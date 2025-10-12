Елена Воробей оказалась в тюрьме Тесты Самойлова разводится с Джиганом Игры Сонник

Воскресенье 12 октября

Кухонный детокс: 11 вещей, которые убивают уют и портят даже самый дорогой ремонт

Кухонный детокс: 11 вещей, которые убивают уют и портят даже самый дорогой ремонт
78

Вы вложили душу (и немало средств) в свою кухню: выбрали идеальный гарнитур, подобрали столешницу, купили современную технику. Но что-то не так. Ощущения как в журнале по дизайну интерьеров не возникает, а пространство кажется захламленным и неряшливым. В чем же дело?

Ответ часто кроется в мелочах. В тех самых незаметных деталях, которые мы используем каждый день и к которым настолько привыкли, что перестали их замечать. Именно они создают "визуальный шум" и способны свести на нет все усилия по созданию стильного интерьера.

Давайте проведем ревизию и безжалостно избавимся от вещей, которые портят атмосферу на вашей кухне.

1. Пестрые полотенца "вырвиглаз"

Полотенце с петухами, подаренное на прошлый Новый год, прихватка в цветочек и старое вафельное полотенце в клеточку — вместе они создают визуальный хаос. Застиранные ткани с пятнами мгновенно придают кухне неухоженный вид.

Решение: купите комплект текстиля в единой цветовой гамме, которая гармонирует с вашим интерьером. Это недорогой, но невероятно эффективный способ добавить пространству цельности и шика.

2. Разделочные доски "со шрамами"

Старая пластиковая доска, изрезанная ножом до глубоких борозд, или деревянная, с въевшимися пятнами, выглядит не только неряшливо, но и негигиенично. В этих царапинах скапливаются миллионы бактерий.

Решение: замените старые доски на новые. Красивая торцевая доска из дерева может служить и для нарезки, и для подачи закусок. А для мяса и рыбы лучше иметь отдельный набор современных пластиковых досок.

3. Потертый коврик у мойки

Когда-то он защищал пол от брызг, а теперь превратился в выцветшее нечто, которое только портит вид. Дешевые коврики с банальным рисунком моментально удешевляют интерьер.

Решение: выберите лаконичный однотонный коврик из микрофибры или стильный вариант из джута. Иногда лучшее решение — вообще убрать коврик и просто протирать пол по необходимости.

4. "Уставшие" подушки на стульях

Они были куплены для уюта, но со временем сплющились, покрылись пятнами и выцвели. Такие подушки кричат не об уюте, а о том, что их давно пора отправить на покой.

Решение: смените их на новые чехлы из плотной, качественной ткани. Или выберите аккуратные тонкие сидушки в нейтральных оттенках, которые подчеркнут красоту стульев, а не скроют ее.

5. Клеенка — привет из прошлого

Пластиковая клеенка с фотопечатью фруктов или цветов — это главный враг современного дизайна. Она моментально превращает даже стильную кухню в декорации к фильму из 90-х.

Решение: красивая столешница не нуждается в покрытии. Если же вы хотите защитить стол, выберите льняную или хлопковую скатерть, стильную дорожку (раннер) или современные термосалфетки.

6. Мусорное ведро, которое лучше не видеть

Покосившееся пластиковое ведро или старое металлическое, которое вечно стоит на виду, способно испортить впечатление от самого дорогого гарнитура.

Решение: инвестируйте в современное ведро с педалью и плотной крышкой. В идеале — спрячьте его в один из нижних шкафов, используя встроенные системы.

7. Занавески, съедающие свет и стиль

Старый тюль с вышивкой или тяжелые шторы с ламбрекеном не только выглядят устаревшими, но и крадут драгоценный дневной свет, делая кухню мрачной.

Решение: выбирайте легкие и лаконичные варианты: рулонные или римские шторы, жалюзи или воздушные льняные занавески. Они сделают пространство светлее и современнее.

8. Сушилка для посуды как памятник беспорядку

Огромная пластиковая сушилка на столешнице, вечно заставленная посудой, создает ощущение перманентного хаоса.

Решение: идеальный вариант — встроенная сушилка в верхнем шкафу. Если такой нет, присмотритесь к компактным металлическим моделям или коврикам-сушилкам, которые можно свернуть и убрать после использования.

9. Визуальный шум из заводских упаковок

Пакет с гречкой, открытая пачка макарон, сахар в рваном пакете и специи в десятках разных баночек убивают любую эстетику.

