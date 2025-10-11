Эти 4 внешних признака выдают явные проблемы со здоровьем – обратите на них внимание

Елена Воробей оказалась в тюрьме Тесты Самойлова разводится с Джиганом Игры Сонник

Топ новостей недели

Тело посылает 3 сигнала за 24 часа до отрыва тромба – не игнорируйте ихТело посылает 3 сигнала за 24 часа до отрыва тромба – не игнорируйте их Срочная операция: фаворитка Пугачевой попала в больницу из-за скандального интервью ПримадонныСрочная операция: фаворитка Пугачевой попала в больницу из-за скандального интервью Примадонны Ваш дневной сон портит всю ночь: сомнолог объяснил, как правильно дремать, чтобы не навредить себеВаш дневной сон портит всю ночь: сомнолог объяснил, как правильно дремать, чтобы не навредить себе "Тихий" симптом, на который все машут рукой: кардиолог рассказал, какое ощущение в ногах может говорить о проблемах с сердцем "Тихий" симптом, на который все машут рукой: кардиолог рассказал, какое ощущение в ногах может говорить о проблемах с сердцем

Лента новостей

Пятница 10 октября

00:07Эти 4 внешних признака выдают явные проблемы со здоровьем – обратите на них внимание 21:21Одиночество вредит здоровью, но кто виноват? Ученые назвали главный источник несчастья 20:42Солнце сожжет Землю? Ученый сделал неожиданный прогноз 19:28Ваши ноги "дергаются" по ночам? Ученые советуют не игнорировать этот симптом 18:39Гонщик, меценат, друг: кем на самом деле оказался загадочный спутник Анны Седоковой 17:22Новый поворот в состоянии Збруева: что на самом деле скрывалось за жалобами актера 16:25"Большой грех": Юлия Меньшова рассказала, почему пошла на аборт и вступила в конфликт с врачом 15:22Пенсия для Примадонны: стало известно, какую сумму Россия ежемесячно платит Алле Пугачевой 14:31Джоли раскрыла новые факты о нашумевшем разводе с Питтом – актриса требует от бывшего мужа деньги 13:51Мужчина хотел устроить романтичный сюрприз своей девушке и едва не получил сковородкой 12:31В Москве открыт завод крупномодульного домостроения – Собянин 12:22"Кубок Кремля – Гордость России!" укрепляет отношения между странами! 12:02Худрук "Эрмитажа" рассказал студентам о театральной профессии и искусстве 11:31Терапевт предупредила о риске отеков из-за алкоголя и сладостей – есть способ устранить проблему 09:50Юрист предупредил россиян о подводных камнях при дарении квартиры 09:05Лидия Федосеева-Шукшина была экстренно госпитализирована в Москве 06:23Синоптик ответил москвичам на вопрос о теплой погоде в октябре 03:48Ученый раскрыл одну простую привычку самых счастливых людей – это знание может изменить жизнь 00:11Кефир оказался эффективным защитником от кариеса – новое исследование 21:16Подмосковье заключило соглашения на 6 млрд рублей на выставке "Золотая осень" 21:06Пластырь от облысения: как подсластитель может ускорить рост волос 20:16Стало известно, сколько мясо надо употреблять мужчинам для здоровья сердца: ученые назвали новую норму 19:22Астрологический “Джекпот”: Василиса Володина назвала знаки, которые сорвут самый большой куш за 30 лет 18:26Минцифры опровергло масштабный фейк: слухи об отключении интернета в России не соответствуют действительности 17:18Оксана Самойлова подала на развод с Джиганом 16:34Секрет чистоты: как корейский подход к уборке изменит ваш дом и сэкономит время 15:36Врач назвала самую полезную и безопасную рыбу 13:36Дочь Брюса Уиллиса столкнулась с травлей из-за внешнего сходства с отцом 12:44Знаменитый ресторан "Золотой колос" на ВДНХ ждет вторая жизнь 12:34Собянин рассказал о развитии станкостроения и робототехники в Москве 11:31В Москве экстренно госпитализировали народного артиста РСФСР Александра Збруева 10:19В суде взыскали с Ксении Собчак долги по коммунальным платежам 08:5977-летнего Шуфутинского экстренно прооперировали на фоне подозрений на рак 06:51Психотерапевт назвала эффективные способы преодолеть "аппетитный кризис" осенью 03:44Россиян предупредили о рисках для здоровья из-за ношения распахнутой одежды в холод 00:28Как понять, что растение пора пересадить – 5 явных признаков 21:23Не только матрешки и икра: 6 российских продуктов, которые покорили мир 20:33Ваш второй мозг: как кишечник управляет здоровьем, кожей и настроением 19:35Три "золотых" правила приема лекарств от доктора Мясникова, которые должен знать каждый 18:18Незримая связь: как тревога матери передается ребенку 16:56Бренды Московской недели моды, которые стоит запомнить 16:26Дата рождения и деньги: какие числа мешают вам разбогатеть? 15:43Прорыв в лечении рака: российские ученые создают "умные" клетки для борьбы с опухолями 13:53Забытые на балконе цветочные горшки могут привести к штрафам и искам – юрист предупредила россиян 12:29Тимоти Шаламе кардинально изменил внешность ради роли в в третьей части "Дюны" 11:02Евгений Плющенко заявил о своей усталости от фигурного катания 09:58Россиянам назвали 5 оснований для отказа в выплате компенсации за затопленную квартиру 09:11Избыточное количество любой жидкости вредит почкам – хирург 06:37Из-за какой суммы долга по ЖКХ можно лишиться квартиры – пояснил специалист 03:52Эксперты назвали самый продаваемый самолет в истории
685
400
true
Dni.expert
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.expert»
235
35

Эти 4 внешних признака выдают явные проблемы со здоровьем – обратите на них внимание

Эти 4 внешних признака выдают явные проблемы со здоровьем – обратите на них внимание
157

Врачи из Официального колледжа подологов Кастилии-Ла-Манчи в Испании представили информацию о том, что состояние ног может быть показателем серьезных заболеваний. Было выделено четыре ключевых внешних признака, которые могут сигнализировать о проблемах со здоровьем.

1. Холодные ноги

Одним из первых признаков, на который стоит обратить внимание, являются холодные ноги. Специалисты утверждают, что это может указывать на наличие синдрома Рейно или периферической нейропатии. Синдром Рейно характеризуется спазмами сосудов, что приводит к ухудшению кровообращения в конечностях. Периферическая нейропатия, в свою очередь, связана с повреждением нервов, что также может вызывать ощущение холода и онемения в ногах. Оба состояния требуют медицинского вмешательства и тщательной диагностики.

2. Неприятный запах стоп

Еще одним тревожным знаком является неприятный запах стоп. По словам врачей, это может свидетельствовать о гормональном дисбалансе или наличии грибковой инфекции. Грибок может развиваться в условиях повышенной влажности и недостаточной гигиены, а гормональные изменения могут влиять на потоотделение и микрофлору кожи. Важно не игнорировать этот симптом и обратиться к специалисту для определения причины.

3. Отеки ног

Отеки ног — это еще один явный признак, который может указывать на серьезные заболевания, такие как сахарный диабет и ожирение. Кроме того, отеки могут возникать из-за травм, неправильной обуви, злоупотребления алкоголем и даже в период беременности. Важно помнить, что отеки могут быть следствием нарушения работы сердечно-сосудистой системы или почек, поэтому при их появлении следует обратиться к врачу для диагностики и назначения лечения.

