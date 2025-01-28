Тайное воссоединение Киркорова с Орбакайте стало достоянием общественности

Светские обозреватели и общественность узнали о неожиданной встрече двух ярких звезд – Филиппа Киркорова и Кристины Орбакайте.

По информации СМИ, король поп-музыки отправился в США, где на закрытом мероприятии они вместе выступили на еврейской свадьбе в Нью-Йорке. Это событие стало настоящей сенсацией, ведь артисты решили не афишировать свою встречу, оставив поклонников в неведении.

Киркоров, известный своими яркими выступлениями, порадовал гостей вечера своими хитами. Он исполнил свои популярные хиты "Единственная моя", "Жестокая любовь" и "Дива", а также удивил публику несколькими композициями на азербайджанском и иврите. Орбакайте, в свою очередь, представила свою знаменитую песню "Просто любить тебя", которую она записала в дуэте с Авраамом Руссо в 2003 году.

Стоит отметить, что репутация поп-короля после скандала с "голой" вечеринкой Ивлеевой еще не восстановилась полностью. Певец неоднократно заявлял, что оказался на том мероприятии случайно и чувствует себя жертвой обстоятельств. Он до сих пор недоволен тем, что Ивлеева не извинилась перед ним за возникшую ситуацию.

Кристина Орбакайте покинула Россию весной 2024 года и решила сосредоточиться на жизни за границей. Она объявила о намерении вернуться к концертной деятельности только тогда, когда у нее появится возможность выступать перед российскими зрителями.

Стоит отметить, что дочь Аллы Пугачевой поселилась в Нью-Йорке, где приобрела дом на Манхэттене еще в 2014 году. Орбакайте ранее выражала надежду на то, что они с Киркоровым встретятся вновь в будущем, когда у них будет возможность работать вместе и радовать своих поклонников творчеством.