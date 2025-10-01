Физические нагрузки помогают справиться с постковидным синдромом – исследование

Постковидный синдром, или долгосрочные последствия COVID-19, продолжает оставаться актуальной темой для медицинского сообщества. С каждым днем все больше исследований подтверждают, что физическая активность может играть ключевую роль в восстановлении здоровья пациентов, перенесших коронавирусную инфекцию.

Физические нагрузки восстанавливают работу иммунной системы после COVID-19

Недавнее рандомизированное контролируемое исследование, представленное на Конгрессе Европейского респираторного общества (ERS) в Амстердаме, подтвердило, что регулярные физические тренировки могут значительно улучшить состояние пациентов с постковидным синдромом. В исследовании участвовали 31 человек, перенесший COVID-19 и страдавший от долгосрочных последствий заболевания. Участники были разделены на две группы: одна проходила восьминедельную программу реабилитации с аэробными и силовыми упражнениями, а другая получала стандартное лечение.

Результаты эксперимента показали, что у группы, занимающейся физической активностью, наблюдалось заметное улучшение в показателях «наивных» и «памятных» Т-клеток. Эти клетки играют важную роль в иммунной системе, отвечая за защиту организма от новых и ранее встречавшихся инфекций. Увеличение их количества указывает на восстановление иммунной функции, что является важным аспектом для людей, страдающих от последствий COVID-19.

Польза физических тренировок

Авторы исследования подчеркивают, что регулярная физическая нагрузка способствует улучшению кровообращения, ускоряет обмен иммунных клеток и снижает уровень хронического воспаления в организме. Эти факторы не только помогают облегчить такие симптомы постковидного синдрома, как усталость и боли в суставах, но и повышают общую способность организма справляться с повторными инфекциями.

Физическая активность также способствует улучшению психоэмоционального состояния пациентов. Участие в тренировках может помочь снизить уровень тревожности и депрессии, которые часто сопровождают людей после перенесенного COVID-19.

Будущие исследования

Исследователи планируют продолжить свои работы и проверить, сохраняется ли положительный эффект физических нагрузок у пациентов, перенесших COVID-19 в более легкой форме и не нуждавшихся в госпитализации. Это может открыть новые горизонты для реабилитации людей, столкнувшихся с последствиями коронавирусной инфекции.

Кроме того, в конце сентября ученые обнаружили, что ингаляции гепарином могут вдвое снизить риск подключения к аппарату ИВЛ и смертности среди тяжелых пациентов с COVID-19. Это открытие подчеркивает важность комплексного подхода к лечению и реабилитации пациентов, перенесших COVID-19.