Терапевт предупредила о риске отеков из-за алкоголя и сладостей – есть способ устранить проблему

Пятница 10 октября

11:31Терапевт предупредила о риске отеков из-за алкоголя и сладостей – есть способ устранить проблему 09:50Юрист предупредил россиян о подводных камнях при дарении квартиры 09:05Лидия Федосеева-Шукшина была экстренно госпитализирована в Москве 06:23Синоптик ответил москвичам на вопрос о теплой погоде в октябре 03:48Ученый раскрыл одну простую привычку самых счастливых людей – это знание может изменить жизнь 00:11Кефир оказался эффективным защитником от кариеса – новое исследование 21:16Подмосковье заключило соглашения на 6 млрд рублей на выставке "Золотая осень" 21:06Пластырь от облысения: как подсластитель может ускорить рост волос 20:16Стало известно, сколько мясо надо употреблять мужчинам для здоровья сердца: ученые назвали новую норму 19:22Астрологический “Джекпот”: Василиса Володина назвала знаки, которые сорвут самый большой куш за 30 лет 18:26Минцифры опровергло масштабный фейк: слухи об отключении интернета в России не соответствуют действительности 17:18Оксана Самойлова подала на развод с Джиганом 16:34Секрет чистоты: как корейский подход к уборке изменит ваш дом и сэкономит время 15:36Врач назвала самую полезную и безопасную рыбу 13:36Дочь Брюса Уиллиса столкнулась с травлей из-за внешнего сходства с отцом 12:44Знаменитый ресторан "Золотой колос" на ВДНХ ждет вторая жизнь 12:34Собянин рассказал о развитии станкостроения и робототехники в Москве 11:31В Москве экстренно госпитализировали народного артиста РСФСР Александра Збруева 10:19В суде взыскали с Ксении Собчак долги по коммунальным платежам 08:5977-летнего Шуфутинского экстренно прооперировали на фоне подозрений на рак 06:51Психотерапевт назвала эффективные способы преодолеть "аппетитный кризис" осенью 03:44Россиян предупредили о рисках для здоровья из-за ношения распахнутой одежды в холод 00:28Как понять, что растение пора пересадить – 5 явных признаков 21:23Не только матрешки и икра: 6 российских продуктов, которые покорили мир 20:33Ваш второй мозг: как кишечник управляет здоровьем, кожей и настроением 19:35Три "золотых" правила приема лекарств от доктора Мясникова, которые должен знать каждый 18:18Незримая связь: как тревога матери передается ребенку 16:56Бренды Московской недели моды, которые стоит запомнить 16:26Дата рождения и деньги: какие числа мешают вам разбогатеть? 15:43Прорыв в лечении рака: российские ученые создают "умные" клетки для борьбы с опухолями 13:53Забытые на балконе цветочные горшки могут привести к штрафам и искам – юрист предупредила россиян 12:29Тимоти Шаламе кардинально изменил внешность ради роли в в третьей части "Дюны" 11:02Евгений Плющенко заявил о своей усталости от фигурного катания 09:58Россиянам назвали 5 оснований для отказа в выплате компенсации за затопленную квартиру 09:11Избыточное количество любой жидкости вредит почкам – хирург 06:37Из-за какой суммы долга по ЖКХ можно лишиться квартиры – пояснил специалист 03:52Эксперты назвали самый продаваемый самолет в истории 00:21Проблемам со сном после 40 лет найдено объяснение 20:47"Это позор": конкурс "Мисс Россия – 2025" обернулся громким скандалом 19:39"Лишать диплома и сажать в тюрьму!": доктор Мясников обрушился на противников статинов 18:07Что важно успеть сделать этим вечером, в день Феклы Заревницы, чтобы укрепить семью и привлечь удачу 17:26Елена Воробей попала в тюрьму 17:21Дело не в стрессе и не в гаджетах: наука нашла настоящую причину вашей бессонницы 17:07В ноябре в Подмосковье откроют путепровод на Ярославском шоссе 16:32"Голубая кровь" существует? Ученые проверили ДНК королей и получили ответ 16:28Какую индейку выбрать для первого прикорма? Клео.ру запустил голосование для родителей 15:35Молчаливые пожиратели энергии: какие приборы нужно отключать из розетки, чтобы сэкономить деньги и избежать беды 14:35Полина Диброва сильно похудела после громкого развода – стресс сказался на форме 13:25Молодая девушка раскрыла главную причину выбора мужчины старше ее на 15 лет – критерий вас удивит 11:16"Локальный культурный код – это неповторимый синтез традиций, ценностей и особенностей восприятия мира": выставка "Родные мотивы" на BRICS+ Fashion Summit
Терапевт предупредила о риске отеков из-за алкоголя и сладостей – есть способ устранить проблему

Терапевт предупредила о риске отеков из-за алкоголя и сладостей – есть способ устранить проблему
95

Отеки по утрам – это проблема, знакомая многим. Они могут вызывать дискомфорт и портить внешний вид.

