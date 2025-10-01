Народный вердикт: какую воду россияне на самом деле считают лучшей?

Казалось бы, что сложного в выборе воды? Но каждый раз, стоя перед огромным стеллажом в супермаркете, мы задаемся одним и тем же вопросом: какая из них действительно лучше? Чище? Вкуснее?

Чтобы положить конец этим сомнениям, Клео.ру провел масштабное народное голосование. Читателям предложили выбрать лучшую негазированную питьевую воду из самых популярных и доступных марок. В опросе приняли участие 3833 человека — это целый полк ценителей чистой воды, которые помогли составить честный и непредвзятый рейтинг.

Голосование завершено, голоса подсчитаны, и уже объявлены победители.

Пьедестал почета: тройка лидеров народного доверия

В финал вышли бренды, которые не нуждаются в представлении. Это вода, которую вы покупаете чаще всего, которой доверяете и которую считаете эталоном вкуса и качества.

1. Место: Baikal 430 м (872 голоса)

Безоговорочный победитель. С серьезным отрывом золото забирает вода, чье название говорит само за себя. Ее добывают из самого чистого и глубокого озера на планете с глубины 430 метров. Это не просто вода, а настоящий природный эликсир, сохранивший свою первозданную чистоту. Выбор почти тысячи наших читателей доказывает: магия Байкала работает даже в бутылке.

2. Место: "Святой источник" (716 голосов)

Серебро у народного любимца. Эту бутылку знает каждый. "Святой источник" — один из самых узнаваемых брендов на рынке, и, как показало голосование, один из самых любимых. Вода из артезианских скважин с оптимальным балансом солей и минералов стала синонимом стабильного качества и чистого, мягкого вкуса. Это надежный выбор на каждый день, которому доверяют сотни наших читателей.

3. Место: "Сенежская" (548 голосов)

Бронза достается открытию для многих. "Сенежская" уверенно заняла третье место, доказав, что у нее есть своя преданная армия поклонников. Эта вода ценится за свой уникальный природный вкус и высокую степень минерализации, которая отличает ее от многих конкурентов. Выбор тех, кто ищет в воде не просто утоление жажды, а пользу и характер.

Как распределились голоса: полный список номинантов

Борьба за место в тройке была напряженной, и другие популярные марки также получили серьезную поддержку. Вот как выглядит полный рейтинг народного голосования:

Bon Aqua — 419 голосов

"Калинов родник" — 384 голоса

Tassay — 282 голоса

"Черноголовка" — 226 голосов

"Шишкин лес" — 208 голосов

Aqua Minerale — 178 голосов

Этот рейтинг — не реклама, а реальное отражение ваших предпочтений. Теперь, стоя перед полкой с водой, вы будете вооружены знанием. Выбор тысяч людей на сайте и в телеграм-канале Клео.ру поможет вам не растеряться и взять с полки ту самую бутылку, которая станет вашим верным спутником в поддержании водного баланса и хорошего самочувствия.