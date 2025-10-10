Новый поворот в состоянии Збруева: что на самом деле скрывалось за жалобами актера

Елена Воробей оказалась в тюрьме Тесты Самойлова разводится с Джиганом Игры Сонник

Топ новостей недели

Тело посылает 3 сигнала за 24 часа до отрыва тромба – не игнорируйте ихТело посылает 3 сигнала за 24 часа до отрыва тромба – не игнорируйте их Срочная операция: фаворитка Пугачевой попала в больницу из-за скандального интервью ПримадонныСрочная операция: фаворитка Пугачевой попала в больницу из-за скандального интервью Примадонны Ваш дневной сон портит всю ночь: сомнолог объяснил, как правильно дремать, чтобы не навредить себеВаш дневной сон портит всю ночь: сомнолог объяснил, как правильно дремать, чтобы не навредить себе "Тихий" симптом, на который все машут рукой: кардиолог рассказал, какое ощущение в ногах может говорить о проблемах с сердцем "Тихий" симптом, на который все машут рукой: кардиолог рассказал, какое ощущение в ногах может говорить о проблемах с сердцем

Лента новостей

Пятница 10 октября

17:22Новый поворот в состоянии Збруева: что на самом деле скрывалось за жалобами актера 16:25"Большой грех": Юлия Меньшова рассказала, почему пошла на аборт и вступила в конфликт с врачом 15:22Пенсия для Примадонны: стало известно, какую сумму Россия ежемесячно платит Алле Пугачевой 14:31Джоли раскрыла новые факты о нашумевшем разводе с Питтом – актриса требует от бывшего мужа деньги 13:51Мужчина хотел устроить романтичный сюрприз своей девушке и едва не получил сковородкой 12:31В Москве открыт завод крупномодульного домостроения – Собянин 12:22"Кубок Кремля – Гордость России!" укрепляет отношения между странами! 12:02Худрук "Эрмитажа" рассказал студентам о театральной профессии и искусстве 11:31Терапевт предупредила о риске отеков из-за алкоголя и сладостей – есть способ устранить проблему 09:50Юрист предупредил россиян о подводных камнях при дарении квартиры 09:05Лидия Федосеева-Шукшина была экстренно госпитализирована в Москве 06:23Синоптик ответил москвичам на вопрос о теплой погоде в октябре 03:48Ученый раскрыл одну простую привычку самых счастливых людей – это знание может изменить жизнь 00:11Кефир оказался эффективным защитником от кариеса – новое исследование 21:16Подмосковье заключило соглашения на 6 млрд рублей на выставке "Золотая осень" 21:06Пластырь от облысения: как подсластитель может ускорить рост волос 20:16Стало известно, сколько мясо надо употреблять мужчинам для здоровья сердца: ученые назвали новую норму 19:22Астрологический “Джекпот”: Василиса Володина назвала знаки, которые сорвут самый большой куш за 30 лет 18:26Минцифры опровергло масштабный фейк: слухи об отключении интернета в России не соответствуют действительности 17:18Оксана Самойлова подала на развод с Джиганом 16:34Секрет чистоты: как корейский подход к уборке изменит ваш дом и сэкономит время 15:36Врач назвала самую полезную и безопасную рыбу 13:36Дочь Брюса Уиллиса столкнулась с травлей из-за внешнего сходства с отцом 12:44Знаменитый ресторан "Золотой колос" на ВДНХ ждет вторая жизнь 12:34Собянин рассказал о развитии станкостроения и робототехники в Москве 11:31В Москве экстренно госпитализировали народного артиста РСФСР Александра Збруева 10:19В суде взыскали с Ксении Собчак долги по коммунальным платежам 08:5977-летнего Шуфутинского экстренно прооперировали на фоне подозрений на рак 06:51Психотерапевт назвала эффективные способы преодолеть "аппетитный кризис" осенью 03:44Россиян предупредили о рисках для здоровья из-за ношения распахнутой одежды в холод 00:28Как понять, что растение пора пересадить – 5 явных признаков 21:23Не только матрешки и икра: 6 российских продуктов, которые покорили мир 20:33Ваш второй мозг: как кишечник управляет здоровьем, кожей и настроением 19:35Три "золотых" правила приема лекарств от доктора Мясникова, которые должен знать каждый 18:18Незримая связь: как тревога матери передается ребенку 16:56Бренды Московской недели моды, которые стоит запомнить 16:26Дата рождения и деньги: какие числа мешают вам разбогатеть? 15:43Прорыв в лечении рака: российские ученые создают "умные" клетки для борьбы с опухолями 13:53Забытые на балконе цветочные горшки могут привести к штрафам и искам – юрист предупредила россиян 12:29Тимоти Шаламе кардинально изменил внешность ради роли в в третьей части "Дюны" 11:02Евгений Плющенко заявил о своей усталости от фигурного катания 09:58Россиянам назвали 5 оснований для отказа в выплате компенсации за затопленную квартиру 09:11Избыточное количество любой жидкости вредит почкам – хирург 06:37Из-за какой суммы долга по ЖКХ можно лишиться квартиры – пояснил специалист 03:52Эксперты назвали самый продаваемый самолет в истории 00:21Проблемам со сном после 40 лет найдено объяснение 20:47"Это позор": конкурс "Мисс Россия – 2025" обернулся громким скандалом 19:39"Лишать диплома и сажать в тюрьму!": доктор Мясников обрушился на противников статинов 18:07Что важно успеть сделать этим вечером, в день Феклы Заревницы, чтобы укрепить семью и привлечь удачу 17:26Елена Воробей попала в тюрьму
685
400
true
Dni.expert
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.expert»
235
35