Однако важно понимать, что отеки — это не только эстетическая проблема, но и сигнал о возможных нарушениях в организме. В этой статье мы рассмотрим причины отеков, их связь с образом жизни и предложим несколько рекомендаций по их устранению.

Причины появления отеков

1. Употребление алкоголя

Алкоголь — один из основных факторов, способствующих появлению отеков. Врач-терапевт Станислава Чечулина отмечает, что спиртные напитки приводят к обезвоживанию, что заставляет организм удерживать жидкость. Кроме того, алкоголь расширяет сосуды, что также способствует выходу жидкости в ткани. Даже умеренное употребление алкоголя может вызывать отеки, и многие люди замечают изменения в своем внешнем виде после вечеринки или праздника.

2. Питание и соль

Соль — еще один "виновник" отеков. Избыточное потребление соленых продуктов повышает уровень натрия в крови, что приводит к задержке жидкости в организме. Это может быть причиной отечности, особенно на лице и конечностях. Также сладости, такие как пирожные и газированные напитки, могут нарушать водно-солевой баланс и вызывать отеки. Острая пища также может усиливать жажду, что приводит к увеличению потребления жидкости.

3. Заболевания

Иногда отеки могут быть симптомами заболеваний. Например, они могут указывать на проблемы с сердцем или заболевания почек. Отеки на ногах могут возникать при варикозе или тромбозе. Если отеки продолжаются длительное время или сопровождаются другими симптомами, важно обратиться к врачу для диагностики.

Как избавиться от отеков?

1. Изменение образа жизни

Первый шаг к уменьшению отеков — это пересмотр образа жизни. Уменьшите потребление алкоголя и соленых продуктов, а также старайтесь избегать сладостей и острой пищи. Это поможет нормализовать водно-солевой баланс и снизить вероятность появления отеков.

2. Увлажнение

Несмотря на то что отеки могут возникать из-за задержки жидкости, важно пить достаточное количество воды. Это поможет организму избавиться от лишней соли и токсинов. Рекомендуется пить не менее 1,5-2 литров воды в день.

3. Физическая активность

Регулярные физические нагрузки способствуют улучшению кровообращения и лимфотока, что помогает предотвратить отеки. Простые упражнения, такие как прогулки или легкая зарядка, могут значительно улучшить общее состояние организма.

10 октября 2025, 11:31
Фото: Freepik
Лента.ру✓ Надежный источник

Юрист предупредил россиян о подводных камнях при дарении квартиры

Юрист предупредил россиян о подводных камнях при дарении квартиры
Дарение недвижимости – это популярный способ передачи квартиры близким людям при жизни. Однако, как показывает практика, этот процесс может оказаться не таким простым, как кажется на первый взгляд.

Лидия Федосеева-Шукшина была экстренно госпитализирована в Москве

Лидия Федосеева-Шукшина была экстренно госпитализирована в Москве
Лидия Федосеева-Шукшина была экстренно госпитализирована в Москве из-за острых болей в сердце. Лидия Федосеева-Шукшина была экстренно госпитализирована в Москве из-за острых болей в сердце.

Синоптик ответил москвичам на вопрос о теплой погоде в октябре

Синоптик ответил москвичам на вопрос о теплой погоде в октябре
В октябре москвичи могут рассчитывать на довольно холодную погоду, с температурой, колеблющейся в пределах 5 градусов выше нуля. Это заявление сделал синоптик прогностического центра "Метео" Александр Ильин.

Ученый раскрыл одну простую привычку самых счастливых людей – это знание может изменить жизнь

Ученый раскрыл одну простую привычку самых счастливых людей – это знание может изменить жизнь
Счастье – это состояние, к которому стремится каждый из нас. Но что же делает людей поистине счастливыми? Профессор Гарвардского университета Артур Брукс в своем недавнем интервью с изданием Vanitatis раскрыл одну простую привычку, объединяющую всех счастливых людей.

Кефир оказался эффективным защитником от кариеса – новое исследование

Кефир оказался эффективным защитником от кариеса – новое исследование
Совсем недавно привычный нам молочный продукт – кефир – привлек внимание ученых как потенциальный защитник от кариеса и воспалений десен. В обзорной статье, опубликованной в журнале Dentistry Journal, исследователи представили данные о том, что регулярное употребление кефира может значительно снизить риск развития этих стоматологических заболеваний.

