Среда 1 октября

Среда 1 октября

21:05Ученые: Ходьба формирует у людей восприятие окружающих звуков
Ученые: Ходьба формирует у людей восприятие окружающих звуков

Ученые: Ходьба формирует у людей восприятие окружающих звуков
105

Исследования показывают, что физическая активность может существенно влиять на наше восприятие окружающего мира. Одним из интересных аспектов этой темы стало влияние ходьбы на обработку звуковой информации.

Исследователи из Чжэцзянского университета в Китае провели эксперимент, который продемонстрировал, как движение может изменять нейронные реакции мозга на звуки. В этом тексте мы рассмотрим основные выводы исследования и их значение для понимания взаимодействия между движением и сенсорным восприятием.

Эксперимент и его результаты

В рамках исследования ученые собрали тридцать добровольцев, которым было предложено пройти по траектории в форме восьмерки, передает RidLife. Участники слушали непрерывный поток различных звуков, в то время как исследователи фиксировали данные о мозговой активности. Результаты эксперимента показали, что во время ходьбы у людей наблюдалась более сильная нейронная реакция на звуки по сравнению со стоянием на месте. Это открытие указывает на то, что движение может усиливать восприятие звуковой информации.

Направление движения и его влияние на восприятие

Интересным аспектом исследования стало то, что реакции мозга изменялись в зависимости от направления ходьбы. Например, когда участники поворачивали направо, реакция на звуки из правого уха усиливалась в начале поворота. Это свидетельствует о том, что наш мозг активно адаптируется к изменению окружающей среды и использует информацию о движении для улучшения восприятия звуков.

Влияние импульсов звуковых тонов

Кроме того, исследователи добавили в звуковой поток импульсы тонов, которые нарушали ассоциативный ответ мозга. Интересно, что реакция была наиболее выраженной во время ходьбы, но только когда импульсы приходились на одно ухо. Это открытие подчеркивает повышенную чувствительность нейронных реакций во время движения, что может иметь важные последствия для понимания слуховой обработки.

Фильтрация звуков и безопасность

Исследование также продемонстрировало фильтрующую функцию мозга. Во время ходьбы он активно подавлял предсказуемые фоновые звуки, такие как собственные шаги человека, одновременно повышая чувствительность к новым звукам сбоку. Это указывает на то, что наша слуховая система оптимизирована для обнаружения новизны во время движения. Такой механизм может играть важную роль в обеспечении безопасности навигации в окружающей среде.

1 октября 2025, 21:05
Фото: Freepik
RidLife✓ Надежный источник