Новый поворот в состоянии Збруева: что на самом деле скрывалось за жалобами актера

Новый поворот в состоянии Збруева: что на самом деле скрывалось за жалобами актера
35

История с недомоганием народного артиста Александра Збруева получила тревожное продолжение.

Стало известно, что 87-летнего актера срочно перевели из НИИ им. Склифосовского в профильный онкологический центр. Причиной, как сообщается, стало подозрение на опухоль, обнаруженное во время УЗИ. То, что начиналось как жалоба на слабость перед спектаклем, обернулось серьезной борьбой за здоровье легенды кино.

Изначально сообщалось, что 9 сентября Александру Збруеву стало плохо прямо перед выходом на сцену родного "Ленкома»" в спектакле "Вишневый сад". Актер жаловался на головокружение, и медики прописали ему постельный режим. Однако 7 октября ситуация потребовала экстренного вмешательства: артист сам поехал в больницу из-за сильных болей в животе.

Именно там, в ходе обследования, врачи и обнаружили новообразование. Для уточнения диагноза и проведения биопсии было принято решение о немедленном переводе в специализированную клинику. Сейчас вся страна замерла в ожидании и надежде.

Интеллигент с чертовщинкой в глазах: рождение героя поколения

Настоящая слава пришла к Збруеву в 60-е, когда советский кинематограф искал нового героя — молодого, умного, обаятельного, но с легкой хулиганской искрой. И Збруев идеально вписался в этот образ.

Его Дима Денисов в фильме "Мой младший брат" (1962) по повести Василия Аксенова стал кумиром для миллионов. Это был не плакатный комсомолец, а живой, сомневающийся, ищущий парень, который покорял своей искренностью.

Но настоящим всенародным любимцем его сделал образ Григория Ганжи в телефильме "Большая перемена" (1972). Его герой — молодой рабочий, задиристый, остроумный и невероятно обаятельный хулиган, который приходит в вечернюю школу и влюбляется в учительницу. Ганжа в исполнении Збруева был настолько живым и настоящим, что затмевал многих положительных персонажей. Фразы его героя ушли в народ, а сам актер навсегда закрепил за собой статус суперзвезды.

Верность "Ленкому" и голос эпохи

Несмотря на оглушительный успех в кино, главной любовью Збруева всегда оставался театр. Практически всю свою жизнь он прослужил в "Ленкоме", став одним из ведущих актеров легендарной труппы Марка Захарова.

Он играл в культовых спектаклях, определивших театральную жизнь страны на десятилетия вперед. Его роли в рок-операх "Звезда и смерть Хоакина Мурьеты" и "Юнона и Авось" стали знаковыми. В "Юноне" он был одним из первых исполнителей роли графа Резанова, а позже блистательно играл Рассказчика. Его голос, его пластика, его энергия стали неотъемлемой частью этих великих постановок.

