Тело посылает 3 сигнала за 24 часа до отрыва тромба – не игнорируйте их Срочная операция: фаворитка Пугачевой попала в больницу из-за скандального интервью Примадонны Ваш дневной сон портит всю ночь: сомнолог объяснил, как правильно дремать, чтобы не навредить себе "Тихий" симптом, на который все машут рукой: кардиолог рассказал, какое ощущение в ногах может говорить о проблемах с сердцем

Суббота 11 октября

Миколог рассказал, какие грибы сейчас можно собирать в лесу

Миколог рассказал, какие грибы сейчас можно собирать в лесу
157

Сезон сбора грибов в Центральной России продолжается. Октябрь предлагает любителям "тихой охоты" множество интересных находок. Миколог Максим Дьяков поделился информацией о грибах, которые можно встретить в лесах в это время года.

Осенние опята

Одним из самых популярных грибов, доступных для сбора в октябре, являются осенние опята. Эти грибы известны своим характерным вкусом и ароматом. Они растут на пнях и стволах деревьев, образуя целые колонии. Осенние опята можно использовать в различных блюдах: от супов до запеканок. Главное — правильно их собрать и приготовить, чтобы избежать возможных отравлений.

Польский гриб

Еще одним представителем грибного мира, который активно растет в октябре, является польский гриб. Он отличается мясистым телом и приятным вкусом. Польские грибы часто используются в кулинарии, их можно жарить, варить или сушить. Этот гриб легко отличить от других благодаря характерному цвету шляпки и ножки, что делает его популярным среди грибников.

Фиолетовые рядовки

Для более опытных грибников подойдут фиолетовые рядовки. Эти грибы имеют специфический цвет и могут быть не всем по вкусу. Тем не менее, они также съедобны и могут добавить разнообразия в осенний рацион. Рядовки обладают интересным вкусом и ароматом, однако их сбор требует определенных знаний, так как легко спутать с несъедобными видами.

Грузди и волнушки

Грузди и волнушки — это еще два вида грибов, которые можно найти в октябре. Грузди известны своей способностью сохранять вкус даже после засолки, а волнушки привлекают внимание своим нежным вкусом. Однако, как и в случае с другими грибами, важно знать, как правильно их собирать и готовить, чтобы избежать неприятностей.

Сезон грибов в Центральной России продолжается до тех пор, пока не наступят холодные дни и не прекратятся осадки, необходимые для роста этих удивительных организмов. Однако стоит помнить, что сбор грибов требует осторожности и знаний.

Ранее юрист по гражданским делам Алла Георгиева предупреждала о рисках, связанных с продажей опасных для здоровья грибов на обочинах дорог. Поэтому важно не только наслаждаться "тихой охотой", но и соблюдать правила безопасности, чтобы избежать неприятных последствий.

11 октября 2025, 03:28
Фото: Freepik
