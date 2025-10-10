Елена Воробей оказалась в тюрьме Тесты Самойлова разводится с Джиганом Игры Сонник

Пятница 10 октября

Пятница 10 октября
Ваши ноги "дергаются" по ночам? Ученые советуют не игнорировать этот симптом

Ваши ноги "дергаются" по ночам? Ученые советуют не игнорировать этот симптом
168

Неприятные ощущения в ногах в состоянии покоя, которые проходят только при движении, – это не просто каприз организма. Новое исследование показало, что синдром беспокойных ног может быть ранним сигналом о риске развития болезни Паркинсона.

Корейские ученые в течение 15 лет наблюдали за 20 тысячами человек и выяснили: у людей с СБН вероятность столкнуться с болезнью Паркинсона в будущем на 60% выше.

Исследование, опубликованное в авторитетном журнале JAMA Network Open, стало результатом 15-летних наблюдений за почти 20 тысячами человек. Результаты оказались статистически значимыми: среди участников с диагностированным СБН болезнь Паркинсона развилась у 1,6%, в то время как в контрольной группе — лишь у 1%. На первый взгляд разница невелика, но в масштабах популяции это серьезный сигнал.

Общий корень проблемы: дофамин

Что же связывает ночное подергивание ног и одно из самых грозных нейродегенеративных заболеваний? Ответ кроется в биохимии мозга, а именно — в работе дофаминовой системы.

Дофамин — это ключевой нейромедиатор, отвечающий за передачу сигналов, которые управляют нашими движениями, мотивацией и чувством удовольствия. Именно его дефицит приводит к нарушениям моторики при болезни Паркинсона. Оказалось, что СБН также тесно связан с дисфункцией дофаминовых рецепторов. Неприятные ощущения в ногах — покалывание, зуд, "ползание мурашек" — возникают из-за сбоя в передаче сигналов, который мозг пытается компенсировать движением.

Неожиданный вывод: может ли лечение снизить риски?

Поскольку оба состояния связаны с дофамином, для их лечения часто используют схожие препараты — агонисты дофаминовых рецепторов, которые имитируют действие этого вещества. Анализируя данные, ученые сделали еще одно важное открытие.

Среди пациентов с СБН, которые получали такую терапию, болезнь Паркинсона развивалась значительно реже: 0,5% против 2,1% у тех, кто не принимал эти лекарства. Это позволяет предположить, что своевременное лечение СБН может оказывать и нейропротекторный эффект, хотя этот механизм еще предстоит изучить подробнее.

Почему это важно?

Новое исследование заставляет пересмотреть отношение к синдрому беспокойных ног. Это не просто дискомфорт, мешающий спать, а потенциальный маркер глубоких нейрохимических процессов в мозге. Своевременное обращение к врачу и правильная диагностика могут не только улучшить качество жизни здесь и сейчас, но и, возможно, стать ключом к ранней профилактике более серьезных заболеваний в будущем.

Шоу-бизнес в Telegram

10 октября 2025, 19:28
Фото: freepik.com
RidLife✓ Надежный источник

