Сохранить ясный ум до 90 лет: финские ученые выяснили, что защищает мозг лучше, чем диета и спорт

Елена Воробей оказалась в тюрьме Тесты Самойлова разводится с Джиганом Игры Сонник

Топ новостей недели

Тело посылает 3 сигнала за 24 часа до отрыва тромба – не игнорируйте ихТело посылает 3 сигнала за 24 часа до отрыва тромба – не игнорируйте их Срочная операция: фаворитка Пугачевой попала в больницу из-за скандального интервью ПримадонныСрочная операция: фаворитка Пугачевой попала в больницу из-за скандального интервью Примадонны Ваш дневной сон портит всю ночь: сомнолог объяснил, как правильно дремать, чтобы не навредить себеВаш дневной сон портит всю ночь: сомнолог объяснил, как правильно дремать, чтобы не навредить себе "Тихий" симптом, на который все машут рукой: кардиолог рассказал, какое ощущение в ногах может говорить о проблемах с сердцем "Тихий" симптом, на который все машут рукой: кардиолог рассказал, какое ощущение в ногах может говорить о проблемах с сердцем

Лента новостей

Суббота 11 октября

21:18Сохранить ясный ум до 90 лет: финские ученые выяснили, что защищает мозг лучше, чем диета и спорт 18:08Сила женской души: 5 книг о женщинах, способных на подвиги 15:16Полный гид по осенним пилингам: как обновить кожу после лета и какой пилинг выбрать именно вам 12:517 обыденных вещей из СССР, за которыми сегодня все гоняются 09:40Почему некоторым все удается? Нумерология назвала 3 числа судьбы, наделенных даром править реальностью 06:32Экономист рассказал о способе инвестировать в недвижимость, если нет денег 03:28Миколог рассказал, какие грибы сейчас можно собирать в лесу 00:07Эти 4 внешних признака выдают явные проблемы со здоровьем – обратите на них внимание 21:21Одиночество вредит здоровью, но кто виноват? Ученые назвали главный источник несчастья 20:42Солнце сожжет Землю? Ученый сделал неожиданный прогноз 19:28Ваши ноги "дергаются" по ночам? Ученые советуют не игнорировать этот симптом 18:39Гонщик, меценат, друг: кем на самом деле оказался загадочный спутник Анны Седоковой 17:22Новый поворот в состоянии Збруева: что на самом деле скрывалось за жалобами актера 16:25"Большой грех": Юлия Меньшова рассказала, почему пошла на аборт и вступила в конфликт с врачом 15:22Пенсия для Примадонны: стало известно, какую сумму Россия ежемесячно платит Алле Пугачевой 14:31Джоли раскрыла новые факты о нашумевшем разводе с Питтом – актриса требует от бывшего мужа деньги 13:51Мужчина хотел устроить романтичный сюрприз своей девушке и едва не получил сковородкой 12:31В Москве открыт завод крупномодульного домостроения – Собянин 12:22"Кубок Кремля – Гордость России!" укрепляет отношения между странами! 12:02Худрук "Эрмитажа" рассказал студентам о театральной профессии и искусстве 11:31Терапевт предупредила о риске отеков из-за алкоголя и сладостей – есть способ устранить проблему 09:50Юрист предупредил россиян о подводных камнях при дарении квартиры 09:05Лидия Федосеева-Шукшина была экстренно госпитализирована в Москве 06:23Синоптик ответил москвичам на вопрос о теплой погоде в октябре 03:48Ученый раскрыл одну простую привычку самых счастливых людей – это знание может изменить жизнь 00:11Кефир оказался эффективным защитником от кариеса – новое исследование 21:16Подмосковье заключило соглашения на 6 млрд рублей на выставке "Золотая осень" 21:06Пластырь от облысения: как подсластитель может ускорить рост волос 20:16Стало известно, сколько мясо надо употреблять мужчинам для здоровья сердца: ученые назвали новую норму 19:22Астрологический “Джекпот”: Василиса Володина назвала знаки, которые сорвут самый большой куш за 30 лет 18:26Минцифры опровергло масштабный фейк: слухи об отключении интернета в России не соответствуют действительности 17:18Оксана Самойлова подала на развод с Джиганом 16:34Секрет чистоты: как корейский подход к уборке изменит ваш дом и сэкономит время 15:36Врач назвала самую полезную и безопасную рыбу 13:36Дочь Брюса Уиллиса столкнулась с травлей из-за внешнего сходства с отцом 12:44Знаменитый ресторан "Золотой колос" на ВДНХ ждет вторая жизнь 12:34Собянин рассказал о развитии станкостроения и робототехники в Москве 11:31В Москве экстренно госпитализировали народного артиста РСФСР Александра Збруева 10:19В суде взыскали с Ксении Собчак долги по коммунальным платежам 08:5977-летнего Шуфутинского экстренно прооперировали на фоне подозрений на рак 06:51Психотерапевт назвала эффективные способы преодолеть "аппетитный кризис" осенью 03:44Россиян предупредили о рисках для здоровья из-за ношения распахнутой одежды в холод 00:28Как понять, что растение пора пересадить – 5 явных признаков 21:23Не только матрешки и икра: 6 российских продуктов, которые покорили мир 20:33Ваш второй мозг: как кишечник управляет здоровьем, кожей и настроением 19:35Три "золотых" правила приема лекарств от доктора Мясникова, которые должен знать каждый 18:18Незримая связь: как тревога матери передается ребенку 16:56Бренды Московской недели моды, которые стоит запомнить 16:26Дата рождения и деньги: какие числа мешают вам разбогатеть? 15:43Прорыв в лечении рака: российские ученые создают "умные" клетки для борьбы с опухолями
685
400
true
Dni.expert
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.expert»
235
35

