33Ваш второй мозг: как кишечник управляет здоровьем, кожей и настроением 19:35Три "золотых" правила приема лекарств от доктора Мясникова, которые должен знать каждый 18:18Незримая связь: как тревога матери передается ребенку 16:56Бренды Московской недели моды, которые стоит запомнить 16:26Дата рождения и деньги: какие числа мешают вам разбогатеть?
685
400
true
Dni.expert
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.expert»
235
35

Не жадничать и одеться в новое: как на Феофана Милостивого, 12 октября, привлечь в дом удачу на всю зиму

Не жадничать и одеться в новое: как на Феофана Милостивого, 12 октября, привлечь в дом удачу на всю зиму
185

12 октября в народном календаре – особенная дата. Это день памяти святого Феофана Милостивого, и само его имя подсказывает, какой энергией наполнена эта среда осени. Наши предки верили, что это время, когда щедрость и доброта возвращаются сторицей, а одно правильное действие может обеспечить семью теплом и благополучием на долгие холодные месяцы.

Кто такой Феофан Милостивый?

Согласно преданию, Феофан был богатым и знатным жителем палестинского города Газы. Он был невероятно добр и щедр, постоянно помогал нищим, принимал в своем доме странников, отдавал последнее больным и нуждающимся. Потеряв все свое состояние, он не отчаялся и с благодарностью принял испытания. Именно за его безграничную доброту и сострадание день его памяти стал символом милосердия.

Что обязательно нужно сделать 12 октября

Этот день наши предки называли "Феофановым теплом" — часто после ночных заморозков днем возвращалась теплая, ясная погода. Считалось, что это сама природа проявляет милость к людям перед наступлением зимы. Чтобы заручиться поддержкой высших сил, было принято следовать нескольким важным традициям.

Проявить щедрость и милосердие. Это главное правило дня. Считается, что любое добро, сделанное 12 октября, вернется в тройном размере. Обязательно помогите кому-нибудь: подайте милостыню, угостите бездомного, покормите птиц или бездомных животных, помогите пожилому соседу. Важна не сумма, а искреннее желание поделиться.

Быть гостеприимным. Накройте стол для семьи и близких. Если к вам неожиданно заглянули гости, примите их радушно и угостите всем, что есть в доме. Такой прием сулит достаток и полный дом гостей на весь следующий год.

Одеться в новое или лучшее. Чтобы привлечь удачу и обновление в свою жизнь, в этот день старались надеть что-то новое или просто самую нарядную одежду. Это символизировало готовность принять дары судьбы.

Посмотреть на звезды. Ночью на Феофана выходили на улицу и смотрели на небо. Считалось, что множество ярких звезд сулят сухую осень и хороший урожай на следующий год.

Главные запреты дня: чего стоит избегать, чтобы не отпугнуть удачу

Чтобы не нарушить светлую энергетику этого дня, наши предки соблюдали несколько строгих запретов.

Жадничать и отказывать в помощи. Это самый главный запрет. Отказать просящему на Феофана Милостивого считалось большим грехом, который мог навлечь финансовые трудности и нужду.

Злиться, ссориться и сквернословить. Любой негатив, проявленный в этот день, мог надолго поселиться в доме. Старайтесь провести день в мире и гармонии с окружающими.

Тратить деньги впустую. Щедрость и расточительность — разные вещи. В этот день не следовало совершать необдуманные покупки и разбрасываться деньгами, иначе можно было самому оказаться в нужде.

Поднимать с земли мелочь. Верили, что на мелких монетах в этот день может быть чужая беда или болезнь.

Народные приметы на погоду

  • Если на Феофана выпал первый снег — зима наступит еще не скоро.
  • Утренний туман предвещает сухую и ясную погоду.
  • Свежий утренний ветер усиливается днем и ослабевает к вечеру — погода будет ясной.
  • Гром 12 октября — к бесснежной зиме.

