Пятница 10 октября

Пятница 10 октября
Мужчина хотел устроить романтичный сюрприз своей девушке и едва не получил сковородкой

Мужчина хотел устроить романтичный сюрприз своей девушке и едва не получил сковородкой
141

Пользователь Reddit с ником поделился забавной и в то же время пугающей историей о том, как его попытка устроить романтический сюрприз для своей девушки чуть не закончилась травмой.

По словам мужчины, его избранница часто высказывала желание получать неожиданные романтические жесты, и он решил, что пришло время сделать что-то особенное.

"Я подумал, что устроить ужин-сюрприз у нее дома с ее любимыми блюдами и свечами было бы отличной идеей. План был прост: она вернется с работы, а я уже буду ждать ее, все приготовив. Романтично, не так ли?", — описывает он свои намерения. С помощью запасных ключей, которые девушка оставила у него несколько месяцев назад, парень смог беспрепятственно проникнуть в ее квартиру и начать готовиться к сюрпризу.

Когда он накрыл стол и подготовил все необходимое, он услышал звук за дверью. Сердце забилось быстрее — он понял, что его девушка вот-вот войдет в квартиру. «Я окончательно разволновался, приглушил свет еще сильнее и спрятался за стойкой, думая, что сейчас выскочу и скажу что-нибудь милое, например: "Сюрприз!"», — вспоминает он.

Но когда дверь открылась, его план пошел наперекосяк. Девушка, увидев темноту и мелькающий свет свечей, испугалась до смерти. Она бросила свою сумку и схватила первое, что попалось под руку — сковородку! «Она замахнулась на меня, прежде чем я успел хоть что-то сказать. Я пригнулся, чуть не уронив еду, и закричал: "Это я! Это я!", — рассказал юзер.

В этот момент между ними наступила тишина, которая казалась вечностью. Девушка, осознав ситуацию, разрыдалась от страха и начала ругать своего бойфренда за то, что он так ее испугал. Как оказалось, она заметила свет свечей еще с улицы и решила, что в квартире происходит что-то странное. Однако после того как эмоции улеглись, она смогла посмеяться над этой ситуацией.

Эта история не единственная на Reddit о романтических сюрпризах, которые обернулись неожиданными последствиями. Другой пользователь также делился опытом, когда его попытка сделать девушке завтрак в постель закончилась довольно неприятно — он сломал запястье. Эти случаи напоминают нам о том, что даже самые лучшие намерения могут привести к забавным или даже опасным ситуациям.

10 октября 2025, 13:51
Фото: Freepik
Reddit ✓ Надежный источник