Сохранить ясный ум до 90 лет: финские ученые выяснили, что защищает мозг лучше, чем диета и спорт

Сохранить ясный ум до 90 лет: финские ученые выяснили, что защищает мозг лучше, чем диета и спорт
118

Мы привыкли считать, что залог ясной памяти в старости – это здоровый образ жизни: правильное питание, контроль давления и холестерина, физическая активность. Однако новое масштабное исследование финских ученых показывает, что есть фактор куда более мощный, и закладывается он еще в юности. Этим "щитом" для мозга оказалось высшее образование.

Образование против холестерина: неожиданный результат

Ученые из Финляндии проанализировали данные людей, достигших впечатляющего возраста — 90 лет и старше. Результаты оказались поразительными: уровень образования напрямую коррелировал с остротой ума и качеством памяти.

Те, кто учился более 12 лет (что соответствует получению высшего или специального образования), справлялись с когнитивными тестами значительно лучше своих сверстников.

Даже 7–11 лет формального обучения давали ощутимое преимущество по сравнению с теми, кто учился меньше.

Но самое интересное в другом. Привычные факторы риска, такие как высокое давление, повышенный холестерин или лишний вес, измеренные еще в среднем возрасте, практически не сказались на умственных способностях девяностолетних людей с хорошим образованием. Образование выступило в роли мощного защитного буфера, который нивелировал вред от других негативных факторов.

Что такое "когнитивный резерв"?

Как это работает? Ученые объясняют этот феномен концепцией "когнитивного резерва". Представьте, что мозг — это мышца. Чем дольше и усерднее вы ее тренируете в молодости, тем мощнее она становится.

Образование — это интенсивная тренировка для мозга. В процессе обучения мы строим огромное количество новых нейронных связей, учимся анализировать, запоминать и решать сложные задачи. Этот накопленный "запас прочности" и есть когнитивный резерв.

С возрастом мозг неизбежно претерпевает изменения, некоторые нейронные пути могут ослабевать. Но если у него есть богатый резерв, он находит обходные пути, компенсирует повреждения и продолжает эффективно работать. По сути, образование — это дополнительный ресурс, который человек проносит с собой через всю жизнь.

Исследование длиною в полвека

Доверия работе финских ученых добавляет ее уникальный масштаб. Выводы основаны на данных исследования близнецов, которое стартовало еще в 1975 году и продолжалось почти 50 лет. Это позволило отследить состояние здоровья и когнитивные функции участников на протяжении десятилетий. Финальные тесты проводились с помощью телефонных интервью в рамках проекта NONAGINTA, специально посвященного изучению здоровья и памяти у девяностолетних.

