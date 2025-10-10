Пенсия для Примадонны: стало известно, какую сумму Россия ежемесячно платит Алле Пугачевой

Журналисты выяснили, какие выплаты приходят на банковскую карту народной артистки СССР и почему закон полностью на ее стороне.

Вопрос о законности получения пенсии Аллой Пугачевой, проживающей за пределами России, имеет однозначный ответ с юридической точки зрения. Как поясняют эксперты, российское законодательство не предусматривает прекращения пенсионных выплат в связи со сменой места жительства, совершением преступлений или даже признанием лица иностранным агентом.

"Выезд за границу не лишает человека права на получение пенсии, — комментирует адвокат Сергей Романов. — Пенсионные выплаты прекращаются только в связи со смертью получателя или утратой обстоятельств для их назначения".

Для управления финансовыми делами на родине у артистки есть доверенное лицо, которое занимается оплатой счетов, налогов на имущество и решением прочих административных вопросов.

От мифов к фактам

В прошлом неоднократно появлялась информация о якобы незначительной пенсии Примадонны в размере 10–15 тысяч рублей. Однако эти данные неактуальны. Реальный размер выплат формируется из нескольких компонентов и значительно выше.

Расчет строится на двух ключевых элементах:

Страховая пенсия. Базовая часть, которая для московских пенсионеров доводится до уровня городского социального стандарта. Компенсационная выплата для деятелей искусств. С 2018 года пенсионеры, проживающие в Москве и имеющие звание "народный" или "заслуженный артист", получают значительную ежемесячную прибавку. В 2025 году ее размер составляет 41 995 рублей. Эта сумма ежегодно индексируется и выплачивается независимо от того, продолжает ли пенсионер работать.

Таким образом, минимальный размер ежемесячной пенсии Аллы Пугачевой составляет около 67 тысяч рублей.

Стоит отметить, что артистке также могло бы полагаться дополнительное материальное обеспечение (ДМО) за государственные награды (орден "За заслуги перед Отечеством" и Госпремия РФ), что добавило бы еще около 29 тысяч рублей. Однако ДМО начисляется только неработающим пенсионерам. Поскольку Алла Пугачева продолжает получать доход от прослушивания ее музыки на стриминговых сервисах, эта надбавка ей не положена.

Контекст: капля в море личных финансов

Хотя сумма в 67 тысяч рублей является существенной по общероссийским меркам, в финансовой структуре самой артистки она играет незначительную роль. Этих средств, вероятно, недостаточно даже для полного покрытия ежемесячных расходов на содержание ее российских активов.

В собственности Пугачевой остаются элитная квартира в Москве (304 кв. м) и два земельных участка в Подмосковье. Кроме того, ее доверенные лица курируют содержание недвижимости семьи, включая замок в деревне Грязь.

Для самой артистки пенсия не является основным источником дохода. По данным Forbes, только за период с 2005 по 2015 год ее заработок составил более $40 млн. Грамотно инвестированный капитал позволяет ей и ее семье вести обеспеченный образ жизни, не завися от государственных выплат.