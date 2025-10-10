Юрист предупредил россиян о подводных камнях при дарении квартиры

Елена Воробей оказалась в тюрьме Тесты Самойлова разводится с Джиганом Игры Сонник

Топ новостей недели

Тело посылает 3 сигнала за 24 часа до отрыва тромба – не игнорируйте ихТело посылает 3 сигнала за 24 часа до отрыва тромба – не игнорируйте их Срочная операция: фаворитка Пугачевой попала в больницу из-за скандального интервью ПримадонныСрочная операция: фаворитка Пугачевой попала в больницу из-за скандального интервью Примадонны Ваш дневной сон портит всю ночь: сомнолог объяснил, как правильно дремать, чтобы не навредить себеВаш дневной сон портит всю ночь: сомнолог объяснил, как правильно дремать, чтобы не навредить себе "Тихий" симптом, на который все машут рукой: кардиолог рассказал, какое ощущение в ногах может говорить о проблемах с сердцем "Тихий" симптом, на который все машут рукой: кардиолог рассказал, какое ощущение в ногах может говорить о проблемах с сердцем

Лента новостей

Пятница 10 октября

11:31Терапевт предупредила о риске отеков из-за алкоголя и сладостей – есть способ устранить проблему 09:50Юрист предупредил россиян о подводных камнях при дарении квартиры 09:05Лидия Федосеева-Шукшина была экстренно госпитализирована в Москве 06:23Синоптик ответил москвичам на вопрос о теплой погоде в октябре 03:48Ученый раскрыл одну простую привычку самых счастливых людей – это знание может изменить жизнь 00:11Кефир оказался эффективным защитником от кариеса – новое исследование 21:16Подмосковье заключило соглашения на 6 млрд рублей на выставке "Золотая осень" 21:06Пластырь от облысения: как подсластитель может ускорить рост волос 20:16Стало известно, сколько мясо надо употреблять мужчинам для здоровья сердца: ученые назвали новую норму 19:22Астрологический “Джекпот”: Василиса Володина назвала знаки, которые сорвут самый большой куш за 30 лет 18:26Минцифры опровергло масштабный фейк: слухи об отключении интернета в России не соответствуют действительности 17:18Оксана Самойлова подала на развод с Джиганом 16:34Секрет чистоты: как корейский подход к уборке изменит ваш дом и сэкономит время 15:36Врач назвала самую полезную и безопасную рыбу 13:36Дочь Брюса Уиллиса столкнулась с травлей из-за внешнего сходства с отцом 12:44Знаменитый ресторан "Золотой колос" на ВДНХ ждет вторая жизнь 12:34Собянин рассказал о развитии станкостроения и робототехники в Москве 11:31В Москве экстренно госпитализировали народного артиста РСФСР Александра Збруева 10:19В суде взыскали с Ксении Собчак долги по коммунальным платежам 08:5977-летнего Шуфутинского экстренно прооперировали на фоне подозрений на рак 06:51Психотерапевт назвала эффективные способы преодолеть "аппетитный кризис" осенью 03:44Россиян предупредили о рисках для здоровья из-за ношения распахнутой одежды в холод 00:28Как понять, что растение пора пересадить – 5 явных признаков 21:23Не только матрешки и икра: 6 российских продуктов, которые покорили мир 20:33Ваш второй мозг: как кишечник управляет здоровьем, кожей и настроением 19:35Три "золотых" правила приема лекарств от доктора Мясникова, которые должен знать каждый 18:18Незримая связь: как тревога матери передается ребенку 16:56Бренды Московской недели моды, которые стоит запомнить 16:26Дата рождения и деньги: какие числа мешают вам разбогатеть? 15:43Прорыв в лечении рака: российские ученые создают "умные" клетки для борьбы с опухолями 13:53Забытые на балконе цветочные горшки могут привести к штрафам и искам – юрист предупредила россиян 12:29Тимоти Шаламе кардинально изменил внешность ради роли в в третьей части "Дюны" 11:02Евгений Плющенко заявил о своей усталости от фигурного катания 09:58Россиянам назвали 5 оснований для отказа в выплате компенсации за затопленную квартиру 09:11Избыточное количество любой жидкости вредит почкам – хирург 06:37Из-за какой суммы долга по ЖКХ можно лишиться квартиры – пояснил специалист 03:52Эксперты назвали самый продаваемый самолет в истории 00:21Проблемам со сном после 40 лет найдено объяснение 20:47"Это позор": конкурс "Мисс Россия – 2025" обернулся громким скандалом 19:39"Лишать диплома и сажать в тюрьму!": доктор Мясников обрушился на противников статинов 18:07Что важно успеть сделать этим вечером, в день Феклы Заревницы, чтобы укрепить семью и привлечь удачу 17:26Елена Воробей попала в тюрьму 17:21Дело не в стрессе и не в гаджетах: наука нашла настоящую причину вашей бессонницы 17:07В ноябре в Подмосковье откроют путепровод на Ярославском шоссе 16:32"Голубая кровь" существует? Ученые проверили ДНК королей и получили ответ 16:28Какую индейку выбрать для первого прикорма? Клео.ру запустил голосование для родителей 15:35Молчаливые пожиратели энергии: какие приборы нужно отключать из розетки, чтобы сэкономить деньги и избежать беды 14:35Полина Диброва сильно похудела после громкого развода – стресс сказался на форме 13:25Молодая девушка раскрыла главную причину выбора мужчины старше ее на 15 лет – критерий вас удивит 11:16"Локальный культурный код – это неповторимый синтез традиций, ценностей и особенностей восприятия мира": выставка "Родные мотивы" на BRICS+ Fashion Summit
685
400
true
Dni.expert
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.expert»
235
35

Юрист предупредил россиян о подводных камнях при дарении квартиры

Юрист предупредил россиян о подводных камнях при дарении квартиры
208

Дарение недвижимости – это популярный способ передачи квартиры близким людям при жизни.

Однако, как показывает практика, этот процесс может оказаться не таким простым, как кажется на первый взгляд. Юрист Роман Ляпунов, старший партнер юридической фирмы "Ляпунов, Терехин и партнеры" указал на несколько подводных камней, которые могут возникнуть как для дарителя, так и для получателя дара.

Согласие супруга дарителя

Одним из основных моментов, на который следует обратить внимание, является необходимость получения согласия супруга дарителя. Согласно российскому законодательству, если квартира была приобретена в браке, то она считается совместно нажитым имуществом. Это означает, что без согласия второго супруга дарение может быть признано недействительным. Поэтому перед совершением сделки рекомендуется убедиться в наличии соответствующих документов и согласия.

Невозможность отзыва дарения

Еще одной важной особенностью дарения является то, что после регистрации перехода права собственности даритель теряет возможность отозвать дарение и вернуть имущество. Это значит, что даже если возникнут обстоятельства, требующие возврата квартиры, сделать это будет невозможно. Такой риск может привести к тому, что даритель окажется в ситуации, когда он больше не имеет права распоряжаться жильем.

Оспаривание сделки

Ляпунов также подчеркивает, что родственники дарителя могут оспорить сделку. Если они сочтут, что дарение было совершено под давлением или в состоянии болезни, это может стать основанием для оспаривания. Важно помнить, что такие ситуации могут возникнуть даже спустя длительное время после оформления сделки, что создает дополнительные риски для обеих сторон.

Риск оказаться без жилья

После завершения процесса дарения бывший владелец жилья уже не сможет распоряжаться имуществом. Это создает риск оказаться без жилья и поддержки в трудной жизненной ситуации. Поэтому перед принятием решения о дарении квартиры стоит тщательно взвесить все возможные последствия и оценить свои финансовые и жилищные перспективы.

Ограничения на дарение недвижимости

Кроме того, нотариус Иван Кашурин добавил, что существует ряд ограничений на дарение недвижимости. Например, нельзя подарить жилье, приобретенное на средства материнского капитала. В этом случае квартиру можно только продать, предварительно выделив доли супругу и всем детям и получив разрешение от органов опеки.

Шоу-бизнес в Telegram

10 октября 2025, 09:50
Фото: Freepik
Прайм✓ Надежный источник

По теме

Секрет чистоты: как корейский подход к уборке изменит ваш дом и сэкономит время

Терапевт предупредила о риске отеков из-за алкоголя и сладостей – есть способ устранить проблему

Терапевт предупредила о риске отеков из-за алкоголя и сладостей – есть способ устранить проблему
Отеки по утрам – это проблема, знакомая многим. Они могут вызывать дискомфорт и портить внешний вид. Однако важно понимать, что отеки — это не только эстетическая проблема, но и сигнал о возможных нарушениях в организме.

Лидия Федосеева-Шукшина была экстренно госпитализирована в Москве

Лидия Федосеева-Шукшина была экстренно госпитализирована в Москве
Лидия Федосеева-Шукшина была экстренно госпитализирована в Москве из-за острых болей в сердце. Лидия Федосеева-Шукшина была экстренно госпитализирована в Москве из-за острых болей в сердце.

Синоптик ответил москвичам на вопрос о теплой погоде в октябре

Синоптик ответил москвичам на вопрос о теплой погоде в октябре
В октябре москвичи могут рассчитывать на довольно холодную погоду, с температурой, колеблющейся в пределах 5 градусов выше нуля. Это заявление сделал синоптик прогностического центра "Метео" Александр Ильин.

Ученый раскрыл одну простую привычку самых счастливых людей – это знание может изменить жизнь

Ученый раскрыл одну простую привычку самых счастливых людей – это знание может изменить жизнь
Счастье – это состояние, к которому стремится каждый из нас. Но что же делает людей поистине счастливыми? Профессор Гарвардского университета Артур Брукс в своем недавнем интервью с изданием Vanitatis раскрыл одну простую привычку, объединяющую всех счастливых людей.

Кефир оказался эффективным защитником от кариеса – новое исследование

Кефир оказался эффективным защитником от кариеса – новое исследование
Совсем недавно привычный нам молочный продукт – кефир – привлек внимание ученых как потенциальный защитник от кариеса и воспалений десен. В обзорной статье, опубликованной в журнале Dentistry Journal, исследователи представили данные о том, что регулярное употребление кефира может значительно снизить риск развития этих стоматологических заболеваний.

Выбор читателей

08/10СрдТри "золотых" правила приема лекарств от доктора Мясникова, которые должен знать каждый 09/10Чтв77-летнего Шуфутинского экстренно прооперировали на фоне подозрений на рак 09/10ЧтвАстрологический “Джекпот”: Василиса Володина назвала знаки, которые сорвут самый большой куш за 30 лет 09/10ЧтвВ Москве экстренно госпитализировали народного артиста РСФСР Александра Збруева 08/10СрдНе только матрешки и икра: 6 российских продуктов, которые покорили мир 08/10СрдВаш второй мозг: как кишечник управляет здоровьем, кожей и настроением