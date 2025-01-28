Джулия Фокс рассказала, что чувствовала себя использованной в отношениях с Канье Уэстом

Актриса заявила, что Йе управлял ее гардеробом и даже предложил покрыть расходы на увеличение груди с помощью пластической операции.

До начала отношений Канье Уэста с Бьянкой Цензори много говорили о его связи с актрисой и моделью Джулией Фокс, которая продлилась лишь несколько недель. В своих мемуарах "Down the Drain" 34-летняя звезда поделилась тем, что роман с Йе оставил глубокий след. Актриса заявила, что чувствовала себя использованной.

Рассказывая о своем опыте с Уэстом, Фокс отметила, что воспринимала эти отношения скорее как рекламный трюк, а сама она была чем-то вроде аксессуара. Через пару дней после встречи Канье заключил контракты с двумя близкими подругами Джулии, сделав их ее стилистами и дав им инструкции относительно того, что его новая подруга должна носить на публике.

Однажды Канье попросил свою возлюбленную надеть открытый топ, но результат ему не понравился. Он предложил Джулии сделать операцию по увеличению груди за свой счет. Это сильно удивило ее. Сама Фокс считала, что её фигура после рождения детей осталась привлекательной.

За время отношений с рэпером-предпринимателем модель полностью утратила контроль над своей жизнью. Всё, что касалось ее внешнего вида, контролировал Канье. Более того, он обращал внимание на нее только при наличии камер. В таких случаях он хватал ее и целовал.

Когда их отношения закончились, Канье Уэст стал настойчиво просить Джулию Фокс подписать соглашение о неразглашении. Она отказалась, после чего ей сказали, что они больше не смогут быть друзьями, если она не подпишет договор. На это актриса спокойно ответила: "Ну и ладно. Я переживу", сообщает Клео.ру.

