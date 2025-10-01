Ушел из жизни Тигран Кеосаян Тесты Ирина Пегова показала молодого избранника Игры Сонник

Среда 1 октября

Среда 1 октября

08:29Шестидневная рабочая неделя и длинные выходные: как россияне будут работать и отдыхать осенью 2025 года
Шестидневная рабочая неделя и длинные выходные: как россияне будут работать и отдыхать осенью 2025 года

Шестидневная рабочая неделя и длинные выходные: как россияне будут работать и отдыхать осенью 2025 года
1

Шесть дней работы и три дня отдыха – именно такой график ожидает россиян в конце осени. Рассказываем, как изменится производственный календарь в связи с Днем народного единства и как правильно спланировать рабочие и выходные дни.

В конце осени россиян ждет нестандартный рабочий график, который потребует внимательного планирования как трудовых будней, так и долгожданного отдыха. В преддверии Дня народного единства предстоит отработать шестидневную неделю, которая затем сменится трехдневными мини-каникулами. Разберемся во всех деталях, чтобы этот период прошел максимально продуктивно и комфортно.

Причина изменений: оптимизация праздничного отдыха

Подобные изменения в производственном календаре — устоявшаяся практика, основанная на постановлениях Правительства РФ. Главная цель таких переносов — создание более удобных и продолжительных периодов отдыха для граждан, приуроченных к государственным праздникам. Это позволяет избежать "рваного" графика, когда один рабочий день оказывается зажат между выходными.

В данном случае рокировка связана с празднованием Дня народного единства, который ежегодно отмечается 4 ноября. Чтобы объединить стандартные выходные с праздничной датой, правительство приняло решение о переносе одного выходного дня.

Детальный календарь: запоминаем ключевые даты

Чтобы не запутаться, стоит внимательно изучить график на конец октября и начало ноября.

1. Удлиненная рабочая неделя

Последняя неделя октября станет шестидневной. Рабочими будут дни с понедельника, 27 октября, по субботу, 1 ноября, включительно.

  • Суббота, 1 ноября, становится полноценным рабочим днем. Этот день мы отрабатываем за будущий выходной — понедельник, 3 ноября.

Важный нюанс: согласно трудовому законодательству, продолжительность рабочего дня, непосредственно предшествующего нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час.

Поскольку 1 ноября предшествует длинным выходным, включающим государственный праздник, этот рабочий день будет сокращенным на 1 час. Это правило распространяется на всех сотрудников, независимо от установленной для них продолжительности рабочего времени.

2. Длинные ноябрьские выходные

Сразу после напряженной шестидневной недели россияне смогут насладиться заслуженным отдыхом. Выходные продлятся три дня подряд:

  • 2 ноября, воскресенье — стандартный выходной день.
  • 3 ноября, понедельник — дополнительный выходной день (за счет переноса с субботы, 1 ноября).
  • 4 ноября, вторник — официальный нерабочий праздничный день, День народного единства.

Эти три дня станут отличной возможностью для короткого путешествия, поездки к родным или просто спокойного домашнего отдыха перед заключительным месяцем осени.

3. Короткая рабочая неделя после праздников

Возвращение к работе после мини-каникул будет плавным. Рабочая неделя окажется укороченной и будет состоять всего из трех дней:

  • 5 ноября, среда
  • 6 ноября, четверг
  • 7 ноября, пятница

Таким образом, полноценный рабочий ритм восстановится только со второй недели ноября.

Практические советы: как подготовиться к смене графика

Для работников:

  • Планируйте нагрузку. Чтобы шестидневная неделя не стала источником стресса, рекомендуется заранее распределить задачи. Наиболее сложные и объемные дела лучше запланировать на начало недели, оставив на пятницу и субботу более рутинные операции.
  • Не забывайте про отдых. Несмотря на дополнительный рабочий день, важно находить время для восстановления сил в течение недели, чтобы избежать выгорания.
  • Спланируйте выходные. Три свободных дня — прекрасная возможность. Заранее подумайте, как бы вы хотели их провести, чтобы отдых получился насыщенным и запоминающимся.

Для работодателей и HR-специалистов:

  • Информируйте сотрудников. Заблаговременно уведомите коллектив об изменениях в рабочем графике, выпустив соответствующий приказ или информационное сообщение.
  • Проверьте табели учета рабочего времени. Важно корректно отразить, что суббота, 1 ноября, является рабочим днем, а понедельник, 3 ноября, — выходным.
  • Обеспечьте сокращение рабочего дня. Проконтролируйте, чтобы 1 ноября все сотрудники отработали на час меньше, как того требует законодательство.

В заключение, знание производственного календаря и своевременное планирование помогут легко адаптироваться к временным изменениям графика, эффективно потрудиться в шестидневную неделю и с удовольствием провести наступающие длинные выходные.

1 октября 2025, 08:29
Фото: freepik.com
URA.ru✓ Надежный источник

