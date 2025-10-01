Цветы-вампиры: 5 популярных растений, которые крадут энергию вашего дома по фэншуй

Ушел из жизни Тигран Кеосаян Тесты Ирина Пегова показала молодого избранника Игры Сонник

Топ новостей недели

Тело посылает 3 сигнала за 24 часа до отрыва тромба – не игнорируйте ихТело посылает 3 сигнала за 24 часа до отрыва тромба – не игнорируйте их Срочная операция: фаворитка Пугачевой попала в больницу из-за скандального интервью ПримадонныСрочная операция: фаворитка Пугачевой попала в больницу из-за скандального интервью Примадонны Ваш дневной сон портит всю ночь: сомнолог объяснил, как правильно дремать, чтобы не навредить себеВаш дневной сон портит всю ночь: сомнолог объяснил, как правильно дремать, чтобы не навредить себе "Тихий" симптом, на который все машут рукой: кардиолог рассказал, какое ощущение в ногах может говорить о проблемах с сердцем "Тихий" симптом, на который все машут рукой: кардиолог рассказал, какое ощущение в ногах может говорить о проблемах с сердцем

Лента новостей

Среда 1 октября

13:29Гороскоп от Тамары Глоба на октябрь 2025 года 13:24Цветы-вампиры: 5 популярных растений, которые крадут энергию вашего дома по фэншуй 12:25Начните благодарить за все, и жизнь изменится в лучшую сторону 12:09Секрет стилиста: 10 модных вещей, которые выглядят дороже, если купить их на размер больше 11:24Секреты идеального борща: как последовательность ингредиентов сохраняет цвет и текстуру 11:14Народный вердикт: какую воду россияне на самом деле считают лучшей? 10:56Ни в коем случае нельзя есть бананы: 5 групп людей, которым стоит быть осторожнее с этим фруктом 10:23Как синий цвет экранов смартфонов влияет на здоровье? 10:08Мудрость Омара Хайяма: почему лучше не выбирать жену, с которой можно жить? 09:39Забытые сокровища Disney: 5 мультфильмов для борьбы с осенней хандрой 08:55Стоимость этих книг СССР доходит до 5 миллионов рублей, поверьте свою библиотеку 08:29Шестидневная рабочая неделя и длинные выходные: как россияне будут работать и отдыхать осенью 2025 года 07:59В этом мясе в 2 раза больше витаминов по сравнению с курицей и индейкой 06:31Писк моды 80-х: 7 советских бьюти-процедур, от которых сегодня волосы встают дыбом 03:57Сердце забьется чаще: 4 знака зодиака, которым октябрь обещает судьбоносную встречу 00:44Деньги утекут, а удача отвернется: что ни в коем случае нельзя делать 1 октября 21:29Терапевт назвала максимально допустимое количество кофе в день 20:29Эти 6 фраз сбивают с толку телефонных мошенников – запомните их 19:49Оксана Самойлова впервые появилась на публике после долгого молчания 19:32Стало известно о крупной задолженности Николая Баскова перед налоговой 19:14Тест: Угадайте пропущенное слово в цитатах из фильма Белое солнце пустыни 18:48Исследование: определенные категории продуктов способны серьезно ухудшить память 16:57Фестиваль к 165-летию Чехова пройдет в Подмосковье 16:35Названы способы борьбы с соседями-мусорщиками – на недобросовестных граждан есть управа 16:00Орлова откровенно рассказала о своих чувствах после слухов о суррогатном материнстве 15:28Как найти потерянный телефон Android в 2025 году? 15:09Оформить ипотеку с октября 2025 года можно будет в МФО 14:57Пальмовое масло и здоровье печени: факты и последствия 14:28Тест: только тот, кто не прогуливал ОБЖ, сможет ответить на все 7 вопросов 13:16Осенний SOS: 5 веществ, которые жизненно необходимы вам прямо сейчас 12:45Ногти-"тряпочки" после гель-лака? 5 шагов, которые вернут им жизнь 12:06Кирилл Александров и Дарья Прусакова: "В Кремле воспринимаешь турнир как бал" 11:28Методы контроля аппетита для эффективного снижения веса 11:23Тот самый сок из СССР: почему мы считаем его натуральным, и так ли это было на самом деле? 11:21Ажиотаж в Казахстане вокруг матча "Кайрат" – "Реал Мадрид" в Лиге Чемпионов 10:58Николь Кидман рассталась с известным музыкантом после 19 лет брака 10:48Сокровище на антресолях: 7 вещей из СССР, за которыми раньше гонялись, а теперь не знают, куда деть 09:53В этих случаях банки могут отказать в выдаче денег с вклада 09:39Как реально защититься от спам-звонков на Android и iPhone 09:32Опасно для женщин: ученые связали магнитные бури с риском сердечных приступов 08:37ИИ-актриса Тилли Норвуд привлекает внимание голливудских агентств 08:28Время срывать маски: гороскоп на октябрь 2025, который изменит все 06:10Секреты бабушкиного сундука: 7 кухонных трюков, которые вас удивят 03:0910 ошибок российских туристов во время отдыха в Таиланде: как не остаться без денег и паспорта и не испортить себе отпуск 00:05Заплачьте сегодня, чтобы не плакать весь год: как провести "Вселенские бабьи именины", 30 сентября 22:23Куда и как правильно пожаловаться, если в квартире холодно с наступлением отопительного сезона 20:59От этих продуктов стоит отказаться во время простуды – так организм сможет побороть вирусы 19:16Андрей Воробьев рассказал о создании комплексной системы поддержки участников СВО в Подмосковье 18:38Новый тренд ЗОЖ: как Оземпик Турбо помогает совмещать спорт, питание и контроль веса 18:35Без вести пропавший бизнесмен Игорь Кузнецов стал приходить во снах к Кате Лель
685
400
true
Dni.expert
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.expert»
235
35

Цветы-вампиры: 5 популярных растений, которые крадут энергию вашего дома по фэншуй

Цветы-вампиры: 5 популярных растений, которые крадут энергию вашего дома по фэншуй
124

Древнее учение фэншуй утверждает, что некоторые, даже самые популярные, растения могут стать тихими "вредителями" гармонии. Давайте разберемся, какие цветы лучше не держать в доме и почему.

Колючие стражи или домашние агрессоры?

Кактусы и стильные суккуленты — настоящие звезды современных интерьеров. Они неприхотливы, архитектурны и идеально смотрятся в дизайнерских кашпо. Однако с точки зрения энергетики, их острые иглы подобны маленьким антеннам, которые транслируют вокруг себя напряжение.

Фэншуй считает, что такие растения незримо "прокалывают" ауру дома, создавая "колючую" атмосферу, в которой легко вспыхивают ссоры и рождаются обиды. Особенно нежелательно их присутствие в спальне, где царит энергия любви и отдыха, и в гостиной — центре семейного общения. Если же вы не готовы расстаться с любимой коллекцией, найдите для нее новую роль — поставьте на подоконник у входной двери. Там ваши колючие друзья станут защитниками, отпугивая негатив извне.

Красота, застывшая во времени

Элегантные букеты из сухоцветов или стабилизированных растений — модный и долговечный декор. Но в мире энергий все, что лишено жизни, символизирует застой. Представьте, что это красивая стоп-кадр из фильма, который никогда не продолжится. Энергия в таких композициях замирает, что может проецироваться и на вашу жизнь: дела не двигаются с мертвой точки, нет развития, а в воздухе витает ощущение стагнации.

Чтобы дом дышал полной грудью, ему нужна живая энергия. Замените сухоцветы на свежие букеты, которые вы будете регулярно обновлять, или на пышные комнатные растения в горшках.

Зеленые водопады, тянущие вниз

Каскады изумрудных листьев плюща или филодендрона, спускающиеся с высоких полок, выглядят невероятно эффектно, создавая в квартире уголок джунглей. Но обратите внимание на направление их роста. Стебли, стремящиеся вниз, символически "утягивают" энергию комнаты на пол. Это может проявляться в виде постоянной усталости, апатии и нежелания что-либо делать.

Переплетенные ветви также ассоциируются с путаницей в мыслях и делах. Однако есть простой способ изменить их "историю": предоставьте им опору и направьте их рост вверх, к свету. Так вы превратите символ упадка в символ стремления к новым высотам.

Аристократичная драма лилий

Лилии — цветы поистине королевские. Их элегантные бутоны и сильный, дурманящий аромат наполняют пространство ощущением торжественности. Но именно в этом и кроется подвох. Во многих культурах лилии несут слишком тяжелую, созерцательную и даже траурную энергетику, связанную с прощанием и глубокими переживаниями. Их драматичная аура может быть неуместна в повседневной жизни дома, а навязчивый аромат — вызывать головные боли.

Думайте о лилиях как о прекрасных гостях для особого случая, но не как о постоянных жителях. Для создания атмосферы гармонии и счастья лучше подойдут орхидеи.

Тихое очарование фиалок

Кто бы мог подумать, что эти нежные и трогательные цветы могут быть нежелательны? Фиалки кажутся воплощением домашнего уюта. Однако фэншуй считает их мощным источником пассивной, женской энергии "Инь". Когда ее становится слишком много, особенно в спальне, это может подавлять активную мужскую энергию "Ян", приводя к дисбалансу.

В такой атмосфере может появиться апатия, отсутствие инициативы и ощущение эмоционального застоя. Не зря иногда фиалки называют "цветами одиночества". Это не значит, что от них нужно избавляться, — просто найдите для них более подходящее место, например, на кухне.

В конечном счете, фэншуй — это не свод строгих законов, а искусство создания гармонии. Самый главный компас — ваши собственные ощущения. Если какой-то цветок, вопреки всем правилам, приносит вам искреннюю радость и заставляет улыбаться, возможно, его энергия — это именно то, что сейчас нужно вашему дому.

Шоу-бизнес в Telegram

1 октября 2025, 13:24
Фото: freepik.com
Клео.ру✓ Надежный источник

По теме

Ваши комнатные цветы гибнут? Скорее всего, вы совершаете 1 главную ошибку, которую делают все

Гороскоп от Тамары Глоба на октябрь 2025 года

Гороскоп от Тамары Глоба на октябрь 2025 года
Октябрь – период для анализа прошлого и подготовки к будущему с терпением и ясным взглядом. Этот месяц воплощает равновесие и гармонию, подобно знаку Весов, который отражает небесные законы в земных делах и человеческих ритуалах. Традиционно в это время завершали сбор урожая, заключали браки и искали партнеров для союзов, торговли или семейных планов. Октябрь побуждает к согласию и переосмыслению ценностей. Октябрь 2025 года активизирует дипломатические процессы, где будут задействованы военные силы, борцы за справедливость и противники существующих законов.

Начните благодарить за все, и жизнь изменится в лучшую сторону

Начните благодарить за все, и жизнь изменится в лучшую сторону
Благодарность выступает мощным инструментом для привлечения положительных изменений. Когда человек выражает признательность за хорошее, это усиливает поток энергии в ту сторону, и такого становится больше. Именно по этой причине практика благодарности помогает увеличить желаемое в повседневности. Существует специальная мантра, которая подчеркивает этот принцип: "Благодарю за то, что в моей жизни все больше и больше того, за что можно благодарить".

Секрет стилиста: 10 модных вещей, которые выглядят дороже, если купить их на размер больше

Секрет стилиста: 10 модных вещей, которые выглядят дороже, если купить их на размер больше
Хотите выглядеть стройнее и чувствовать себя комфортно? Парадоксально, но для этого иногда нужно купить одежду не своего размера. Желание подчеркнуть фигуру с помощью обтягивающей одежды понятно, но часто приводит к обратному эффекту.

Секреты идеального борща: как последовательность ингредиентов сохраняет цвет и текстуру

Секреты идеального борща: как последовательность ингредиентов сохраняет цвет и текстуру
Многие кулинары считают борщ одним из самых сложных блюд в повседневной кухне. Результат часто разочаровывает из-за разваренного картофеля, потерявшей хруст капусты или тусклого оттенка супа. Причина этих проблем лежит в неправильном порядке добавления овощей, который нарушает баланс вкусов и консистенций. Традиции приготовления борща уходят корнями в русскую и украинскую кухню, где еще в середине прошлого века подчеркивали важность точной хронологии.

Народный вердикт: какую воду россияне на самом деле считают лучшей?

Народный вердикт: какую воду россияне на самом деле считают лучшей?
Казалось бы, что сложного в выборе воды? Но каждый раз, стоя перед огромным стеллажом в супермаркете, мы задаемся одним и тем же вопросом: какая из них действительно лучше? Чище? Вкуснее? Чтобы положить конец этим сомнениям, Клео.

Выбор читателей

29/09ПндБез вести пропавший бизнесмен Игорь Кузнецов стал приходить во снах к Кате Лель 30/09ВтрЭти 6 фраз сбивают с толку телефонных мошенников – запомните их 29/09ПндОт этих продуктов стоит отказаться во время простуды – так организм сможет побороть вирусы 29/09ПндДженнифер Лопес откровенно высказалась о громком разводе с Беном Аффлеком 01/10СрдДеньги утекут, а удача отвернется: что ни в коем случае нельзя делать 1 октября 29/09ПндЭти три категории продуктов гарантируют проблемы со сном – их назвала врач-сомнолог