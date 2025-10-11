7 обыденных вещей из СССР, за которыми сегодня все гоняются

Елена Воробей оказалась в тюрьме Тесты Самойлова разводится с Джиганом Игры Сонник

Топ новостей недели

Тело посылает 3 сигнала за 24 часа до отрыва тромба – не игнорируйте ихТело посылает 3 сигнала за 24 часа до отрыва тромба – не игнорируйте их Срочная операция: фаворитка Пугачевой попала в больницу из-за скандального интервью ПримадонныСрочная операция: фаворитка Пугачевой попала в больницу из-за скандального интервью Примадонны Ваш дневной сон портит всю ночь: сомнолог объяснил, как правильно дремать, чтобы не навредить себеВаш дневной сон портит всю ночь: сомнолог объяснил, как правильно дремать, чтобы не навредить себе "Тихий" симптом, на который все машут рукой: кардиолог рассказал, какое ощущение в ногах может говорить о проблемах с сердцем "Тихий" симптом, на который все машут рукой: кардиолог рассказал, какое ощущение в ногах может говорить о проблемах с сердцем

Лента новостей

Суббота 11 октября

12:517 обыденных вещей из СССР, за которыми сегодня все гоняются 09:40Почему некоторым все удается? Нумерология назвала 3 числа судьбы, наделенных даром править реальностью 06:32Экономист рассказал о способе инвестировать в недвижимость, если нет денег 03:28Миколог рассказал, какие грибы сейчас можно собирать в лесу 00:07Эти 4 внешних признака выдают явные проблемы со здоровьем – обратите на них внимание 21:21Одиночество вредит здоровью, но кто виноват? Ученые назвали главный источник несчастья 20:42Солнце сожжет Землю? Ученый сделал неожиданный прогноз 19:28Ваши ноги "дергаются" по ночам? Ученые советуют не игнорировать этот симптом 18:39Гонщик, меценат, друг: кем на самом деле оказался загадочный спутник Анны Седоковой 17:22Новый поворот в состоянии Збруева: что на самом деле скрывалось за жалобами актера 16:25"Большой грех": Юлия Меньшова рассказала, почему пошла на аборт и вступила в конфликт с врачом 15:22Пенсия для Примадонны: стало известно, какую сумму Россия ежемесячно платит Алле Пугачевой 14:31Джоли раскрыла новые факты о нашумевшем разводе с Питтом – актриса требует от бывшего мужа деньги 13:51Мужчина хотел устроить романтичный сюрприз своей девушке и едва не получил сковородкой 12:31В Москве открыт завод крупномодульного домостроения – Собянин 12:22"Кубок Кремля – Гордость России!" укрепляет отношения между странами! 12:02Худрук "Эрмитажа" рассказал студентам о театральной профессии и искусстве 11:31Терапевт предупредила о риске отеков из-за алкоголя и сладостей – есть способ устранить проблему 09:50Юрист предупредил россиян о подводных камнях при дарении квартиры 09:05Лидия Федосеева-Шукшина была экстренно госпитализирована в Москве 06:23Синоптик ответил москвичам на вопрос о теплой погоде в октябре 03:48Ученый раскрыл одну простую привычку самых счастливых людей – это знание может изменить жизнь 00:11Кефир оказался эффективным защитником от кариеса – новое исследование 21:16Подмосковье заключило соглашения на 6 млрд рублей на выставке "Золотая осень" 21:06Пластырь от облысения: как подсластитель может ускорить рост волос 20:16Стало известно, сколько мясо надо употреблять мужчинам для здоровья сердца: ученые назвали новую норму 19:22Астрологический “Джекпот”: Василиса Володина назвала знаки, которые сорвут самый большой куш за 30 лет 18:26Минцифры опровергло масштабный фейк: слухи об отключении интернета в России не соответствуют действительности 17:18Оксана Самойлова подала на развод с Джиганом 16:34Секрет чистоты: как корейский подход к уборке изменит ваш дом и сэкономит время 15:36Врач назвала самую полезную и безопасную рыбу 13:36Дочь Брюса Уиллиса столкнулась с травлей из-за внешнего сходства с отцом 12:44Знаменитый ресторан "Золотой колос" на ВДНХ ждет вторая жизнь 12:34Собянин рассказал о развитии станкостроения и робототехники в Москве 11:31В Москве экстренно госпитализировали народного артиста РСФСР Александра Збруева 10:19В суде взыскали с Ксении Собчак долги по коммунальным платежам 08:5977-летнего Шуфутинского экстренно прооперировали на фоне подозрений на рак 06:51Психотерапевт назвала эффективные способы преодолеть "аппетитный кризис" осенью 03:44Россиян предупредили о рисках для здоровья из-за ношения распахнутой одежды в холод 00:28Как понять, что растение пора пересадить – 5 явных признаков 21:23Не только матрешки и икра: 6 российских продуктов, которые покорили мир 20:33Ваш второй мозг: как кишечник управляет здоровьем, кожей и настроением 19:35Три "золотых" правила приема лекарств от доктора Мясникова, которые должен знать каждый 18:18Незримая связь: как тревога матери передается ребенку 16:56Бренды Московской недели моды, которые стоит запомнить 16:26Дата рождения и деньги: какие числа мешают вам разбогатеть? 15:43Прорыв в лечении рака: российские ученые создают "умные" клетки для борьбы с опухолями 13:53Забытые на балконе цветочные горшки могут привести к штрафам и искам – юрист предупредила россиян 12:29Тимоти Шаламе кардинально изменил внешность ради роли в в третьей части "Дюны" 11:02Евгений Плющенко заявил о своей усталости от фигурного катания
685
400
true
Dni.expert
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.expert»
235
35

