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Вторник 28 января

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Тайное воссоединение Киркорова с Орбакайте стало достоянием общественности

Тайное воссоединение Киркорова с Орбакайте стало достоянием общественности
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Светские обозреватели и общественность узнали о неожиданной встрече двух ярких звезд – Филиппа Киркорова и Кристины Орбакайте.

По информации СМИ, король поп-музыки отправился в США, где на закрытом мероприятии они вместе выступили на еврейской свадьбе в Нью-Йорке. Это событие стало настоящей сенсацией, ведь артисты решили не афишировать свою встречу, оставив поклонников в неведении.

Киркоров, известный своими яркими выступлениями, порадовал гостей вечера своими хитами. Он исполнил свои популярные хиты "Единственная моя", "Жестокая любовь" и "Дива", а также удивил публику несколькими композициями на азербайджанском и иврите. Орбакайте, в свою очередь, представила свою знаменитую песню "Просто любить тебя", которую она записала в дуэте с Авраамом Руссо в 2003 году.

Филипп Киркоров. Фото: Феликс Грозданов

Стоит отметить, что репутация поп-короля после скандала с "голой" вечеринкой Ивлеевой еще не восстановилась полностью. Певец неоднократно заявлял, что оказался на том мероприятии случайно и чувствует себя жертвой обстоятельств. Он до сих пор недоволен тем, что Ивлеева не извинилась перед ним за возникшую ситуацию.

Кристина Орбакайте покинула Россию весной 2024 года и решила сосредоточиться на жизни за границей. Она объявила о намерении вернуться к концертной деятельности только тогда, когда у нее появится возможность выступать перед российскими зрителями.

Стоит отметить, что дочь Аллы Пугачевой поселилась в Нью-Йорке, где приобрела дом на Манхэттене еще в 2014 году. Орбакайте ранее выражала надежду на то, что они с Киркоровым встретятся вновь в будущем, когда у них будет возможность работать вместе и радовать своих поклонников творчеством.

Шоу-бизнес в Telegram

28 января 2025, 16:37
Филипп Киркоров. Фото: Феликс Грозданов
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Фоторепортаж

Киркоров и Ко: самопровозглашенные монархи российского шоу-бизнеса

Ирина Аллегрова. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/wwww.globallookpress.com
Любовь Успенская. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/wwww.globallookpress.com
Анна Асти. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/wwww.globallookpress.com
Ольга Бузова. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/wwww.globallookpress.com
Филипп Киркоров. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/wwww.globallookpress.com

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