Лидия Федосеева-Шукшина была экстренно госпитализирована в Москве

Лента новостей

Пятница 10 октября

09:05Лидия Федосеева-Шукшина была экстренно госпитализирована в Москве 06:23Синоптик ответил москвичам на вопрос о теплой погоде в октябре 03:48Ученый раскрыл одну простую привычку самых счастливых людей – это знание может изменить жизнь 00:11Кефир оказался эффективным защитником от кариеса – новое исследование 21:16Подмосковье заключило соглашения на 6 млрд рублей на выставке "Золотая осень" 21:06Пластырь от облысения: как подсластитель может ускорить рост волос 20:16Стало известно, сколько мясо надо употреблять мужчинам для здоровья сердца: ученые назвали новую норму 19:22Астрологический “Джекпот”: Василиса Володина назвала знаки, которые сорвут самый большой куш за 30 лет 18:26Минцифры опровергло масштабный фейк: слухи об отключении интернета в России не соответствуют действительности 17:18Оксана Самойлова подала на развод с Джиганом 16:34Секрет чистоты: как корейский подход к уборке изменит ваш дом и сэкономит время 15:36Врач назвала самую полезную и безопасную рыбу 13:36Дочь Брюса Уиллиса столкнулась с травлей из-за внешнего сходства с отцом 12:44Знаменитый ресторан "Золотой колос" на ВДНХ ждет вторая жизнь 12:34Собянин рассказал о развитии станкостроения и робототехники в Москве 11:31В Москве экстренно госпитализировали народного артиста РСФСР Александра Збруева 10:19В суде взыскали с Ксении Собчак долги по коммунальным платежам 08:5977-летнего Шуфутинского экстренно прооперировали на фоне подозрений на рак 06:51Психотерапевт назвала эффективные способы преодолеть "аппетитный кризис" осенью 03:44Россиян предупредили о рисках для здоровья из-за ношения распахнутой одежды в холод 00:28Как понять, что растение пора пересадить – 5 явных признаков 21:23Не только матрешки и икра: 6 российских продуктов, которые покорили мир 20:33Ваш второй мозг: как кишечник управляет здоровьем, кожей и настроением 19:35Три "золотых" правила приема лекарств от доктора Мясникова, которые должен знать каждый 18:18Незримая связь: как тревога матери передается ребенку 16:56Бренды Московской недели моды, которые стоит запомнить 16:26Дата рождения и деньги: какие числа мешают вам разбогатеть? 15:43Прорыв в лечении рака: российские ученые создают "умные" клетки для борьбы с опухолями 13:53Забытые на балконе цветочные горшки могут привести к штрафам и искам – юрист предупредила россиян 12:29Тимоти Шаламе кардинально изменил внешность ради роли в в третьей части "Дюны" 11:02Евгений Плющенко заявил о своей усталости от фигурного катания 09:58Россиянам назвали 5 оснований для отказа в выплате компенсации за затопленную квартиру 09:11Избыточное количество любой жидкости вредит почкам – хирург 06:37Из-за какой суммы долга по ЖКХ можно лишиться квартиры – пояснил специалист 03:52Эксперты назвали самый продаваемый самолет в истории 00:21Проблемам со сном после 40 лет найдено объяснение 20:47"Это позор": конкурс "Мисс Россия – 2025" обернулся громким скандалом 19:39"Лишать диплома и сажать в тюрьму!": доктор Мясников обрушился на противников статинов 18:07Что важно успеть сделать этим вечером, в день Феклы Заревницы, чтобы укрепить семью и привлечь удачу 17:26Елена Воробей попала в тюрьму 17:21Дело не в стрессе и не в гаджетах: наука нашла настоящую причину вашей бессонницы 17:07В ноябре в Подмосковье откроют путепровод на Ярославском шоссе 16:32"Голубая кровь" существует? Ученые проверили ДНК королей и получили ответ 16:28Какую индейку выбрать для первого прикорма? Клео.ру запустил голосование для родителей 15:35Молчаливые пожиратели энергии: какие приборы нужно отключать из розетки, чтобы сэкономить деньги и избежать беды 14:35Полина Диброва сильно похудела после громкого развода – стресс сказался на форме 13:25Молодая девушка раскрыла главную причину выбора мужчины старше ее на 15 лет – критерий вас удивит 11:16"Локальный культурный код – это неповторимый синтез традиций, ценностей и особенностей восприятия мира": выставка "Родные мотивы" на BRICS+ Fashion Summit 11:14Сергей Собянин поздравил Владимира Путина с днем рождения 11:06Как подготовить питомцев к холодному сезону с помощью городских онлайн-сервисов
Лидия Федосеева-Шукшина была экстренно госпитализирована в Москве

Лидия Федосеева-Шукшина была экстренно госпитализирована в Москве
73

Лидия Федосеева-Шукшина была экстренно госпитализирована в Москве из-за острых болей в сердце.