7 обыденных вещей из СССР, за которыми сегодня все гоняются

7 обыденных вещей из СССР, за которыми сегодня все гоняются
201

Загляните на антресоли, разберите старый шкаф на даче или откройте бабушкин сундук на чердаке. То, что десятилетиями считалось обыденным хламом, сегодня может оказаться настоящим сокровищем. Волна ностальгии накрыла нас с головой, и теперь предметы из советского прошлого переживают настоящий ренессанс

Коллекционеры, дизайнеры модных кафе, да и просто ценители ретро эстетики готовы часами сидеть в сети и прочесывать барахолки в поисках тех самых "ламповых" вещей. И дело не только в моде. Эти предметы хранят тепло воспоминаний, олицетворяют качество "на века" и обладают уникальным шармом, который не подделать. Осторожно: эта статья может вызвать острое желание немедленно отправиться на поиски сокровищ!

1. Ламповая электроника: фотоаппараты и радиоприемники

В эпоху цифрового шума аналоговая техника стала символом осмысленности и стиля. Пленочные фотоаппараты ФЭД и "Зенит", требующие вдумчивого подхода к каждому кадру, или стильные радиоприемники "Спидола" и "Звезда-54" стали хитом среди коллекционеров и хипстеров. Их ценят не только за ретро-дизайн, но и за долговечность и то самое теплое, "живое" звучание или уникальную зернистость пленки.

2. Виниловые пластинки и проигрыватели

Казалось бы, зачем нужен винил, когда любая музыка доступна в один клик? Но магия потрескивания иглы и тактильное ощущение от тяжелой пластинки в руках победили цифровое удобство. Проигрыватель винила сегодня — обязательный атрибут в доме ценителя хорошего звука. Коллекционеры охотятся за редкими изданиями фирмы "Мелодия", а сам процесс прослушивания превращается в ритуал — путешествие во времени под аккомпанемент любимого исполнителя, которого слушал еще ваш дед.

3. Советский хрусталь

Помните тяжелые граненые салатницы, вазы и ряды бокалов, которые десятилетиями стояли в серванте "для особого случая"? Этот случай настал! Советский хрусталь, который раньше доставали только по большим праздникам, триумфально вернулся. Сегодня его не прячут за стеклом, а активно используют: в модных барах из него подают коктейли, а дома он становится стильным элементом сервировки. Особенно ценятся полные сервизы, вазы необычных форм и изделия с узнаваемым узором, которые создают неповторимую игру света.

4. Самовары

Самовар — это не просто прибор для кипячения воды, это душа русского чаепития. Сегодня он переживает второе рождение как символ уюта, гостеприимства и дань традициям. В то время как электрические модели ценятся меньше, настоящая охота идет за старинными угольными или жаровыми самоварами. Часто замысловатые по дизайну, они становятся центральным элементом интерьера загородного дома или оригинальным подарком, который несет в себе частичку истории.

5. Советская мебель: серванты и кресла

Массивные полированные серванты, стенки и кресла на тонких ножках, которые раньше казались громоздкими, теперь — желанная добыча для дизайнеров. Секрет в их невероятной прочности (натуральное дерево, качественная сборка) и потенциале для реставрации. Умелые руки превращают старый бабушкин комод в стильный арт-объект, который идеально вписывается в современный интерьер в стиле мид-сенчури или лофт. Это мебель с историей, сделанная на века.