4. Изменение цвета ногтей

Изменение цвета ногтей на ногах также может говорить о проблемах со здоровьем. Подологи отмечают, что такие изменения могут указывать на нарушения кровообращения или заболевания печени. Например, желтоватый оттенок может свидетельствовать о желтухе или других печеночных заболеваниях. Важно следить за состоянием ногтей и при наличии изменений проконсультироваться с врачом.

Внешние признаки состояния ног могут рассказать много о здоровье человека. Холодные ноги, неприятный запах, отеки и изменение цвета ногтей — все это может быть сигналом о наличии серьезных заболеваний. Не стоит игнорировать эти симптомы: при их появлении важно обратиться к специалистам для проведения диагностики и получения необходимого лечения. Забота о здоровье начинается с внимательного отношения к своему организму и его сигналам.

Шоу-бизнес в Telegram

11 октября 2025, 00:07
Фото: Freepik
El Periodico De Espa?a✓ Надежный источник

По теме

Сохранить ясный ум до 90 лет: финские ученые выяснили, что защищает мозг лучше, чем диета и спорт

Одиночество вредит здоровью, но кто виноват? Ученые назвали главный источник несчастья

Одиночество вредит здоровью, но кто виноват? Ученые назвали главный источник несчастья
Главная причина несчастья одиноких людей – не отсутствие партнера, а постоянное социальное давление и критика со стороны семьи. Исследователи из Мичиганского университета и Университета управления Сингапура проанализировали данные почти 5 тысяч взрослых в США и Японии, сравнивая их удовлетворенность жизнью и физическое состояние на протяжении почти двух десятилетий.

Солнце сожжет Землю? Ученый сделал неожиданный прогноз

Солнце сожжет Землю? Ученый сделал неожиданный прогноз
Разбираемся, что, когда и почему произойдет – и стоит ли волноваться прямо сейчас. В интервью РИА Новости ученый обрисовал далекое, но неотвратимое будущее нашей звездной системы.

Ваши ноги "дергаются" по ночам? Ученые советуют не игнорировать этот симптом

Ваши ноги "дергаются" по ночам? Ученые советуют не игнорировать этот симптом
Неприятные ощущения в ногах в состоянии покоя, которые проходят только при движении, – это не просто каприз организма. Новое исследование показало, что синдром беспокойных ног может быть ранним сигналом о риске развития болезни Паркинсона. Корейские ученые в течение 15 лет наблюдали за 20 тысячами человек и выяснили: у людей с СБН вероятность столкнуться с болезнью Паркинсона в будущем на 60% выше.

Гонщик, меценат, друг: кем на самом деле оказался загадочный спутник Анны Седоковой

Гонщик, меценат, друг: кем на самом деле оказался загадочный спутник Анны Седоковой
Появление Анны Седоковой в компании эффектного мужчины вызвало ожидаемую волну слухов. Но когда личность спутника была раскрыта, стало ясно: история не про новый роман, а, возможно, про новую главу в жизни самой певицы, где на первом месте – не страсть, а стабильность. Героем вечера стал 37-летний Андрей Гавриленко.

Новый поворот в состоянии Збруева: что на самом деле скрывалось за жалобами актера

Новый поворот в состоянии Збруева: что на самом деле скрывалось за жалобами актера
История с недомоганием народного артиста Александра Збруева получила тревожное продолжение. Стало известно, что 87-летнего актера срочно перевели из НИИ им.

Выбор читателей

10/10ПтнПенсия для Примадонны: стало известно, какую сумму Россия ежемесячно платит Алле Пугачевой 09/10ЧтвАстрологический “Джекпот”: Василиса Володина назвала знаки, которые сорвут самый большой куш за 30 лет 09/10Чтв77-летнего Шуфутинского экстренно прооперировали на фоне подозрений на рак 09/10ЧтвВ Москве экстренно госпитализировали народного артиста РСФСР Александра Збруева 10/10ПтнНовый поворот в состоянии Збруева: что на самом деле скрывалось за жалобами актера 09/10ЧтвОксана Самойлова подала на развод с Джиганом