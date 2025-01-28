Алиса Фрейндлих призналась, что чувствует себя плохо

Актрисе исполнилось 90 лет.

Актриса Алиса Фрейндлих вновь столкнулась с проблемами со здоровьем, как она сама сообщила журналистам. В интервью актриса призналась, что чувствует себя плохо и испытывает трудности при разговоре. Ранее 90-летняя звезда театра и кино размышляла над тем, чтобы уйти на пенсию из-за ухудшения своего физического состояния.

Тем не менее, Фрейндлих пока не готова окончательно попрощаться с карьерой. Она поделилась с прессой, что последние пять лет активно рассматривает возможность ухода на покой, так как ее физические силы истощены, хотя внутреннее желание продолжать работать остается сильным.

Напомним, что в декабре 2020 года Алису Бруновну госпитализировали с диагнозом COVID-19, и ее состояние вызвало серьезные опасения врачей. Тогда легкие актрисы были поражены вирусом на 80%, что делало прогноз крайне неблагоприятным.

Несколько месяцев спустя внук актрисы рассказал, что во время заболевания скрывали истинную степень тяжести состояния Фрейндлих. На самом деле, ее легкие были поражены на 93%. Актрисе пришлось провести два долгих месяца в больнице, из которых полтора месяца она находилась в отделении реанимации. Врачи признавались, что, когда ее доставили в больницу, они почти не надеялись спасти пациентку.

Близкие актрисы утверждают, что полное восстановление Алисы Фрейндлих после такой тяжелой болезни можно считать настоящим чудом.