Главный вывод: учиться никогда не поздно

Результаты этого исследования вдохновляют. Они говорят не только о пользе школьного аттестата или университетского диплома, полученных много лет назад. Они подчеркивают невероятную ценность обучения как процесса.

Чтение сложных книг, изучение иностранных языков, освоение нового хобби или навыка, решение головоломок — любая деятельность, которая заставляет мозг активно работать и создавать новые нейронные связи, является инвестицией в ваше будущее. Это вклад в тот самый когнитивный резерв, который однажды поможет сохранить ясность ума и радость жизни даже в самом преклонном возрасте.

Шоу-бизнес в Telegram

11 октября 2025, 21:18
Фото: freepik.com
RidLife✓ Надежный источник

По теме

Дело не в стрессе и не в гаджетах. наука нашла настоящую причину вашей бессонницы

Полный гид по осенним пилингам: как обновить кожу после лета и какой пилинг выбрать именно вам

Полный гид по осенним пилингам: как обновить кожу после лета и какой пилинг выбрать именно вам
Лето закончилось, оставив после себя не только приятные воспоминания, но и следы на нашей коже: обезвоженность, мелкие морщинки от солнца и неравномерный тон. Впереди нас ждет зима с ее сухим воздухом и резкими перепадами температур. Именно поэтому осень – золотое время для настоящей "перезагрузки" кожи. Главный инструмент в этом деле — пилинги.

7 обыденных вещей из СССР, за которыми сегодня все гоняются

7 обыденных вещей из СССР, за которыми сегодня все гоняются
Загляните на антресоли, разберите старый шкаф на даче или откройте бабушкин сундук на чердаке. То, что десятилетиями считалось обыденным хламом, сегодня может оказаться настоящим сокровищем. Волна ностальгии накрыла нас с головой, и теперь предметы из советского прошлого переживают настоящий ренессанс Коллекционеры, дизайнеры модных кафе, да и просто ценители ретро эстетики готовы часами сидеть в сети и прочесывать барахолки в поисках тех самых "ламповых" вещей.

Почему некоторым все удается? Нумерология назвала 3 числа судьбы, наделенных даром править реальностью

Почему некоторым все удается? Нумерология назвала 3 числа судьбы, наделенных даром править реальностью
В каждом из нас заложен уникальный потенциал, но есть люди, которые словно пришли в этот мир с четкой миссией – не просто жить, а созидать, вести за собой и воплощать самые смелые мечты в реальность. В нумерологии их объединяет особая энергия, зашифрованная в дате рождения. В нумерологии их объединяет особая энергия, зашифрованная в дате рождения.

Экономист рассказал о способе инвестировать в недвижимость, если нет денег

Экономист рассказал о способе инвестировать в недвижимость, если нет денег
Инвестиции в недвижимость традиционно ассоциируются с крупными капиталовложениями. Однако, как утверждает экономист и руководитель агентства недвижимости "Сила метра квадратного" Василий Еговцев, есть способы начать инвестировать даже с ограниченными финансовыми ресурсами.

Миколог рассказал, какие грибы сейчас можно собирать в лесу

Миколог рассказал, какие грибы сейчас можно собирать в лесу
Сезон сбора грибов в Центральной России продолжается. Октябрь предлагает любителям "тихой охоты" множество интересных находок. Миколог Максим Дьяков поделился информацией о грибах, которые можно встретить в лесах в это время года. Осенние опята Одним из самых популярных грибов, доступных для сбора в октябре, являются осенние опята.

Выбор читателей

10/10ПтнПенсия для Примадонны: стало известно, какую сумму Россия ежемесячно платит Алле Пугачевой 10/10ПтнНовый поворот в состоянии Збруева: что на самом деле скрывалось за жалобами актера 10/10Птн"Большой грех": Юлия Меньшова рассказала, почему пошла на аборт и вступила в конфликт с врачом 10/10ПтнЛидия Федосеева-Шукшина была экстренно госпитализирована в Москве 11/10СбтЭти 4 внешних признака выдают явные проблемы со здоровьем – обратите на них внимание 10/10ПтнУченый раскрыл одну простую привычку самых счастливых людей – это знание может изменить жизнь