Драматург человеческих душ: от романтика к трагику

С возрастом Збруев доказал, что он не заложник одного амплуа. Он с легкостью перешел от ролей романтических героев к сложным, драматическим образам. Одной из вершин его актерского мастерства стала роль инженера Тимошина в фильме "Ты у меня одна" (1993). Это пронзительная история о простом человеке, который в эпоху перемен и крушения идеалов встает перед мучительным выбором между верностью жене и соблазном новой, богатой жизни. Збруев сыграл не просто мужчину, он сыграл целое поколение, растерянное, но пытающееся сохранить в себе что-то настоящее. Его герой, бегущий под дождем под песню Юрия Визбора, стал символом несломленного духа.

Он продолжал активно сниматься и в новом веке, появляясь в таких фильмах, как "Бедная Саша" и "Кино про Алексеева", каждый раз доказывая свой высочайший профессионализм. Ранее мы рассказывали, что Александра Збруева госпитализировали.

Шоу-бизнес в Telegram

10 октября 2025, 17:22
Александр Збруев. Фото: Youtube / @centralnoetelevidenie
Telegram / @mash✓ Надежный источник

По теме

В Москве экстренно госпитализировали народного артиста РСФСР Александра Збруева

"Большой грех": Юлия Меньшова рассказала, почему пошла на аборт и вступила в конфликт с врачом

"Большой грех": Юлия Меньшова рассказала, почему пошла на аборт и вступила в конфликт с врачом
Откровение Меньшовой – это не только личная драма, но и история о столкновении двух позиций: права женщины на выбор и морального осуждения, с которым она столкнулась в лице врача. По словам телеведущей, вторая беременность наступила очень быстро после рождения первого ребенка, и она оказалась морально и физически не готова к этому.

Пенсия для Примадонны: стало известно, какую сумму Россия ежемесячно платит Алле Пугачевой

Пенсия для Примадонны: стало известно, какую сумму Россия ежемесячно платит Алле Пугачевой
Журналисты выяснили, какие выплаты приходят на банковскую карту народной артистки СССР и почему закон полностью на ее стороне. Вопрос о законности получения пенсии Аллой Пугачевой, проживающей за пределами России, имеет однозначный ответ с юридической точки зрения.

Джоли раскрыла новые факты о нашумевшем разводе с Питтом – актриса требует от бывшего мужа деньги

Джоли раскрыла новые факты о нашумевшем разводе с Питтом – актриса требует от бывшего мужа деньги
Анджелина Джоли раскрыла новые детали своего развода с Брэдом Питтом. Пара объявила о своем расставании в 2016 году, однако процесс официального развода затянулся на долгие годы, завершившись только в декабре 2024 года.

Мужчина хотел устроить романтичный сюрприз своей девушке и едва не получил сковородкой

Мужчина хотел устроить романтичный сюрприз своей девушке и едва не получил сковородкой
Пользователь Reddit с ником поделился забавной и в то же время пугающей историей о том, как его попытка устроить романтический сюрприз для своей девушки чуть не закончилась травмой. По словам мужчины, его избранница часто высказывала желание получать неожиданные романтические жесты, и он решил, что пришло время сделать что-то особенное.

Терапевт предупредила о риске отеков из-за алкоголя и сладостей – есть способ устранить проблему

Терапевт предупредила о риске отеков из-за алкоголя и сладостей – есть способ устранить проблему
Отеки по утрам – это проблема, знакомая многим. Они могут вызывать дискомфорт и портить внешний вид. Однако важно понимать, что отеки — это не только эстетическая проблема, но и сигнал о возможных нарушениях в организме.

Выбор читателей

08/10СрдТри "золотых" правила приема лекарств от доктора Мясникова, которые должен знать каждый 09/10ЧтвАстрологический “Джекпот”: Василиса Володина назвала знаки, которые сорвут самый большой куш за 30 лет 09/10Чтв77-летнего Шуфутинского экстренно прооперировали на фоне подозрений на рак 09/10ЧтвВ Москве экстренно госпитализировали народного артиста РСФСР Александра Збруева 08/10СрдНе только матрешки и икра: 6 российских продуктов, которые покорили мир 08/10СрдВаш второй мозг: как кишечник управляет здоровьем, кожей и настроением