Решение: пересыпьте крупы, сахар, муку и специи в одинаковые стеклянные, керамические или металлические контейнеры. Это не только красиво, но и очень удобно.

10. Пожелтевшая от времени вытяжка

Старая техника, особенно с пожелтевшим пластиком, сразу выдает возраст кухни и тянет весь дизайн назад.

Решение: замена вытяжки на современную, компактную модель способна преобразить кухню. Выбирайте лаконичные варианты в цвет стен или гарнитура, чтобы они не бросались в глаза.

11. Хаос из магнитов и сувениров

Коллекция магнитиков из отпусков, случайные статуэтки, кружки «для красоты» на открытых полках — все это перегружает пространство.

Решение: принцип "лучше меньше, да лучше" работает безотказно. Оставьте на виду один-два по-настоящему красивых предмета: стильную вазу, постер или живое растение в красивом кашпо. А для коллекции магнитов можно выделить специальную магнитную доску в коридоре.

Шоу-бизнес в Telegram

12 октября 2025, 03:50
Фото: freepik.com
Клео.ру✓ Надежный источник

По теме

7 обыденных вещей из СССР, за которыми сегодня все гоняются

Не жадничать и одеться в новое: как на Феофана Милостивого, 12 октября, привлечь в дом удачу на всю зиму

Не жадничать и одеться в новое: как на Феофана Милостивого, 12 октября, привлечь в дом удачу на всю зиму
12 октября в народном календаре – особенная дата. Это день памяти святого Феофана Милостивого, и само его имя подсказывает, какой энергией наполнена эта среда осени. Наши предки верили, что это время, когда щедрость и доброта возвращаются сторицей, а одно правильное действие может обеспечить семью теплом и благополучием на долгие холодные месяцы. Кто такой Феофан Милостивый?Согласно преданию, Феофан был богатым и знатным жителем палестинского города Газы.

Сохранить ясный ум до 90 лет: финские ученые выяснили, что защищает мозг лучше, чем диета и спорт

Сохранить ясный ум до 90 лет: финские ученые выяснили, что защищает мозг лучше, чем диета и спорт
Мы привыкли считать, что залог ясной памяти в старости – это здоровый образ жизни: правильное питание, контроль давления и холестерина, физическая активность. Однако новое масштабное исследование финских ученых показывает, что есть фактор куда более мощный, и закладывается он еще в юности. Этим "щитом" для мозга оказалось высшее образование. Образование против холестерина: неожиданный результатУченые из Финляндии проанализировали данные людей, достигших впечатляющего возраста — 90 лет и старше.

Полный гид по осенним пилингам: как обновить кожу после лета и какой пилинг выбрать именно вам

Полный гид по осенним пилингам: как обновить кожу после лета и какой пилинг выбрать именно вам
Лето закончилось, оставив после себя не только приятные воспоминания, но и следы на нашей коже: обезвоженность, мелкие морщинки от солнца и неравномерный тон. Впереди нас ждет зима с ее сухим воздухом и резкими перепадами температур. Именно поэтому осень – золотое время для настоящей "перезагрузки" кожи. Главный инструмент в этом деле — пилинги.

7 обыденных вещей из СССР, за которыми сегодня все гоняются

7 обыденных вещей из СССР, за которыми сегодня все гоняются
Загляните на антресоли, разберите старый шкаф на даче или откройте бабушкин сундук на чердаке. То, что десятилетиями считалось обыденным хламом, сегодня может оказаться настоящим сокровищем. Волна ностальгии накрыла нас с головой, и теперь предметы из советского прошлого переживают настоящий ренессанс Коллекционеры, дизайнеры модных кафе, да и просто ценители ретро эстетики готовы часами сидеть в сети и прочесывать барахолки в поисках тех самых "ламповых" вещей.

Почему некоторым все удается? Нумерология назвала 3 числа судьбы, наделенных даром править реальностью

Почему некоторым все удается? Нумерология назвала 3 числа судьбы, наделенных даром править реальностью
В каждом из нас заложен уникальный потенциал, но есть люди, которые словно пришли в этот мир с четкой миссией – не просто жить, а созидать, вести за собой и воплощать самые смелые мечты в реальность. В нумерологии их объединяет особая энергия, зашифрованная в дате рождения. В нумерологии их объединяет особая энергия, зашифрованная в дате рождения.

