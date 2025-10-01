Вскрылась крупная задолженность Баскова Тесты Ирина Пегова показала молодого избранника Игры Сонник

Среда 1 октября

17:38Не просто витамины, а инновационная нутрицевтика: врач Карина Аврамова рассказала о тонкостях производства компании "Авивир" 17:36Билан обошел Лазарева и Гагарину в рейтинге самых привлекательных артистов у россиян 16:45Свыше сотни незаконных построек демонтировано в Академическом районе 16:30"Это клевета": NL International готовит волну исков в защиту своей репутации 16:00Физические нагрузки помогают справиться с постковидным синдромом – исследование 13:29Гороскоп от Тамары Глоба на октябрь 2025 года 13:24Цветы-вампиры: 5 популярных растений, которые крадут энергию вашего дома по фэншуй 12:25Начните благодарить за все, и жизнь изменится в лучшую сторону 12:09Секрет стилиста: 10 модных вещей, которые выглядят дороже, если купить их на размер больше 11:24Секреты идеального борща: как последовательность ингредиентов сохраняет цвет и текстуру 11:14Народный вердикт: какую воду россияне на самом деле считают лучшей? 10:56Ни в коем случае нельзя есть бананы: 5 групп людей, которым стоит быть осторожнее с этим фруктом 10:23Как синий цвет экранов смартфонов влияет на здоровье? 10:08Мудрость Омара Хайяма: почему лучше не выбирать жену, с которой можно жить? 09:39Забытые сокровища Disney: 5 мультфильмов для борьбы с осенней хандрой 08:55Стоимость этих книг СССР доходит до 5 миллионов рублей, поверьте свою библиотеку 08:29Шестидневная рабочая неделя и длинные выходные: как россияне будут работать и отдыхать осенью 2025 года 07:59В этом мясе в 2 раза больше витаминов по сравнению с курицей и индейкой 06:31Писк моды 80-х: 7 советских бьюти-процедур, от которых сегодня волосы встают дыбом 03:57Сердце забьется чаще: 4 знака зодиака, которым октябрь обещает судьбоносную встречу 00:44Деньги утекут, а удача отвернется: что ни в коем случае нельзя делать 1 октября 21:29Терапевт назвала максимально допустимое количество кофе в день 20:29Эти 6 фраз сбивают с толку телефонных мошенников – запомните их 19:49Оксана Самойлова впервые появилась на публике после долгого молчания 19:32Стало известно о крупной задолженности Николая Баскова перед налоговой 19:14Тест: Угадайте пропущенное слово в цитатах из фильма Белое солнце пустыни 18:48Исследование: определенные категории продуктов способны серьезно ухудшить память 16:57Фестиваль к 165-летию Чехова пройдет в Подмосковье 16:35Названы способы борьбы с соседями-мусорщиками – на недобросовестных граждан есть управа 16:00Орлова откровенно рассказала о своих чувствах после слухов о суррогатном материнстве 15:28Как найти потерянный телефон Android в 2025 году? 15:09Оформить ипотеку с октября 2025 года можно будет в МФО 14:57Пальмовое масло и здоровье печени: факты и последствия 14:28Тест: только тот, кто не прогуливал ОБЖ, сможет ответить на все 7 вопросов 13:16Осенний SOS: 5 веществ, которые жизненно необходимы вам прямо сейчас 12:45Ногти-"тряпочки" после гель-лака? 5 шагов, которые вернут им жизнь 12:06Кирилл Александров и Дарья Прусакова: "В Кремле воспринимаешь турнир как бал" 11:28Методы контроля аппетита для эффективного снижения веса 11:23Тот самый сок из СССР: почему мы считаем его натуральным, и так ли это было на самом деле? 11:21Ажиотаж в Казахстане вокруг матча "Кайрат" – "Реал Мадрид" в Лиге Чемпионов 10:58Николь Кидман рассталась с известным музыкантом после 19 лет брака 10:48Сокровище на антресолях: 7 вещей из СССР, за которыми раньше гонялись, а теперь не знают, куда деть 09:53В этих случаях банки могут отказать в выдаче денег с вклада 09:39Как реально защититься от спам-звонков на Android и iPhone 09:32Опасно для женщин: ученые связали магнитные бури с риском сердечных приступов 08:37ИИ-актриса Тилли Норвуд привлекает внимание голливудских агентств 08:28Время срывать маски: гороскоп на октябрь 2025, который изменит все 06:10Секреты бабушкиного сундука: 7 кухонных трюков, которые вас удивят 03:0910 ошибок российских туристов во время отдыха в Таиланде: как не остаться без денег и паспорта и не испортить себе отпуск 00:05Заплачьте сегодня, чтобы не плакать весь год: как провести "Вселенские бабьи именины", 30 сентября
235

Компания NL International, оказавшаяся в последние недели под шквалом обвинений в сети, прервала молчание и дала первый официальный комментарий нашей редакции. Судя по всему, организация переходит от обороны к наступлению и готовится к масштабным судебным разбирательствам.

