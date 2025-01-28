Беременная Заворотнюк отказалась рожать в Москве и покинула Россию

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Вторник 28 января

20:55Ламаджо: восточная вариация пиццы на легкую закуску к обеду 19:43Беременная Заворотнюк отказалась рожать в Москве и покинула Россию 17:54Кушанашвили высказался о текущем состоянии Кеосаяна: Мы все надеемся на лучшее 16:37Тайное воссоединение Киркорова с Орбакайте стало достоянием общественности 14:43ТЕСТ: Сможете ли вы определить этих знаменитостей по фотографии части лица? 13:21Шоу "Модный приговор" удивит поклонников новым составом 12:30Джулия Фокс рассказала, что чувствовала себя использованной в отношениях с Канье Уэстом 11:07Вечная память: люди несут цветы и свечи к погибшему Игорю Корнелюку 10:36Ленивые пельмени: рецепт итальянской пасты, фаршированной мясом 09:43Алиса Фрейндлих призналась, что чувствует себя плохо 08:51Народ взбунтовался из-за возвращения Пугачевой в Россию 06:38ТЕСТ: узнай животное по глазам 03:27Хотите попробовать настоящий вкус Ближнего Востока? Рецепт фалафеля ждет вас! 00:22Полина Гагарина намекнула на грядущие перемены в жизни. 21:05Тест: угадайте советский фильм по кадру с пионером в красном галстуке 19:07С сыном Джоли и Питта случилось ужасное после серьезной аварии 17:18Появившаяся в подвенечном платье на 40-й день смерти Тиммы Седокова вызвала гнев 15:47Стало известно об утрате в семье Янковских: скоропостижная смерть от рака 14:3130 января в прокат выйдет семейный фэнтези-фильм "Чертов камень" 14:05ТЕСТ: хорошо ли вы помните быт Советского Союза 13:37"Мы партнеры": 26-летний Марчел рассказал чистую правду про отношения с 49-летней Волочковой 13:0517-летняя дочь телеведущей Даны Борисовой заговорила о беременности 12:09Пять домов архитектора Иосифа Ловейко капитально отремонтировали в Москве 11:33Счастливая и довольная: ласкающую мужской орган Волочкову засняли на камеру 10:48Куда сходить в Москве: афиша c 31 января по 7 февраля 10:38Не знаете что приготовить на ужин? Стейк из капусты – идеальный вариант! 10:07Автор суперхитов Пугачевой Рубальская рассказала о своих доходах за песни 10:00Пугачева назвала причину своих проблем со здоровьем: Нельзя было этого делать 09:08Вдова Владимира Левкина рассказала, почему он не стал бороться с болезнью 04:35Готовим вкусный завтрак: турецкий омлет "Менемен" 00:41Как завтракают знаменитости: варианты самого первого приема пищи 21:11Рецепт для любителей рыбы: биточки из лосося с сыром 18:18ТЕСТ: узнай советского исполнителя по фото в молодости 15:13Встречаем неожиданных гостей: быстрый и вкусный тарт с грибами и тимьяном 12:30Горько! Звездные пары, которые сыграют свадьбу в 2025 году 09:40Как помочь выбрать профессию подростку? Советы подросткового психолога 06:19Что делать, если я стал жертвой интернет-мошенничества? 03:16Прохор Шаляпин раскрыл, кто спонсирует его отпуск на Мальдивах 00:11Грудинка в пиве с ароматными травами и чесноком: необычный способ приготовления мяса 21:39Губернатор Подмосковья поздравил студентов с праздником 21:33Салат "Восточный микс": кулинарное попурри 18:10Машина времени: 5 книг в жанре "исторические приключения" 15:13ТЕСТ: узнайте любимую советскую картину по одной фразе 12:03Звезды российского шоу-бизнеса и их студенческие годы 09:06К каким хитростям прибегают студенты, чтобы сдать экзамен: 5 личных историй 06:37Куриный шницель и стрипсы из одной грудки: рецепт пойдет разным рационам 03:41Вскрылись скандальные подробности брака принца Гарри и Меган Маркл 00:12Александру Петрову – 36: эти роли сделали актера одним из самых востребованных в России 21:07Тест: узнайте советский фильм по строчке из песни 20:01После череды скандалов Глюкоза уехала из России
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Беременная Заворотнюк отказалась рожать в Москве и покинула Россию

Беременная Заворотнюк отказалась рожать в Москве и покинула Россию
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Беременная Анна Заворотнюк вернулась в Дубай. Там дочь известной актрисы Анастасии Заворотнюк планирует родить своего первенца.

Известно, что малыш должен появиться на свет в весенние или летние месяцы, и для Анны это станет важным событием в жизни. Вместе с мужем Тимуром Исмаиловым они приняли решение, что роды будут проходить именно в ОАЭ, а не в Москве.

Недавно Анна поделилась с подписчиками новостью о том, что две недели назад вернулась в Дубай. В Россию она прилетела еще в декабре, чтобы провести новогодние праздники с близкими и друзьями.

За время пребывания в Москве Заворотнюк активно делилась яркими моментами из своей жизни, публикуя фотографии заснеженной столицы и уютного загородного дома. Однако сейчас она вновь наслаждается солнечными днями в Дубае.

Анна Заворотнюк. Фото: соцсети

На днях Анна опубликовала снимки с концерта группы Green Day, которую она обожала в юности. Это событие стало для нее не только приятным воспоминанием, но и возможностью немного отвлечься от мыслей о предстоящих родах. Важно отметить, что с каждым днем ее живот становится все более заметным, и путешествовать в ближайшее время она, скорее всего, не планирует. Летать на последних сроках беременности становится не так комфортно, особенно без поддержки мужа, который продолжает работать в Дубае.

Несколько недель назад Анна организовала гендер-пати для себя и супруга, на которой они узнали пол своего будущего малыша — будет мальчик. Беременность проходит у модели хорошо, но она не спешила делиться этой новостью с подписчиками, предпочитая сначала насладиться моментом в кругу близких.

Шоу-бизнес в Telegram

28 января 2025, 19:43
Анна Заворотнюк. Фото: соцсети
Соцсети✓ Надежный источник

Фоторепортаж

"Жизнь всегда права": уроки оптимизма и любви от Анастасии Заворотнюк

Кадр из сериала &quot;Каспий 24&quot; с Анастасией Заворотнюк: YouTube / @LeonidAgutin
Кадр из сериала &quot;Каспий 24&quot; с Анастасией Заворотнюк: YouTube / @LeonidAgutin
Кадр из сериала &quot;Каспий 24&quot; с Анастасией Заворотнюк: YouTube / @LeonidAgutin
Кадр из сериала &quot;Каспий&quot; с Анастасией Заворотнюк: YouTube / @LeonidAgutin
Кадр из сериала &quot;Каспий&quot; с Анастасией Заворотнюк: YouTube / @LeonidAgutin

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