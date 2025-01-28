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Вторник 28 января

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Шоу "Модный приговор" удивит поклонников новым составом

Шоу "Модный приговор" удивит поклонников новым составом
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"Модный приговор" около полутора лет не появлялось в эфире Первого канала.

Вернувшееся в эфир шоу "Модный приговор" удивит поклонников новым составом ведущих. В грядущем сезоне к проекту примкнут сразу два новых персонажа: актриса Настасья Самбурская, которая стала широко известна после съемок в сериале "Универ", и астролог из передачи "Давай поженимся!" Василиса Володина.

Как стало известно журналистам, новые лица будут выступать в роли защиты и меняться с прежним составом, который также остается. По поводу ведущего никаких новостей нет. Вероятно, Александр Рогов продолжит заседать в своем кресле. Стилист сменил на этом месте Александра Васильева. Надежда Бабкина не появится и в новых выпусках программы.

Напомним, "Модный приговор" ушел на долгие каникулы в 2022 году. Вместе с этим шоу перестали показывать и другие развлекательные передачи, среди которых "Давай поженимся!", "Пусть говорят" и другие. Сейчас они постепенно возвращаются в эфир телеканала.

К слову, Александру Рогову место ведущего досталось не просто. Он был избран с помощью зрительского голосования, которое длилось не одну неделю. Звездный стилист получил 45% голосов, обогнав при этом Игоря Верника и своего коллегу Даниила Грачева. Примечательно, что ранее он, как и Самбурская, сотрудничал с каналом ТНТ.

Шоу-бизнес в Telegram

28 января 2025, 13:21
Настасья Самбурская. Фото: Фото: Youtube / @NadinStrelets
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