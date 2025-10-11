Экономист рассказал о способе инвестировать в недвижимость, если нет денег

Инвестиции в недвижимость традиционно ассоциируются с крупными капиталовложениями.

Однако, как утверждает экономист и руководитель агентства недвижимости "Сила метра квадратного" Василий Еговцев, есть способы начать инвестировать даже с ограниченными финансовыми ресурсами. В условиях современного рынка, где доступность жилья и коммерческой недвижимости может быть затруднена, важно знать о возможностях, которые позволяют минимизировать стартовые затраты.

Первый и наиболее доступный способ — это вложение в паевые инвестиционные фонды (ПИФы). Для начала достаточно иметь сумму от 50 до 200 тысяч рублей. Такие фонды аккумулируют средства многих инвесторов и позволяют вкладывать их в объекты недвижимости, что дает возможность получать доходность около 10% годовых. Это отличный вариант для тех, кто хочет получить опыт в инвестициях, не рискуя значительными средствами.

Если же у вас есть более 200 тысяч рублей, можно рассмотреть вариант аренды коммерческого помещения. Суть заключается в том, чтобы арендовать объект недвижимости, а затем сдать его в субаренду предпринимателям или сетям. Этот способ требует более глубокого понимания рынка, навыков работы с арендаторами и способности анализировать потенциальные локации для бизнеса. Тем не менее, при правильном подходе, такой метод может приносить стабильный доход.

Для тех, кто располагает суммой свыше 500 тысяч рублей, открываются более широкие горизонты. Можно приобрести небольшой объект недвижимости и сдавать его в аренду. Это уже более серьезный шаг, который требует знаний о рынке, юридических аспектах и управлении недвижимостью. Тем не менее, такая инвестиция может обеспечить стабильный доход и стать основой для дальнейшего расширения портфеля.

Важно помнить, что инвестиции в недвижимость — это не мгновенное обогащение. Как отметил Еговцев, доходность не будет составлять 30% сразу. Этот путь требует терпения и готовности учиться на своих ошибках. Со временем, по мере накопления опыта и знаний о рынке, доходы могут значительно вырасти.

Даже если у вас нет крупных капиталовложений, существует множество способов начать инвестировать в недвижимость. Главное — это желание учиться и развиваться в этой сфере. Независимо от выбранного пути, важно тщательно анализировать каждую сделку и учитывать все риски. Инвестиции в недвижимость могут стать не только источником дохода, но и возможностью создать собственный бизнес, который будет приносить прибыль на протяжении многих лет.