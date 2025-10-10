Джоли раскрыла новые факты о нашумевшем разводе с Питтом – актриса требует от бывшего мужа деньги

Анджелина Джоли раскрыла новые детали своего развода с Брэдом Питтом.

Пара объявила о своем расставании в 2016 году, однако процесс официального развода затянулся на долгие годы, завершившись только в декабре 2024 года. В центре текущих событий оказалась их совместная винодельня Château Miraval, которая стала предметом судебного разбирательства.

В своих новых заявлениях Джоли отметила, что после расставания она предоставила Питту доступ к их совместной недвижимости как в Лос-Анджелесе, так и во Франции. Это решение, по словам актрисы, было принято из желания облегчить его переживания в этот сложный период. Она также подчеркнула, что не требовала от бывшего супруга финансовой поддержки и была вынуждена продать свою долю в винодельне, чтобы обеспечить своих детей.

Джоли выразила сожаление по поводу того, что Château Miraval стало для нее и детей местом болезненных воспоминаний. Она отметила, что после развода они больше не посещали это место. Актриса также напомнила, что еще в 2017 году предлагала Питту выкупить ее долю, но переговоры зашли в тупик из-за сильной эмоциональной привязанности к этому месту, где пара провела много счастливых моментов.

В ответ на иск Питта о доступе к ее личной переписке Джоли потребовала от него 33 тысячи долларов для покрытия судебных расходов, сообщает женский журнал Клео.ру. Она указала на то, что неоднократно просила его прекратить давление и отказаться от доступа к ее личной информации. Джоли считает, что такие действия экс-супруга нарушают ее право на личную жизнь.

История с винодельней продолжается уже несколько лет. Château Miraval была приобретена Джоли и Питтом в 2008 году, и в 2022 году актриса продала свою долю предпринимателю Юрию Шефлеру. Однако Питт считает эту сделку недействительной, утверждая, что она нарушает их предварительные договоренности.

На фоне этих разбирательств сохраняется напряженность между Питтом и детьми. Известно, что две дочери актрисы уже отказались от фамилии отца. Тем временем сам Брэд Питт продолжает строить свою жизнь: ему недавно исполнился 61 год, и он встречается с дизайнером украшений Инес де Рамон. Анджелина же, по слухам, поддерживает отношения с давним другом Джонни Деппом.