Лидия Федосеева-Шукшина была экстренно госпитализирована в Москве из-за острых болей в сердце. В свои 87 лет легендарная актриса и народная артистка России продолжает оставаться знаковой фигурой в российском кинематографе, однако ее здоровье вызывает серьезные опасения. В последние годы актрису беспокоит повышенное давление, что стало причиной обращения за медицинской помощью.

Состояние Лидии Николаевны оценивалось как среднее, когда ее доставили в больницу. По информации из телеграм-канала Mash, актриса испытывает не только боли в сердце, но и сильную одышку, а также проблемы с опорно-двигательным аппаратом. Она передвигается с помощью ходунков, однако часто забывает о них из-за провалов в памяти, что создает риск падений. Это состояние требует постоянного внимания и заботы со стороны близких.

Федосеева-Шукшина ведет уединенный образ жизни в Новой Москве, где практически не покидает свою квартиру. Ее здоровье значительно ухудшилось после перенесенного инсульта в 2023 году, после которого ей был установлен кардиостимулятор. Это событие стало для неё настоящим испытанием, и актриса открыто говорит о своих переживаниях, включая мысли о смерти. В сентябре она делилась с дочерью Ольгой Шукшиной своими последними желаниями и подготовкой к возможному прощанию с жизнью. В программе "Пусть говорят" Ольга рассказала о том, что мама привела в порядок свои финансовые дела и распределила наследство между дочерьми.

Несмотря на все трудности, Лидия Николаевна старается сохранять позитивный настрой. Недавно она отметила свой день рождения в узком кругу близких людей. Актриса подчеркнула свою любовь к жизни и желание прожить её как можно дольше, однако также выразила смирение перед волей судьбы. В этот особенный день она попросила прощения у всех, кого могла обидеть за время своей жизни.

Состояние здоровья Лидии Федосеевой-Шукшиной вызывает глубокую озабоченность у ее поклонников и близких. Она стала символом целой эпохи в кино и театре, и ее вклад в искусство невозможно переоценить. Многие надеются на скорейшее восстановление актрисы и продолжают следить за ее состоянием с надеждой на лучшее. Время, проведенное с любимыми людьми, и поддержка родных играют важную роль в жизни каждого человека, особенно в такие непростые моменты. Лидия Николаевна остается в сердцах миллионов зрителей, и её творчество будет жить вечно.

10 октября 2025, 09:05
Лидия Федосеева-Шукшина. Кадр: НТВ
Синоптик ответил москвичам на вопрос о теплой погоде в октябре

Синоптик ответил москвичам на вопрос о теплой погоде в октябре
В октябре москвичи могут рассчитывать на довольно холодную погоду, с температурой, колеблющейся в пределах 5 градусов выше нуля. Это заявление сделал синоптик прогностического центра "Метео" Александр Ильин.

Ученый раскрыл одну простую привычку самых счастливых людей – это знание может изменить жизнь

Ученый раскрыл одну простую привычку самых счастливых людей – это знание может изменить жизнь
Счастье – это состояние, к которому стремится каждый из нас. Но что же делает людей поистине счастливыми? Профессор Гарвардского университета Артур Брукс в своем недавнем интервью с изданием Vanitatis раскрыл одну простую привычку, объединяющую всех счастливых людей.

Кефир оказался эффективным защитником от кариеса – новое исследование

Кефир оказался эффективным защитником от кариеса – новое исследование
Совсем недавно привычный нам молочный продукт – кефир – привлек внимание ученых как потенциальный защитник от кариеса и воспалений десен. В обзорной статье, опубликованной в журнале Dentistry Journal, исследователи представили данные о том, что регулярное употребление кефира может значительно снизить риск развития этих стоматологических заболеваний.

Пластырь от облысения: как подсластитель может ускорить рост волос

Пластырь от облысения: как подсластитель может ускорить рост волос
Слабость самого популярного средства от облысения, миноксидила, – плохое проникновение в кожу. Исследователи нашли неожиданный способ решить эту проблему, используя натуральный подсластитель стевию для создания инновационного пластыря. Миноксидил десятилетиями остается краеугольным камнем в борьбе с андрогенетической алопецией (наследственным облысением) у мужчин.

Стало известно, сколько мясо надо употреблять мужчинам для здоровья сердца: ученые назвали новую норму

Стало известно, сколько мясо надо употреблять мужчинам для здоровья сердца: ученые назвали новую норму
Мужчины, сократившие красное мясо до 200 граммов в неделю и заменившие его бобовыми, продемонстрировали значительное улучшение сердечных показателей. Красное мясо десятилетиями было символом силы, энергии и "настоящей мужской еды".

