Пользователи Сети восхитились внешним видом Пугачевой: Еще даст фору!

Алла Пугачева покинула Россию в 2022 году.

В последнее время Алла Пугачева стала все чаще мелькать в новостных пабликах. Очередным поводом для обсуждения стал ее выход в свет совместно с супругом-иноагентом Максимом Галкиным*. Пара посетила спектакль под названием "Записки сумасшедших".

Юморист опубликовал свежий снимок на странице своего блога. На нем изображен он сам в компании своей знаменитой жены на фоне театральной афиши. Примадонна для выхода на публику облачилась в элегантную кожаную куртку, топ и брюки в цвет, дополнив наряд остроносыми сапогами. Волосы Алла Борисовна распустила, а губы подчеркнула красно-рыжей помадой. Сам же Галкин* был одет не под стать своей суженой. На нем пестрел красно-белый бомбер, темные брюки, а в руках пародист держал букет из розовых роз.

Пользователи Сети восхитились внешним видом Пугачевой, отметив, что для своих 75 лет она прекрасно выглядит.

"Алла — само воплощение стиля. С каждым годом она выглядит все более эффектно", "С возрастом мы только молодеем и хорошеем. Так держать!", "Поразительно красивая женщина", "Еще даст фору молодым!" — делились своими мыслями фанаты.

Ранее Пугачеву долго обсуждали в Сети после ее появления на публике в коротких шортах. Тогда россияне разделились на тех, кто восхитился ее стройными ногами и тех, кто осудил Примадонну за столь вызывающий наряд.

*признан в России иностранным агентом.