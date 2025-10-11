Полный гид по осенним пилингам: как обновить кожу после лета и какой пилинг выбрать именно вам

Лето закончилось, оставив после себя не только приятные воспоминания, но и следы на нашей коже: обезвоженность, мелкие морщинки от солнца и неравномерный тон. Впереди нас ждет зима с ее сухим воздухом и резкими перепадами температур. Именно поэтому осень – золотое время для настоящей "перезагрузки" кожи.

Главный инструмент в этом деле — пилинги. Они запускают мощные процессы обновления, стирают летние несовершенства и готовят кожу к зимним стрессам. Какой пилинг выбрать, как он работает и кому лучше воздержаться? Рассказала Клео.ру косметолог Ольга Макоед.

Почему именно осень — сезон пилингов?

Осень — это официальное начало сезона обновления кожи. И вот почему:

Солнце больше не враг. Снижение солнечной активности позволяет проводить более интенсивные процедуры без риска получить пигментные пятна в качестве осложнения. Кожа просит о помощи. После лета она обезвожена, повреждена ультрафиолетом и нуждается в восстановлении. Пилинг становится первым и самым важным шагом в этом процессе. Идеальный старт. Именно с пилингов косметологи начинают осенне-зимние курсы процедур, подготавливая кожу к последующим аппаратным или инъекционным методикам.

Поверхностный, срединный, глубокий: в чем разница?

Чтобы правильно выбрать процедуру, важно понимать, на какую глубину она воздействует.

Поверхностные пилинги: работают только на верхнем, роговом слое кожи. Это мягкое отшелушивание, которое освежает цвет лица и выравнивает текстуру. Периода восстановления практически нет, поэтому их можно делать курсом раз в 7–14 дней.

Срединные пилинги: проникают глубже, затрагивая средние слои эпидермиса. Они способны бороться с пигментацией, постакне и мелкими морщинами. Реабилитация занимает от 3 до 10 дней и сопровождается шелушением.

Глубокие пилинги: затрагивают самые глубокие слои кожи (дерму). Раньше их использовали для коррекции рубцов и выраженных морщин, но сегодня такие травматичные процедуры практически не применяются. Их успешно заменили более щадящие и контролируемые аппаратные методики.

Шпаргалка по осенним пилингам: какой выбрать?

Вот самые популярные и эффективные пилинги для осеннего сезона, сгруппированные по основным проблемам.

Салициловый: настоящее спасение при акне. Он уменьшает выработку кожного сала, снимает воспаления и выравнивает рельеф кожи.

Джесснера: комбинированный пилинг для борьбы с акне, постакне и неровным рельефом. Дает ощутимый результат, но требует периода реабилитации и обязательной защиты от солнца.

Азелаиновый: идеален при розацеа и себорейном дерматите. Обладает мощным противовоспалительным действием и выравнивает тон.

Если беспокоит пигментация и первые признаки старения:

Ретиноевый ("желтый"): один из самых эффективных срединных пилингов против гиперпигментации и фотостарения. Он заметно улучшает упругость кожи, возвращает ей сияние и ровный тон.

Пировиноградный: стимулирует выработку коллагена, борется с пигментацией и дает мощный омолаживающий и осветляющий эффект.

Если кожа тусклая, сухая и ей не хватает сияния:

Гликолевый: отлично подходит для сухой и тусклой кожи с первыми морщинками. Он деликатно отшелушивает, глубоко увлажняет, выравнивает тон и возвращает лицу свежий, отдохнувший вид.

Стоп-сигнал: кому пилинги противопоказаны?

Несмотря на всю пользу, пилинги — это серьезная процедура с рядом противопоказаний.

Абсолютно запрещено делать пилинг при:

Острых воспалениях на коже (дерматит, экзема, активный герпес);

Гнойничковых высыпаниях;

Свежих ранках, царапинах и порезах;

Онкологических заболеваниях;

Обострении тяжелых хронических болезней.

Обязательно проконсультируйтесь со специалистом при:

Свежем загаре;

Приеме системных ретиноидов (например, при лечении акне);

Склонности к образованию келоидных рубцов.

Альтернативы: если пилинги не для вас

Если у вас есть противопоказания или вы просто не готовы к периоду реабилитации, современная косметология предлагает щадящие, но эффективные альтернативы: