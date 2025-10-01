Ушел из жизни Тигран Кеосаян Тесты Ирина Пегова показала молодого избранника Игры Сонник

Секрет стилиста: 10 модных вещей, которые выглядят дороже, если купить их на размер больше

Секрет стилиста: 10 модных вещей, которые выглядят дороже, если купить их на размер больше
33

Хотите выглядеть стройнее и чувствовать себя комфортно? Парадоксально, но для этого иногда нужно купить одежду не своего размера.

Желание подчеркнуть фигуру с помощью обтягивающей одежды понятно, но часто приводит к обратному эффекту. Вещи, купленные строго по размеру или даже чуть меньше, могут сковывать движения, создавать нежелательные складки и искажать пропорции. Сегодня мы раскроем профессиональный секрет: некоторые трендовые вещи буквально преображаются, если взять их на размер больше. Они начинают выглядеть дороже, сидят комфортнее и создают по-настоящему стильный силуэт.

Пальто прямого кроя

Пальто "с мужского плеча" не сходят с подиумов. Главная ошибка — выбрать модель, которая сидит слишком плотно. Такое пальто будет тянуть в плечах и стеснять движения. Выбирая вещь на размер больше, вы получаете правильный объем, который выглядит актуально и дорого. Под такое пальто легко надеть объемный свитер или пиджак, а свободный крой подчеркнет вашу хрупкость.

Объемный вязаный свитер

Уютный свитер — мастхэв осенне-зимнего гардероба. Но если он сидит в обтяжку, теряется вся его прелесть. Свободный свитер крупной вязки, купленный на размер больше, создает ощущение расслабленности и комфорта. Его можно стильно носить поверх рубашки или водолазки, создавая модную многослойность и сохраняя правильные пропорции фигуры.

Блуза с легкой драпировкой

Блузы из мягких, струящихся тканей (шелк, вискоза) созданы для свободы. Если такая блуза сидит слишком плотно, ткань не сможет красиво драпироваться, а будет лишь невыгодно обтягивать тело. Модель на размер больше, наоборот, создаст изящные, женственные линии, скроет мелкие нюансы фигуры и добавит образу легкости. Она идеально сочетается как со строгими брюками, так и с летящими юбками.

Длинный трикотажный кардиган

Этой осенью длинные кардиганы снова на пике популярности. Забудьте про тонкие обтягивающие модели. Ваш выбор — свободный, возможно, даже слегка бесформенный крой. Такой кардиган можно носить нараспашку, создавая вытягивающую силуэт вертикаль, или элегантно подпоясать ремнем, подчеркнув талию. Это универсальная вещь, которая добавит шика любому простому образу.

Свободная рубашка из хлопка или льна

Классическая белая или голубая рубашка — основа гардероба. Но только если она сидит свободно. Обтягивающая рубашка выглядит дешево и часто расходится в самых неподходящих местах. Модель оверсайз, будто позаимствованная у бойфренда, смотрится непринужденно и стильно. Ее можно заправить в джинсы, носить навыпуск или накинуть поверх топа.

Широкие классические брюки

Тренд на широкие брюки с высокой талией не сбавляет оборотов. Покупая их, убедитесь, что они свободно сидят в бедрах и красиво струятся по ноге. Если брюки обтягивают, теряется весь эффект. Правильно подобранная свободная модель визуально удлиняет ноги, подчеркивает талию и скрывает любые несовершенства, создавая мощный и элегантный силуэт.

Бомбер

Спортивный шик бомбера раскрывается именно в объемных моделях. Узкий бомбер выглядит куце и нефункционально. Выбирая куртку на размер больше, вы получаете не только стильную вещь, но и возможность для многослойных экспериментов. Под нее легко поместится и толстовка, и теплый свитер, что позволит носить бомбер даже в прохладную погоду.

Замшевый или кожаный жилет

Жилет — идеальный инструмент для создания сложных и интересных образов. Но он сработает, только если будет достаточно свободным, чтобы надеть его поверх рубашки, лонгслива или даже тонкого свитера. Узкий жилет лишь добавит ненужного объема и будет выглядеть так, будто вы из него выросли.

Шарф-палантин крупной вязки

Здесь правило простое: чем больше, тем лучше. Маленький куцый шарфик может испортить даже самый продуманный образ. А вот большой, объемный палантин, в который можно укутаться, станет не только защитой от холода, но и выразительным акцентом. Он добавит фактуры и уюта вашему осеннему или зимнему комплекту.

Крупная сумка-тоут

Хотя это и аксессуар, принцип тот же. Миниатюрные сумочки часто теряются на фоне объемной верхней одежды. А вот вместительная и стильная сумка-тоут или шопер не только удобна (в нее поместится все необходимое), но и гармонично балансирует пропорции образа, особенно в холодное время года.

Не бойтесь экспериментировать с размерами. Часто именно в соседнем ряду примерочной вас ждет та самая вещь, которая сядет идеально, подарит комфорт и сделает ваш образ по-настояшему завершенным.

1 октября 2025, 12:09
Фото: freepik.com
RidLife✓ Надежный источник

