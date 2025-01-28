Беременная Заворотнюк отказалась рожать в Москве и покинула Россию

Беременная Анна Заворотнюк вернулась в Дубай. Там дочь известной актрисы Анастасии Заворотнюк планирует родить своего первенца.

Известно, что малыш должен появиться на свет в весенние или летние месяцы, и для Анны это станет важным событием в жизни. Вместе с мужем Тимуром Исмаиловым они приняли решение, что роды будут проходить именно в ОАЭ, а не в Москве.

Недавно Анна поделилась с подписчиками новостью о том, что две недели назад вернулась в Дубай. В Россию она прилетела еще в декабре, чтобы провести новогодние праздники с близкими и друзьями.

За время пребывания в Москве Заворотнюк активно делилась яркими моментами из своей жизни, публикуя фотографии заснеженной столицы и уютного загородного дома. Однако сейчас она вновь наслаждается солнечными днями в Дубае.

На днях Анна опубликовала снимки с концерта группы Green Day, которую она обожала в юности. Это событие стало для нее не только приятным воспоминанием, но и возможностью немного отвлечься от мыслей о предстоящих родах. Важно отметить, что с каждым днем ее живот становится все более заметным, и путешествовать в ближайшее время она, скорее всего, не планирует. Летать на последних сроках беременности становится не так комфортно, особенно без поддержки мужа, который продолжает работать в Дубае.

Несколько недель назад Анна организовала гендер-пати для себя и супруга, на которой они узнали пол своего будущего малыша — будет мальчик. Беременность проходит у модели хорошо, но она не спешила делиться этой новостью с подписчиками, предпочитая сначала насладиться моментом в кругу близких.