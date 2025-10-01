Ушел из жизни Тигран Кеосаян Тесты Ирина Пегова показала молодого избранника Игры Сонник

Вторник 30 сентября

Деньги утекут, а удача отвернется: что ни в коем случае нельзя делать 1 октября

Есть в году дни, которые наши предки считали поворотными. 1 октября, день Арины Шиповницы, – один из таких. Считалось, что в эту дату одно неосторожное действие может перечеркнуть благополучие и навлечь беды на всю долгую зиму. Чтобы деньги не покинули дом, а фортуна оставалась на вашей стороне, стоит прислушаться к мудрости веков.

5 строгих запретов, которые соблюдали неукоснительно.

1. Вредить шиповнику

Главный герой дня — шиповник, защитник от болезней и злых сил. Поэтому самый суровый запрет касался именно его. 1 октября нельзя было ломать его ветки, рубить или выкорчевывать кусты. Предки верили, что тот, кто навредит растению в его особенный день, тут же навлечет на себя финансовые потери и хвори. Собирать ягоды следовало с благодарностью, оставляя часть урожая птицам.

2. Хвастаться или жаловаться

Слова в этот день имели огромную силу. Категорически запрещалось хвастаться — ни здоровьем, ни успехами, ни достатком. Считалось, что любое бахвальство может сглазить удачу и отнять то, чем человек так гордится. Но и жаловаться на жизнь было не лучше: нытье 1 октября, по поверьям, лишь притягивало новые беды и закрепляло за человеком статус неудачника.

3. Давать в долг

Деньги, хлеб, соль — все ценное в этот день должно было оставаться в доме. Давать что-либо взаймы считалось верным способом лишиться достатка. Люди верили, что вместе с отданной вещью или суммой из дома уходит и благополучие, которое может не вернуться до самой весны.

4. Ходить с неухоженной головой

Чистота имела сакральное значение. Один из самых любопытных запретов касался волос: нельзя было ходить непричесанным или с грязной головой. Волосы всегда наделялись магической силой, а беспорядок на голове, как верили предки, приводил к путанице в мыслях, хаосу в делах и ссорам в семье.

5. Оставлять дом беззащитным на ночь

Считалось, что с 1 октября по земле начинают бродить злые духи в поисках теплого пристанища на зиму. Поэтому на ночь было принято плотно закрывать все окна и двери, чтобы нечистая сила не пробралась в жилище и не принесла с собой болезни и несчастья для всей семьи.

Верить в эти приметы или нет — личное дело каждого. Но есть в них и своя простая мудрость: уважение к природе, контроль над своими словами и забота о порядке в доме. Возможно, именно эти простые правила и помогали нашим предкам жить в гармонии с окружающим миром.

1 октября 2025, 00:44
Фото: freepik.com
Заплачьте сегодня, чтобы не плакать весь год: как провести "Вселенские бабьи именины", 30 сентября

Терапевт назвала максимально допустимое количество кофе в день

Кофе – один из самых популярных напитков в мире. Его потребление стало неотъемлемой частью утреннего ритуала для миллионов людей. Однако, как и любой продукт, кофе имеет свои нормы потребления.

Эти 6 фраз сбивают с толку телефонных мошенников – запомните их

Звонок с незнакомого номера может вызвать у вас легкое беспокойство. Часто на другом конце провода оказывается мошенник, который пытается манипулировать вами.

Оксана Самойлова впервые появилась на публике после долгого молчания

После почти месячного отсутствия в социальных сетях Оксана Самойлова, известная блогер и супруга рэпера Джигана, вернулась к своим поклонникам с ярким и запоминающимся появлением. Она выбрала для этого одну из самых престижных платформ – Миланскую неделю моды, где собраны ведущие дизайнеры, знаменитости и влиятельные личности из мира моды. На мероприятии Оксана посетила показ известного бренда.

Стало известно о крупной задолженности Николая Баскова перед налоговой

Популярный российский певец Николай Басков оказался в центре внимания из-за своей задолженности перед налоговыми органами. По информации телеграм-канала "Звездач", артист должен более одного миллиона рублей Федеральной налоговой службе. Согласно отчетам, сумма долга Николая Баскова составляет 1 миллион 253 тысячи 451 рубль.

Тест: Угадайте пропущенное слово в цитатах из фильма Белое солнце пустыни

Фильм Белое солнце пустыни (1969) – культовая классика советского кинематографа, сочетающая в себе приключения, юмор и философию. Его герои, такие как красноармеец Сухов и Черный Абдулла, подарили нам фразы, которые стали крылатыми. Проверьте, насколько хорошо вы помните легендарные цитаты из этого фильма.

