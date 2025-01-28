Вечная память: люди несут цветы и свечи к погибшему Игорю Корнелюку

Троекуровское кладбище столицы считается филиалом престижного Новодевичьего. Здесь покоятся знаменитые политики, актеры, музыканты, спортсмены. Тут же решено было похоронить и погибшего Игоря Корнелюка.

Игорь Корнелюк – специальный корреспондент ВГТРК, репортер программы "Вести". 17 июня 2014 года он со звукорежиссером Антоном Волошиным попал под минометный обстрел под поселком Металлист близ Луганска. Журналист получил тяжелое ранение в область грудной клетки и скончался в больнице. Его коллега умер на месте...

Похоронили репортеров с воинскими почестями 20 июня. Тогда же президент подписал указ о награждении Игоря Корнелюка и Антона Волошина Орденом мужества (посмертно). Спустя год на здании ВГТРК в Москве была открыта мемориальная доска погибшему журналисту и его коллеге. Их именами названа школа в поселке Металлист, а в нескольких городах страны появились памятные знаки.

Памятники Игорю Корнелюку и Антону Волошину на Троекуровском кладбище столицы были открыты в январе 2016 года. На каждой скульптуре есть орден мужества. И у каждого захоронения всегда стоят живые цветы и свечи. Их приносят коллеги и просто благодарные люди. Гибель журналистов при исполнении профессионального долга многие приняли как личную потерю и боль. Вечная память!