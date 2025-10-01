Ушел из жизни Тигран Кеосаян Тесты Ирина Пегова показала молодого избранника Игры Сонник

Среда 1 октября

Писк моды 80-х: 7 советских бьюти-процедур, от которых сегодня волосы встают дыбом

Писк моды 80-х: 7 советских бьюти-процедур, от которых сегодня волосы встают дыбом
31

Мода 80-х была яркой и беспощадной, но советские женщины в своем стремлении к красоте были еще изобретательнее. В условиях тотального дефицита они создавали сногсшибательные образы из того, что было под рукой, и порой эти бьюти-хаки были сродни экстремальному спорту.

1. "Химия", или взрыв на макаронной фабрике

Ничто так не кричало о моде 80-х, как химическая завивка. Мелкий, тугой, упругий завиток был мечтой каждой женщины от 16 до 60. Процедура в парикмахерской источала такой аромат, что слезились глаза, а результат был лотереей. В лучшем случае получалась пышная грива, как у звезд итальянской эстрады. В худшем — пережженная "мочалка", которую оставалось только коротко состричь. Но риск никого не останавливал, ведь объемная прическа была главным атрибутом "женщины, которая поет".

2. Железобетонный начес

Чтобы "химия" выглядела еще объемнее, ее нещадно начесывали. Тонкой расческой волосы взбивались у корней до состояния птичьего гнезда, а затем конструкция щедро заливалась лаком "Прелесть". Этот лак склеивал пряди намертво, не боялся ни ветра, ни дождя, и, кажется, мог выдержать прямое попадание метеорита. Разобрать такую прическу вечером было отдельным квестом, часто не обходившимся без потерь.

3. Осветление пергидролем

Желание стать блондинкой в СССР требовало жертв. Главным оружием в борьбе за светлый цвет волос был пергидроль или таблетки гидроперита. Этот ядреный состав безжалостно сжигал не только темный пигмент, но и саму структуру волоса, превращая локоны в сухую паклю характерного цыплячье-желтого оттенка. Но это считалось малой ценой за право называться блондинкой.

4. Тушь-плевательница и иголка

Легендарная ленинградская тушь "Бархатная" продавалась в виде твердого бруска в картонной коробочке. Чтобы накрасить ресницы, в нее нужно было… плюнуть, а затем потереть щеточкой. Тушь склеивала ресницы в три толстые "паучьи лапки", которые затем приходилось героически разделять острием швейной иглы. Одно неловкое движение — и можно было остаться без глаза, но красота, как известно, требует.

5. Голубые тени до бровей

В макияже 80-х не было места полутонам. Если тени, то яркие, перламутровые, и обязательно до самых бровей. Безоговорочными фаворитами были голубой и сиреневый цвета. Их наносили плотным слоем на все веко, не заботясь о растушевке. Такой макияж считался вершиной шика и подходил к любому наряду и поводу, будь то поход в театр или работа на заводе.

6. Помада вместо румян

Достать хорошие румяна было почти невозможно, но советских модниц это не смущало. В ход шла обычная губная помада, чаще всего морковного или ярко-розового оттенка. Несколько мазков на "яблочки" щек, быстрая растушевка пальцами — и свежий, здоровый румянец готов. Правда, держался он недолго и мог оставить жирные пятна, но это были мелочи.

7. Маникюр из канцелярского магазина

Когда лак для ногтей был дефицитом, а душа просила творчества, в ход шли самые неожиданные предметы. Особо изобретательные девушки рисовали на ногтях узоры чернилами из шариковой ручки. Получалось ярко, необычно и абсолютно нестойко. Но как способ выделиться на школьной дискотеке — подходило идеально.

Сегодня эти методы вызывают улыбку и легкий шок. Но за каждым начесом и каждой разделенной иголкой ресницей стояло огромное желание быть красивой вопреки всему. И в этой изобретательности, пожалуй, и был главный секрет неотразимости женщин той эпохи.

Шоу-бизнес в Telegram

1 октября 2025, 06:31
Фото: freepik.com
Marie Claire✓ Надежный источник

