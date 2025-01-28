Кушанашвили высказался о текущем состоянии Кеосаяна: Мы все надеемся на лучшее

Отар Кушанашвили выразил свои глубочайшие соболезнования и поддержку семье Тиграна Кеосаяна, который находится в коме после пережитой клинической смерти.

Ситуация, по словам шоумена, крайне тяжелая. Особенно для матери режиссера, которая уже потеряла одного сына и теперь наблюдает за состоянием второго.

"Это невероятно тяжело для женщины, которая должна справляться с такой утратой", — отметил Отар в авторской программе "Каково?!".

Кушанашвили и Кеосаян знакомы с 1992 года, и их дружба была крепкой. Отар даже снимался в одном из сериалов Тиграна. Он подчеркнул важность поддержки в такие трудные времена.

"Мы все надеемся на лучшее и ждем, когда Тигран выйдет из комы", — заявил он.

Тигран Кеосаян, которому сейчас 59 лет, уже давно страдает от проблем с сердцем. За последние годы он перенес два инфаркта, которые значительно ухудшили его здоровье. В начале 2025 года он пережил клиническую смерть, после чего его состояние стало критическим, и он впал в кому. Отар Кушанашвили не стал скрывать своих эмоций.

"Я не умею делать селфи в реанимации или записывать свои рыдания. Но я прошу всех молиться за него", — сказал он.

Журналистка, близкая к семье Кеосаяна, также поделилась своими переживаниями. Она отметила, что Тигран и его мама живут в их сердцах и мыслях. "Описать чувства женщины, которая потеряла старшего сына и теперь ждет известий о младшем, невозможно", — сказала она.

Кеосаян и Маргарита Симоньян вместе с 2012 года и имеют троих детей: дочерей Марьяну и Маро, а также сына Баграта. Официально пара зарегистрировала свои отношения только в 2022 году. Ранее Тигран был в отношениях с актрисой Аленой Хмельницкой, от которой у него есть две дочери — Александра и Ксения.