6. Ретро-мода: от авоськи до ватника

Мода циклична, и сегодня на подиумы и улицы вернулись иконы советского стиля. Легендарная сумка-авоська стала экологичной альтернативой пластиковым пакетам, шапки-петушки и валенки обрели новую жизнь в коллекциях модных брендов, а за винтажными вареными джинсовками и свитерами крупной вязки идет настоящая охота в секонд-хендах. Эти вещи ценятся за свою аутентичность и исторический флер.

7. Предметы быта: от подстаканников до елочных игрушек

Именно в мелочах кроется дух эпохи. Металлические подстаканники из поездов дальнего следования, эмалированная посуда, чугунные статуэтки и, конечно, елочные игрушки. Загляните в коробку с новогодними украшениями: стеклянные фигурки сказочных персонажей, космонавты на прищепках или расписные шары 30-50-х годов могут стоить целое состояние. Если игрушка была выпущена ограниченным тиражом, коллекционеры готовы выложить за нее десятки тысяч рублей.

Так что в следующий раз, затеяв генеральную уборку, присмотритесь повнимательнее к старым вещам. Возможно, среди них скрывается не просто предмет ностальгии, а настоящий раритет.

Шоу-бизнес в Telegram

11 октября 2025, 12:51
Фото: freepik.com
Life.ru✓ Надежный источник

По теме

Стоимость этих книг СССР доходит до 5 миллионов рублей, проверьте свою библиотеку

Писк моды 80-х: 7 советских бьюти-процедур, от которых сегодня волосы встают дыбом

Почему некоторым все удается? Нумерология назвала 3 числа судьбы, наделенных даром править реальностью

Почему некоторым все удается? Нумерология назвала 3 числа судьбы, наделенных даром править реальностью
В каждом из нас заложен уникальный потенциал, но есть люди, которые словно пришли в этот мир с четкой миссией – не просто жить, а созидать, вести за собой и воплощать самые смелые мечты в реальность. В нумерологии их объединяет особая энергия, зашифрованная в дате рождения. В нумерологии их объединяет особая энергия, зашифрованная в дате рождения.

Экономист рассказал о способе инвестировать в недвижимость, если нет денег

Экономист рассказал о способе инвестировать в недвижимость, если нет денег
Инвестиции в недвижимость традиционно ассоциируются с крупными капиталовложениями. Однако, как утверждает экономист и руководитель агентства недвижимости "Сила метра квадратного" Василий Еговцев, есть способы начать инвестировать даже с ограниченными финансовыми ресурсами.

Миколог рассказал, какие грибы сейчас можно собирать в лесу

Миколог рассказал, какие грибы сейчас можно собирать в лесу
Сезон сбора грибов в Центральной России продолжается. Октябрь предлагает любителям "тихой охоты" множество интересных находок. Миколог Максим Дьяков поделился информацией о грибах, которые можно встретить в лесах в это время года. Осенние опята Одним из самых популярных грибов, доступных для сбора в октябре, являются осенние опята.

Эти 4 внешних признака выдают явные проблемы со здоровьем – обратите на них внимание

Эти 4 внешних признака выдают явные проблемы со здоровьем – обратите на них внимание
Врачи из Официального колледжа подологов Кастилии-Ла-Манчи в Испании представили информацию о том, что состояние ног может быть показателем серьезных заболеваний. Было выделено четыре ключевых внешних признака, которые могут сигнализировать о проблемах со здоровьем. 1.

Одиночество вредит здоровью, но кто виноват? Ученые назвали главный источник несчастья

Одиночество вредит здоровью, но кто виноват? Ученые назвали главный источник несчастья
Главная причина несчастья одиноких людей – не отсутствие партнера, а постоянное социальное давление и критика со стороны семьи. Исследователи из Мичиганского университета и Университета управления Сингапура проанализировали данные почти 5 тысяч взрослых в США и Японии, сравнивая их удовлетворенность жизнью и физическое состояние на протяжении почти двух десятилетий.

Выбор читателей

10/10ПтнПенсия для Примадонны: стало известно, какую сумму Россия ежемесячно платит Алле Пугачевой 09/10ЧтвАстрологический “Джекпот”: Василиса Володина назвала знаки, которые сорвут самый большой куш за 30 лет 10/10ПтнНовый поворот в состоянии Збруева: что на самом деле скрывалось за жалобами актера 09/10ЧтвПодмосковье заключило соглашения на 6 млрд рублей на выставке "Золотая осень" 09/10ЧтвОксана Самойлова подала на развод с Джиганом 09/10ЧтвСекрет чистоты: как корейский подход к уборке изменит ваш дом и сэкономит время