Главный посыл этого дня прост: делитесь теплом своей души, и мир ответит вам тем же. Проживите его с открытым сердцем, и он обязательно принесет в вашу жизнь свет и благополучие.

Шоу-бизнес в Telegram

12 октября 2025, 00:58
Фото: freepik.com
"ДНИ.РУ"✓ Надежный источник

Сохранить ясный ум до 90 лет: финские ученые выяснили, что защищает мозг лучше, чем диета и спорт

Сохранить ясный ум до 90 лет: финские ученые выяснили, что защищает мозг лучше, чем диета и спорт
Мы привыкли считать, что залог ясной памяти в старости – это здоровый образ жизни: правильное питание, контроль давления и холестерина, физическая активность. Однако новое масштабное исследование финских ученых показывает, что есть фактор куда более мощный, и закладывается он еще в юности. Этим "щитом" для мозга оказалось высшее образование. Образование против холестерина: неожиданный результатУченые из Финляндии проанализировали данные людей, достигших впечатляющего возраста — 90 лет и старше.

Полный гид по осенним пилингам: как обновить кожу после лета и какой пилинг выбрать именно вам

Полный гид по осенним пилингам: как обновить кожу после лета и какой пилинг выбрать именно вам
Лето закончилось, оставив после себя не только приятные воспоминания, но и следы на нашей коже: обезвоженность, мелкие морщинки от солнца и неравномерный тон. Впереди нас ждет зима с ее сухим воздухом и резкими перепадами температур. Именно поэтому осень – золотое время для настоящей "перезагрузки" кожи. Главный инструмент в этом деле — пилинги.

7 обыденных вещей из СССР, за которыми сегодня все гоняются

7 обыденных вещей из СССР, за которыми сегодня все гоняются
Загляните на антресоли, разберите старый шкаф на даче или откройте бабушкин сундук на чердаке. То, что десятилетиями считалось обыденным хламом, сегодня может оказаться настоящим сокровищем. Волна ностальгии накрыла нас с головой, и теперь предметы из советского прошлого переживают настоящий ренессанс Коллекционеры, дизайнеры модных кафе, да и просто ценители ретро эстетики готовы часами сидеть в сети и прочесывать барахолки в поисках тех самых "ламповых" вещей.

Почему некоторым все удается? Нумерология назвала 3 числа судьбы, наделенных даром править реальностью

Почему некоторым все удается? Нумерология назвала 3 числа судьбы, наделенных даром править реальностью
В каждом из нас заложен уникальный потенциал, но есть люди, которые словно пришли в этот мир с четкой миссией – не просто жить, а созидать, вести за собой и воплощать самые смелые мечты в реальность. В нумерологии их объединяет особая энергия, зашифрованная в дате рождения. В нумерологии их объединяет особая энергия, зашифрованная в дате рождения.

Экономист рассказал о способе инвестировать в недвижимость, если нет денег

Экономист рассказал о способе инвестировать в недвижимость, если нет денег
Инвестиции в недвижимость традиционно ассоциируются с крупными капиталовложениями. Однако, как утверждает экономист и руководитель агентства недвижимости "Сила метра квадратного" Василий Еговцев, есть способы начать инвестировать даже с ограниченными финансовыми ресурсами.

Выбор читателей

10/10ПтнПенсия для Примадонны: стало известно, какую сумму Россия ежемесячно платит Алле Пугачевой 10/10ПтнНовый поворот в состоянии Збруева: что на самом деле скрывалось за жалобами актера 10/10Птн"Большой грех": Юлия Меньшова рассказала, почему пошла на аборт и вступила в конфликт с врачом 11/10СбтЭти 4 внешних признака выдают явные проблемы со здоровьем – обратите на них внимание 10/10ПтнЛидия Федосеева-Шукшина была экстренно госпитализирована в Москве 10/10ПтнУченый раскрыл одну простую привычку самых счастливых людей – это знание может изменить жизнь