В официальном сообщении компании говорится прямо и недвусмысленно: "Любые утверждения о связи NL с "сектой" или иными нелегальными практиками — клевета, не имеющая отношения к реальности". Организация подчеркнула, что дорожит своей деловой репутацией, заработанной годами, и не оставит без внимания информационную атаку.

"Юристы компании уже предпринимают действия в правовом поле", — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что для NL это не первый опыт защиты своего имени в суде. Несколько лет назад компания уже выигрывала громкое дело против группы блогеров, доказав ложность распространяемых ими фейков, среди которых были схожие обвинения. Тогда суд официально признал, что все заявления в адрес компании и ее продукции были безосновательными. Подобных выигранных процессов в истории NL множество, что говорит о серьезности намерений и на этот раз.

При этом похоже, что информация распространяется через ресурсы, связанные с иноагентами, или с зарубежных площадок, что, по их мнению, является не поиском правды, а попыткой очернить крупного российского игрока на международной арене.

NL International активно занимается разработками в сфере инновационных биотехнологий, а ее продукция уже сегодня показывает высокий конкурентный потенциал на мировых рынках. Косвенным подтверждением этой версии служит и сам характер атак: эксперты отмечают, что использование скандалов, затрагивающих личную жизнь, является традиционным методом в арсенале западных PR-технологий для устранения сильных конкурентов.

На фоне волны негатива компания противопоставляет конкретные цифры и факты, которые говорят сами за себя. NL является одним из ключевых налогоплательщиков Новосибирской области: в 2024 году выручка компании превысила 14 млрд рублей. Организация активно развивает собственное производство и ведет научные исследования на базе Биотехнопарка в Кольцово.

Кроме того, при поддержке NL уже почти 20 лет работает благотворительный фонд "Солнечный город", объем помощи которого только за прошлый год превысил 100 млн рублей. Таким образом, компания дает понять, что намерена дать жесткий правовой ответ на информационную кампанию, считая ее частью недобросовестной конкурентной борьбы.

О предыдущих успехах NL в защите чести и достоинства мы уже писали ранее.

1 октября 2025, 16:30
Фото: freepik.com
"ДНИ.РУ"✓ Надежный источник

В преддверии Международного Дня музыки был проведен интересный опрос, в котором россияне назвали самых привлекательных артистов. Результаты оказались весьма любопытными. В опросе приняли участие мужчины и женщины разных возрастных групп, что позволило получить разнообразные данные о предпочтениях.

Постковидный синдром, или долгосрочные последствия COVID-19, продолжает оставаться актуальной темой для медицинского сообщества. С каждым днем все больше исследований подтверждают, что физическая активность может играть ключевую роль в восстановлении здоровья пациентов, перенесших коронавирусную инфекцию. Физические нагрузки восстанавливают работу иммунной системы после COVID-19 Недавнее рандомизированное контролируемое исследование, представленное на Конгрессе Европейского респираторного общества (ERS) в Амстердаме, подтвердило, что регулярные физические тренировки могут значительно улучшить состояние пациентов с постковидным синдромом.

Октябрь – период для анализа прошлого и подготовки к будущему с терпением и ясным взглядом. Этот месяц воплощает равновесие и гармонию, подобно знаку Весов, который отражает небесные законы в земных делах и человеческих ритуалах. Традиционно в это время завершали сбор урожая, заключали браки и искали партнеров для союзов, торговли или семейных планов. Октябрь побуждает к согласию и переосмыслению ценностей. Октябрь 2025 года активизирует дипломатические процессы, где будут задействованы военные силы, борцы за справедливость и противники существующих законов.

Древнее учение фэншуй утверждает, что некоторые, даже самые популярные, растения могут стать тихими "вредителями" гармонии. Давайте разберемся, какие цветы лучше не держать в доме и почему. Колючие стражи или домашние агрессоры?Кактусы и стильные суккуленты — настоящие звезды современных интерьеров.

Благодарность выступает мощным инструментом для привлечения положительных изменений. Когда человек выражает признательность за хорошее, это усиливает поток энергии в ту сторону, и такого становится больше. Именно по этой причине практика благодарности помогает увеличить желаемое в повседневности. Существует специальная мантра, которая подчеркивает этот принцип: "Благодарю за то, что в моей жизни все больше и больше того, за что можно благодарить".

