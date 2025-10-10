Елена Воробей оказалась в тюрьме Тесты Самойлова разводится с Джиганом Игры Сонник

Топ новостей недели

Тело посылает 3 сигнала за 24 часа до отрыва тромба – не игнорируйте ихТело посылает 3 сигнала за 24 часа до отрыва тромба – не игнорируйте их Срочная операция: фаворитка Пугачевой попала в больницу из-за скандального интервью ПримадонныСрочная операция: фаворитка Пугачевой попала в больницу из-за скандального интервью Примадонны Ваш дневной сон портит всю ночь: сомнолог объяснил, как правильно дремать, чтобы не навредить себеВаш дневной сон портит всю ночь: сомнолог объяснил, как правильно дремать, чтобы не навредить себе "Тихий" симптом, на который все машут рукой: кардиолог рассказал, какое ощущение в ногах может говорить о проблемах с сердцем "Тихий" симптом, на который все машут рукой: кардиолог рассказал, какое ощущение в ногах может говорить о проблемах с сердцем

Лента новостей

Пятница 10 октября

16:25"Большой грех": Юлия Меньшова рассказала, почему пошла на аборт и вступила в конфликт с врачом 15:22Пенсия для Примадонны: стало известно, какую сумму Россия ежемесячно платит Алле Пугачевой 14:31Джоли раскрыла новые факты о нашумевшем разводе с Питтом – актриса требует от бывшего мужа деньги 13:51Мужчина хотел устроить романтичный сюрприз своей девушке и едва не получил сковородкой 12:31В Москве открыт завод крупномодульного домостроения – Собянин 12:22"Кубок Кремля – Гордость России!" укрепляет отношения между странами! 12:02Худрук "Эрмитажа" рассказал студентам о театральной профессии и искусстве 11:31Терапевт предупредила о риске отеков из-за алкоголя и сладостей – есть способ устранить проблему 09:50Юрист предупредил россиян о подводных камнях при дарении квартиры 09:05Лидия Федосеева-Шукшина была экстренно госпитализирована в Москве 06:23Синоптик ответил москвичам на вопрос о теплой погоде в октябре 03:48Ученый раскрыл одну простую привычку самых счастливых людей – это знание может изменить жизнь 00:11Кефир оказался эффективным защитником от кариеса – новое исследование 21:16Подмосковье заключило соглашения на 6 млрд рублей на выставке "Золотая осень" 21:06Пластырь от облысения: как подсластитель может ускорить рост волос 20:16Стало известно, сколько мясо надо употреблять мужчинам для здоровья сердца: ученые назвали новую норму 19:22Астрологический “Джекпот”: Василиса Володина назвала знаки, которые сорвут самый большой куш за 30 лет 18:26Минцифры опровергло масштабный фейк: слухи об отключении интернета в России не соответствуют действительности 17:18Оксана Самойлова подала на развод с Джиганом 16:34Секрет чистоты: как корейский подход к уборке изменит ваш дом и сэкономит время 15:36Врач назвала самую полезную и безопасную рыбу 13:36Дочь Брюса Уиллиса столкнулась с травлей из-за внешнего сходства с отцом 12:44Знаменитый ресторан "Золотой колос" на ВДНХ ждет вторая жизнь 12:34Собянин рассказал о развитии станкостроения и робототехники в Москве 11:31В Москве экстренно госпитализировали народного артиста РСФСР Александра Збруева 10:19В суде взыскали с Ксении Собчак долги по коммунальным платежам 08:5977-летнего Шуфутинского экстренно прооперировали на фоне подозрений на рак 06:51Психотерапевт назвала эффективные способы преодолеть "аппетитный кризис" осенью 03:44Россиян предупредили о рисках для здоровья из-за ношения распахнутой одежды в холод 00:28Как понять, что растение пора пересадить – 5 явных признаков 21:23Не только матрешки и икра: 6 российских продуктов, которые покорили мир 20:33Ваш второй мозг: как кишечник управляет здоровьем, кожей и настроением 19:35Три "золотых" правила приема лекарств от доктора Мясникова, которые должен знать каждый 18:18Незримая связь: как тревога матери передается ребенку 16:56Бренды Московской недели моды, которые стоит запомнить 16:26Дата рождения и деньги: какие числа мешают вам разбогатеть? 15:43Прорыв в лечении рака: российские ученые создают "умные" клетки для борьбы с опухолями 13:53Забытые на балконе цветочные горшки могут привести к штрафам и искам – юрист предупредила россиян 12:29Тимоти Шаламе кардинально изменил внешность ради роли в в третьей части "Дюны" 11:02Евгений Плющенко заявил о своей усталости от фигурного катания 09:58Россиянам назвали 5 оснований для отказа в выплате компенсации за затопленную квартиру 09:11Избыточное количество любой жидкости вредит почкам – хирург 06:37Из-за какой суммы долга по ЖКХ можно лишиться квартиры – пояснил специалист 03:52Эксперты назвали самый продаваемый самолет в истории 00:21Проблемам со сном после 40 лет найдено объяснение 20:47"Это позор": конкурс "Мисс Россия – 2025" обернулся громким скандалом 19:39"Лишать диплома и сажать в тюрьму!": доктор Мясников обрушился на противников статинов 18:07Что важно успеть сделать этим вечером, в день Феклы Заревницы, чтобы укрепить семью и привлечь удачу 17:26Елена Воробей попала в тюрьму 17:21Дело не в стрессе и не в гаджетах: наука нашла настоящую причину вашей бессонницы
685
400
true
Dni.expert
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.expert»
235
35

"Большой грех": Юлия Меньшова рассказала, почему пошла на аборт и вступила в конфликт с врачом

"Большой грех": Юлия Меньшова рассказала, почему пошла на аборт и вступила в конфликт с врачом
205

Откровение Меньшовой – это не только личная драма, но и история о столкновении двух позиций: права женщины на выбор и морального осуждения, с которым она столкнулась в лице врача.

По словам телеведущей, вторая беременность наступила очень быстро после рождения первого ребенка, и она оказалась морально и физически не готова к этому. Меньшова подчеркнула, насколько тяжелым был для нее этот выбор, и попыталась донести до аудитории глубину эмоций, которые испытывает женщина в подобной ситуации.

"Это такое мучительное решение. Вы не можете себе представить, что переживает женщина, которая идет на эту процедуру", — поделилась она.

Столкновение с осуждением

Особую остроту ее воспоминаниям придал эпизод, произошедший в женской консультации. Врач-мужчина, к которому она обратилась, вместо поддержки попытался отговорить ее от прерывания беременности, апеллируя к моральным и религиозным нормам.

По словам Меньшовой, доктор назвал аборт "большим грехом", что вызвало у нее волну возмущения. Она ярко описала свою реакцию на попытку осудить ее в один из самых уязвимых моментов жизни: "Ты офонарел? Ты меня сейчас осуждаешь? Ты можешь себе представить, что я проживаю сейчас?" — вспомнила свои слова телеведущая, подчеркнув неэтичность и бесчувственность такого подхода со стороны медицинского работника.

Это признание Юлии Меньшовой проливает свет не только на ее личную историю, но и на общественную проблему, с которой сталкиваются многие женщины: давление и осуждение в ситуации, требующей максимальной поддержки и такта.

Шоу-бизнес в Telegram

10 октября 2025, 16:25
Юлия Меньшова. Фото: Youtube / @Metametrica
Youtube / @Metametrica✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Что убитая горем Меньшова положила в гроб к отцу на похоронах

Фото: Дни.ру/ Феликс Грозданов
Фото: Дни.ру/ Феликс Грозданов
Фото: Дни.ру/ Феликс Грозданов
Фото: Дни.ру/ Феликс Грозданов

По теме

Как выглядит могила Владимира Меньшова через пять лет после похорон

Пенсия для Примадонны: стало известно, какую сумму Россия ежемесячно платит Алле Пугачевой

Пенсия для Примадонны: стало известно, какую сумму Россия ежемесячно платит Алле Пугачевой
Журналисты выяснили, какие выплаты приходят на банковскую карту народной артистки СССР и почему закон полностью на ее стороне. Вопрос о законности получения пенсии Аллой Пугачевой, проживающей за пределами России, имеет однозначный ответ с юридической точки зрения.

Джоли раскрыла новые факты о нашумевшем разводе с Питтом – актриса требует от бывшего мужа деньги

Джоли раскрыла новые факты о нашумевшем разводе с Питтом – актриса требует от бывшего мужа деньги
Анджелина Джоли раскрыла новые детали своего развода с Брэдом Питтом. Пара объявила о своем расставании в 2016 году, однако процесс официального развода затянулся на долгие годы, завершившись только в декабре 2024 года.

Мужчина хотел устроить романтичный сюрприз своей девушке и едва не получил сковородкой

Мужчина хотел устроить романтичный сюрприз своей девушке и едва не получил сковородкой
Пользователь Reddit с ником поделился забавной и в то же время пугающей историей о том, как его попытка устроить романтический сюрприз для своей девушки чуть не закончилась травмой. По словам мужчины, его избранница часто высказывала желание получать неожиданные романтические жесты, и он решил, что пришло время сделать что-то особенное.

Терапевт предупредила о риске отеков из-за алкоголя и сладостей – есть способ устранить проблему

Терапевт предупредила о риске отеков из-за алкоголя и сладостей – есть способ устранить проблему
Отеки по утрам – это проблема, знакомая многим. Они могут вызывать дискомфорт и портить внешний вид. Однако важно понимать, что отеки — это не только эстетическая проблема, но и сигнал о возможных нарушениях в организме.

Юрист предупредил россиян о подводных камнях при дарении квартиры

Юрист предупредил россиян о подводных камнях при дарении квартиры
Дарение недвижимости – это популярный способ передачи квартиры близким людям при жизни. Однако, как показывает практика, этот процесс может оказаться не таким простым, как кажется на первый взгляд.

Выбор читателей

08/10СрдТри "золотых" правила приема лекарств от доктора Мясникова, которые должен знать каждый 09/10ЧтвАстрологический “Джекпот”: Василиса Володина назвала знаки, которые сорвут самый большой куш за 30 лет 09/10Чтв77-летнего Шуфутинского экстренно прооперировали на фоне подозрений на рак 09/10ЧтвВ Москве экстренно госпитализировали народного артиста РСФСР Александра Збруева 08/10СрдНе только матрешки и икра: 6 российских продуктов, которые покорили мир 08/10СрдВаш второй мозг: как кишечник управляет здоровьем, кожей и настроением